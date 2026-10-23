Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

TP.HCM thu hồi lô thuốc Piracetam 400mg do vi phạm chất lượng mức độ 3

tác giả
XUÂN MAI
XUÂN MAI
XUÂN MAI

Sở Y tế TP.HCM yêu cầu thu hồi lô thuốc viên nang cứng Piracetam 400mg do không đạt yêu cầu chất lượng về chỉ tiêu tính chất, vi phạm mức độ 3.

- Ảnh 1.

Lô thuốc viên nang cứng Piracetam (Piracetam 400mg), số đăng ký 893110652824, số lô 017, do Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa sản xuất buộc phải thu hồi do không đạt chất lượng, vi phạm mức độ 3 - Ảnh minh họa AI

Phòng Nghiệp vụ dược, Sở Y tế TP.HCM vừa thông báo thu hồi lô thuốc viên nang cứng Piracetam (Piracetam 400mg), số đăng ký 893110652824, số lô 017, ngày sản xuất 4-6-2026, hạn dùng 4-6-2029, do Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa sản xuất.

Theo Sở Y tế TP.HCM, đơn vị nhận được công văn ngày 13-10-2026 của Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.HCM, kèm phiếu kiểm nghiệm đối với mẫu thuốc nói trên. Mẫu được lấy tại Công ty TNHH A.V. Pharma (địa chỉ K13-14, 134/1 Tô Hiến Thành, phường Hòa Hưng, TP.HCM).

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy mẫu thuốc không đạt yêu cầu chất lượng ở chỉ tiêu "tính chất" theo TCCS. Căn cứ quy định hiện hành, lô thuốc viên nang cứng Piracetam vi phạm mức độ 3.

Để bảo đảm an toàn cho người sử dụng, Sở Y tế yêu cầu thu hồi lô thuốc trên tại các cơ sở kinh doanh dược, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và người sử dụng trên địa bàn TP.HCM, đồng thời tại các cơ sở kinh doanh dược, khám chữa bệnh đã được Công ty TNHH A.V. Pharma cung cấp lô thuốc này.

Đối với Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa, Sở Y tế yêu cầu phối hợp với các cơ sở phân phối bán buôn gửi thông báo thu hồi đến những đơn vị đã được cung cấp thuốc.

Công ty cũng phải báo cáo tình hình phân phối, gồm số lượng sản xuất, tên và địa chỉ các cơ sở đã mua thuốc, số lượng đã mua và số lượng còn tồn tại từng cơ sở, về Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) và Sở Y tế sở tại trong thời hạn tối đa 7 ngày làm việc kể từ ngày ban hành văn bản.

Ngoài ra, doanh nghiệp phải đề nghị và phối hợp với cơ quan kiểm tra chất lượng lấy bổ sung ít nhất 2 mẫu thuốc tại cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc theo quy định; gửi báo cáo kết quả thực hiện về Cục Quản lý dược trong thời hạn tối đa 15 ngày kể từ ngày ban hành văn bản.

Các mẫu thuốc đã lấy phải được gửi đến cơ sở kiểm nghiệm tuyến trung ương kiểm tra chỉ tiêu không đạt.

Các cơ sở kinh doanh, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi thu hồi phải ngừng kinh doanh, cung cấp, cấp phát, kê đơn và sử dụng lô thuốc vi phạm; thông báo, tổ chức thu hồi, tiếp nhận toàn bộ thuốc và trả lại cho cơ sở đã cung cấp.

Sở Y tế TP.HCM cũng đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu thông báo việc thu hồi đến các cơ sở liên quan, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

- Ảnh 3.Xử phạt nhiều bệnh viện, nhà thuốc, công ty dược mỹ phẩm ở TP.HCM

Phòng Kiểm tra - pháp chế Sở Y tế TP.HCM phát hiện một số bệnh viện khám chữa bệnh không đúng phạm vi hoạt động chuyên môn; bảo quản, sản xuất, pha chế, cấp phát, sử dụng thuốc, nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt không đúng quy định...

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
XUÂN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: thu hồi thuốc viên nang cứng mức độ 3 Tp.HCM kiểm nghiệm thuốc

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất