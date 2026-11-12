Bộ Y tế yêu cầu Shopee, Lazada gỡ sản phẩm giảm cân Dáng Sen

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu gỡ bỏ sản phẩm thực phẩm bổ sung Dáng Sen được bán trên các nền tảng - Ảnh: Cục An toàn thực phẩm cung cấp

Ngày 12-11, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) ban hành 6 công văn yêu cầu xử lý thông tin quảng cáo, kinh doanh thực phẩm Dáng Sen.

Qua công tác hậu kiểm, cục phát hiện sản phẩm này được quảng cáo, kinh doanh trên Facebook và hai sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada khi chưa được cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm. Theo đó trên Shopee và Lazada, Dáng Sen được giới thiệu có công dụng giảm cân.

Yêu cầu hai sàn thương mại điện tử gỡ bỏ sản phẩm

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Công ty TNHH Shopee và Công ty TNHH Thương mại điện tử Lazada Việt Nam khẩn trương ngừng kinh doanh, gỡ bỏ thông tin về thực phẩm Dáng Sen trên các nền tảng, đồng thời gửi báo cáo bằng văn bản về cục.

Cùng với đó, hai doanh nghiệp phải rà soát hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng trên sàn, bảo đảm chỉ kinh doanh những sản phẩm đã được cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm hoặc đã được công bố trên Hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm theo quy định.

Cục cũng đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) thông báo đến Shopee, Lazada và các gian hàng trên hai sàn về việc ngừng kinh doanh, gỡ bỏ thông tin sản phẩm Dáng Sen, đồng thời xử lý theo quy định pháp luật.

Đối với thông tin quảng cáo sản phẩm trên Facebook, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp gỡ bỏ, xử lý nếu phát hiện vi phạm.

Kiểm tra cơ sở sản xuất, phân phối tại hai địa phương

Theo thông tin của Cục An toàn thực phẩm, thực phẩm Dáng Sen được sản xuất tại Công ty cổ phần Đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Thái Hưng, địa chỉ thôn Bến Hiệp, xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên. Đơn vị phân phối sản phẩm là Công ty TNHH Nam Y Đường, địa chỉ 13H1 Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, Hà Nội.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hưng Yên khẩn trương xác minh, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm Dáng Sen tại Công ty Thái Hưng.

Tại Hà Nội, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố được đề nghị kiểm tra hoạt động kinh doanh, quảng cáo sản phẩm tại Công ty Nam Y Đường.

Cục yêu cầu hai địa phương xử lý nghiêm các vi phạm nếu phát hiện, đồng thời báo cáo kết quả về cục trước ngày 30-11-2026.