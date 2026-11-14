Thương mại điện tử Việt Nam lần đầu có Ngày quốc gia 12-12

Họp báo công bố chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Thương mại điện tử quốc gia 12-12 - Ảnh: PHƯƠNG THẢO

Ngày 14-11, tại TP.HCM, Cục Thương mại điện tử (Bộ Công Thương) tổ chức họp báo công bố chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Thương mại điện tử quốc gia (12-12) và Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia (Online Friday 2026).

Giải bài toán 'khoảng cách' cho doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh

Thương mại điện tử (TMĐT) Việt Nam tiếp tục duy trì vị thế thuộc nhóm thị trường tăng trưởng hàng đầu khu vực. Dự báo cả năm 2026, quy mô thị trường bán lẻ trực tuyến sẽ chạm mốc 37,2 - 37,8 tỉ USD, tăng trưởng 20-22% so với năm 2025.

Dù đạt tốc độ tăng trưởng ấn tượng, cơ quan quản lý thẳng thắn nhìn nhận thị trường vẫn tồn tại những "khoảng cách" lớn cần thu hẹp để phát triển bền vững. Đó là sự chênh lệch giữa đô thị lớn với vùng sâu, vùng xa; giữa tập đoàn lớn với doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs), hợp tác xã, hộ kinh doanh; cũng như sự khác biệt về năng lực ứng dụng công nghệ và mức độ tuân thủ pháp luật.

Xuất phát từ thực tiễn này, Online Friday 2026 chọn chủ đề xuyên suốt là "TMĐT không khoảng cách", tập trung vào 5 trụ cột hành động, gồm: Không khoảng cách vùng miền (đưa cơ hội kinh doanh số đến mọi địa phương, kết nối đặc sản vùng miền và sản phẩm OCOP vươn ra thị trường toàn quốc và quốc tế); Không khoảng cách quy mô (tiếp sức cho SMEs, hợp tác xã và hộ kinh doanh tiếp cận hệ sinh thái công cụ, tệp khách hàng ngang tầm doanh nghiệp lớn).

Không khoảng cách thế hệ (kiến tạo môi trường mua sắm trực tuyến an toàn, thân thiện cho mọi lứa tuổi, đặc biệt là người lớn tuổi và người mới tiếp cận công nghệ); Không khoảng cách kỹ năng (phổ cập kỹ năng vận hành gian hàng, livestream, quảng cáo và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào bán hàng); Không khoảng cách pháp lý (nâng cao ý thức tuân thủ quy định về thuế và thương mại điện tử, xây dựng thị trường minh bạch và bảo vệ người tiêu dùng).

Nhiều hoạt động thực chiến kích cầu tiêu dùng cuối năm

Chuỗi sự kiện năm nay có sự phối hợp của Sở Công Thương các địa phương, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) cùng các nền tảng lớn như TikTok Shop Việt Nam, Shopee Việt Nam... nhằm tạo cú hích kích cầu tiêu dùng những tháng cuối năm.

Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia sẽ diễn ra liên tục từ ngày 10 đến 16-12 trên quy mô toàn quốc với trọng tâm là siêu ngày hội mua sắm trực tuyến 12-12.

Đặc biệt, trong hai ngày 10 và 11-12 tại Bảo tàng Hà Nội, ban tổ chức sẽ mở cửa sự kiện trải nghiệm và không gian số quy mô lớn. Tại đây, doanh nghiệp và người dân có thể tham gia 5 phân khu chuyên biệt gồm: Khu gian hàng tiêu chuẩn, Sân khấu hội thảo chuyên đề, Khu tư vấn chuyên sâu (E-commerce Clinic), Khu livestream thực chiến và Khu trải nghiệm ưu đãi kết hợp trực tuyến - trực tiếp (O2O).

Hiện Ban tổ chức đã mở cổng đăng ký tại địa chỉ onlinefriday.vn (đến hết ngày 30-11) để mời gọi các doanh nghiệp, nhà bán hàng tham gia trưng bày gian hàng miễn phí vị trí và tiếp cận các gói hỗ trợ chuyển đổi số.

Bước ngoặt thể chế và đà tăng trưởng hai con số Năm 2026 được xem là dấu mốc lịch sử về hoàn thiện hành lang pháp lý cho lĩnh vực kinh tế số này. Cụ thể, Luật Thương mại điện tử chính thức có hiệu lực từ ngày 1-7-2026, đồng thời Chính phủ ban hành Nghị định số 248 (ngày 30-6-2026), quy định ngày 12-12 hằng năm là Ngày Thương mại điện tử quốc gia. Đại diện lãnh đạo Cục Thương mại điện tử nhận định, việc chính thức hóa ngày 12-12 khẳng định vai trò động lực kinh tế trọng yếu của TMĐT, gắn liền trực tiếp với sinh kế của hàng triệu người dân và cộng đồng doanh nghiệp, đặt nền móng cho giai đoạn phát triển chuẩn hóa tiếp theo.