TP.HCM thu hồi lô thuốc Piracetam 400mg do vi phạm chất lượng mức độ 3

Lô thuốc viên nang cứng Piracetam (Piracetam 400mg), số đăng ký 893110652824, số lô 017, do Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa sản xuất buộc phải thu hồi do không đạt chất lượng, vi phạm mức độ 3 - Ảnh minh họa AI

Phòng Nghiệp vụ dược, Sở Y tế TP.HCM vừa thông báo thu hồi lô thuốc viên nang cứng Piracetam (Piracetam 400mg), số đăng ký 893110652824, số lô 017, ngày sản xuất 4-6-2026, hạn dùng 4-6-2029, do Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa sản xuất.

Theo Sở Y tế TP.HCM, đơn vị nhận được công văn ngày 13-10-2026 của Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.HCM, kèm phiếu kiểm nghiệm đối với mẫu thuốc nói trên. Mẫu được lấy tại Công ty TNHH A.V. Pharma (địa chỉ K13-14, 134/1 Tô Hiến Thành, phường Hòa Hưng, TP.HCM).

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy mẫu thuốc không đạt yêu cầu chất lượng ở chỉ tiêu "tính chất" theo TCCS. Căn cứ quy định hiện hành, lô thuốc viên nang cứng Piracetam vi phạm mức độ 3.

Để bảo đảm an toàn cho người sử dụng, Sở Y tế yêu cầu thu hồi lô thuốc trên tại các cơ sở kinh doanh dược, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và người sử dụng trên địa bàn TP.HCM, đồng thời tại các cơ sở kinh doanh dược, khám chữa bệnh đã được Công ty TNHH A.V. Pharma cung cấp lô thuốc này.

Đối với Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa, Sở Y tế yêu cầu phối hợp với các cơ sở phân phối bán buôn gửi thông báo thu hồi đến những đơn vị đã được cung cấp thuốc.

Công ty cũng phải báo cáo tình hình phân phối, gồm số lượng sản xuất, tên và địa chỉ các cơ sở đã mua thuốc, số lượng đã mua và số lượng còn tồn tại từng cơ sở, về Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) và Sở Y tế sở tại trong thời hạn tối đa 7 ngày làm việc kể từ ngày ban hành văn bản.

Ngoài ra, doanh nghiệp phải đề nghị và phối hợp với cơ quan kiểm tra chất lượng lấy bổ sung ít nhất 2 mẫu thuốc tại cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc theo quy định; gửi báo cáo kết quả thực hiện về Cục Quản lý dược trong thời hạn tối đa 15 ngày kể từ ngày ban hành văn bản.

Các mẫu thuốc đã lấy phải được gửi đến cơ sở kiểm nghiệm tuyến trung ương kiểm tra chỉ tiêu không đạt.

Các cơ sở kinh doanh, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi thu hồi phải ngừng kinh doanh, cung cấp, cấp phát, kê đơn và sử dụng lô thuốc vi phạm; thông báo, tổ chức thu hồi, tiếp nhận toàn bộ thuốc và trả lại cho cơ sở đã cung cấp.

Sở Y tế TP.HCM cũng đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu thông báo việc thu hồi đến các cơ sở liên quan, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.