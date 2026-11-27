Với đa dạng chương trình khuyến mãi để kích cầu sức mua, nhiều hệ thống bán lẻ tại TP.HCM cho biết doanh thu trong đợt nghỉ lễ Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 vượt mục tiêu đề ra - Ảnh: NGUYỄN TRÍ

Theo dự kiến, cao điểm của Black Friday năm nay là 27-11, tuy nhiên, từ tối qua, nhiều cửa hàng, trung tâm mua sắm đã ghi nhận lượng khách tăng gấp 2-3 lần ngày thường.

Sở Công thương TP.HCM cho biết ngay trong quý 4-2026, các doanh nghiệp triển khai khoảng 90.000 chương trình giảm giá, tặng quà và 61 chương trình khuyến mại trúng thưởng.

Nhiều bạn trẻ tranh thủ "săn sale" từ trước

Ghi nhận của Tuổi Trẻ tối 26-11 tại nhiều cửa hàng bán lẻ và các trung tâm thương mại ở TP.HCM, không khí mua sắm đã trở nên nhộn nhịp ngay trước ngày Black Friday.

Chị Nguyễn Phan Thảo My (25 tuổi, phường Cầu Kiệu, TP.HCM) cho biết đã dành riêng một khoản ngân sách để mua sắm dịp Black Friday năm nay.

"Tôi đã lưu lại những mẫu quần áo yêu thích từ vài tuần trước, đợi đến dịp này mới mua. Bình thường đi mua sắm là xem có gì đẹp không, còn hôm nay là đi tìm xem những món mình thích đã giảm được bao nhiêu.

Có những món tôi vẫn đang chờ xem liệu đến đúng ngày Black Friday có được giảm giá hay không. Dù phải xếp hàng chờ thử đồ, thanh toán nhưng mua được món đồ ưng ý với giá tốt cũng thấy đáng công chờ. Tôi tranh thủ dịp này sắm đồ Tết sớm luôn", chị My chia sẻ.

Nhiều bạn trẻ tranh thủ săn sale từ tối 26-11 - Ảnh: HÀ PHƯƠNG

Không chỉ người dân địa phương, nhiều du khách quốc tế cũng hòa vào không khí mua sắm Black Friday tại TP.HCM. Bà Emily Callista, du khách Đan Mạch, cho biết khá bất ngờ trước không khí mua sắm tại các trung tâm thương mại ở TP.HCM khi chuyến du lịch Việt Nam tình cờ trùng với dịp Black Friday.

"Ở Đan Mạch, tôi cũng thường mua sắm vào dịp Black Friday, nhưng không nghĩ người Việt Nam cũng hào hứng săn hàng giảm giá đến vậy. Tôi đã mua một số món quà Giáng sinh cho gia đình. Có lẽ khi trở về nước, điều tôi phải lo không còn là ngân sách mua sắm mà là số cân hành lý còn lại", bà Emily nói vui.

Lan Chi (ngụ phường Nhiêu Lộc) cho biết thương hiệu cô yêu thích trên đường Trần Quang Diệu chỉ triển khai chương trình giảm giá duy nhất trong ngày Black Friday 27-11. Tuy nhiên, lượng khách tại cửa hàng đã đông gấp 2-3 lần ngày thường từ cả tuần trước đó.

"Mình tính dạo lượn trước xem có gì đẹp thì mua dần cho đỡ đông, nhưng shop vẫn chưa triển khai chương trình sale nên không mua được gì, cũng không nghĩ cửa hàng lại đông tới vậy", Chi chia sẻ.

Chi cho hay cô dự định chọn sẵn những món đồ yêu thích tại cửa hàng, sau đó canh khung giờ giảm giá trong ngày Black Friday để đặt hàng trực tuyến, tránh phải chen chúc.

Một cửa hàng giày dép trên đường Trần Quang Diệu đông nghẹt khách mua đầu giờ tối tuần Black Friday - Ảnh: NHẬT XUÂN

"Trước Black Friday mình đã thử và chọn được các mẫu mình thích tại cửa hàng. Tới lễ canh giờ đẹp chốt đơn online cho đỡ phải chen chúc tại cửa hàng, giá còn mềm hơn", Chi nói.

Theo một nữ nhân viên cửa hàng Goût De Jun trên đường Trần Quang Diệu, trong tuần lễ Black Friday, lượng khách đến cửa hàng đông gấp 2-3 lần ngày thường dù chương trình giảm giá chính thức chưa bắt đầu.

"Tới đúng lễ, cửa hàng mình cũng dự tính sẽ mở cửa sớm hơn để đón khách, nhân viên cũng tăng ca, hy vọng sẽ bùng nổ khách mua", nữ nhân viên nói.

Không chỉ các cửa hàng thời trang trên phố, tại nhiều trung tâm thương mại, các thương hiệu cũng đã triển khai chương trình khuyến mãi, giảm giá sâu, tập trung nhiều ở nhóm hàng thời trang.

Thương mại điện tử "chiếm sóng", người tiêu dùng đua "săn sale"

Theo dự ước của Sở Công Thương TP.HCM, doanh thu quý 4-2026 tại 12 hệ thống siêu thị, điện máy và hai sàn thương mại điện tử lớn trên địa bàn đạt khoảng 97.115 tỉ đồng, tăng 26.870 tỉ đồng, tương đương 38,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh thu từ hai sàn Shopee và TikTok Shop ước đạt 67.765 tỉ đồng, tăng 47,8%; hệ thống siêu thị, đại siêu thị và cửa hàng tiện lợi đạt 21.497 tỉ đồng, tăng 17,3%; nhóm điện máy, điện thoại và công nghệ đạt 7.853 tỉ đồng, tăng 29,1%.

Riêng tháng 12, doanh thu của các hệ thống được khảo sát dự kiến đạt khoảng 36.208 tỉ đồng, mức cao nhất trong quý 4. Thương mại điện tử tiếp tục là động lực tăng trưởng khi đóng góp khoảng 81,6% tổng mức tăng doanh thu của nhóm đơn vị được khảo sát.

Cùng với tăng trưởng doanh thu bán lẻ, quy mô hoạt động xúc tiến thương mại và kích cầu cuối năm cũng được mở rộng. Theo Sở Công Thương, trong quý 4-2026 có khoảng 12.800 lượt doanh nghiệp tham gia các sự kiện, hội chợ, livestream và chương trình khuyến mại. Khoảng 90.000 chương trình giảm giá, tặng quà cùng 61 chương trình khuyến mại may rủi được doanh nghiệp triển khai.

Thành phố kết nối 36 sự kiện văn hóa, du lịch, thể thao, mua sắm; 38 hội chợ, triển lãm thương mại và 16 kênh livestream bán hàng. Tổng lượng người tham gia, tiếp cận các hoạt động của chương trình ước khoảng 7,8 triệu lượt. Doanh thu phát sinh từ các hoạt động kích cầu ước đạt 32.392 tỉ đồng.

Trong đó, các chương trình khuyến mại giảm giá của doanh nghiệp đóng góp khoảng 9.000 tỉ đồng; giao dịch qua các nền tảng thanh toán và thương mại điện tử khoảng 19.859 tỉ đồng.

Nhiều chương trình khuyến mãi được các nhãn hàng và siêu thị cùng kết hợp để áp dụng kéo dài để kích cầu, đặc biệt trong giai đoạn cuối năm - Ảnh: NGUYỄN TRÍ

Thêm chương trình kích cầu để kéo các ngành "cùng đi lên"

Các chuyên gia cho rằng khi người dân và du khách tham gia các sự kiện, lễ hội, hội chợ... nhu cầu ăn uống, lưu trú, vận chuyển, vui chơi và sử dụng các dịch vụ cũng tăng theo, tạo thêm nguồn thu cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh.

Theo Sở Công Thương, để khai thác tốt dư địa thị trường, thành phố triển khai Chương trình tổng kích cầu cuối năm 2026 - Tết Nguyên đán 2027 với thương hiệu "Vibrant HCMC", kết nối hoạt động mua sắm, giải trí, thương mại điện tử, thanh toán số và kích cầu số.

Thay vì tổ chức khuyến mại riêng lẻ, TP hướng đến liên kết hệ thống bán lẻ, doanh nghiệp dịch vụ, du lịch, ngân hàng và các nền tảng công nghệ thành một hệ sinh thái tiêu dùng thống nhất.

"Trong tháng 12, TP triển khai chiến dịch truyền thông "Shopping Season in Vibrant HCMC", với lễ kích hoạt tại công viên Lam Sơn, năm cụm không gian trải nghiệm và hệ thống điểm chạm QR tại các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, địa điểm công cộng và đầu mối giao thông", đại diện Sở Công Thương TP cho biết.

Theo đó, chiến dịch đặt mục tiêu triển khai tối thiểu 10.000 điểm chạm QR và 5.000 điểm chạm ưu đãi tại các điểm bán. Người tiêu dùng có thể tiếp cận thông tin về địa điểm mua sắm, chương trình khuyến mại, ưu đãi thanh toán và các hoạt động trải nghiệm thông qua một mã QR thống nhất.

Các chương trình mua sắm cũng được kết nối với nhiều sự kiện lớn như Festival OCOP, Vietnam Expo, Giải Marathon, Tuần lễ Du lịch và chuỗi hoạt động chào năm mới 2027. Qua đó, TP kỳ vọng kéo dài thời gian trải nghiệm của người dân, du khách, đồng thời gia tăng mức chi tiêu cho các sản phẩm và dịch vụ.

Dịp Giáng sinh là thời cơ để doanh thu ngành bán lẻ tăng tốc. Trong ảnh: hàng hóa phục vụ cho mùa Giáng sinh 2026 được các doanh nghiệp tại TP.HCM chuẩn bị đa dạng - Ảnh: NGUYỄN TRÍ

Thỏa sức mua sắm, trải nghiệm TP.HCM dịp cuối năm Với khoảng 5.200 doanh nghiệp tham gia chương trình khuyến mãi tập trung, cùng 36 sự kiện văn hóa, du lịch, thể thao, mua sắm và 38 hội chợ, triển lãm đồng hành, người dân và du khách có thêm nhiều lựa chọn mua sắm, vui chơi, giải trí dịp cuối năm. Để không bỏ lỡ các ưu đãi và điểm hẹn hấp dẫn, người dân có thể truy cập hai nền tảng số của Vibrant HCMC: songdong.hochiminhcity.gov.vn: Khám phá các ưu đãi mua sắm, tiêu dùng, thương mại điện tử và thanh toán số. hello.hochiminhcity.gov.vn: Tìm kiếm các trải nghiệm du lịch, ẩm thực, giải trí và lên lịch trình khám phá thành phố. Trong bối cảnh TP đặt mục tiêu tăng trưởng khu vực dịch vụ 13,84% và phấn đấu đạt tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026, việc thúc đẩy tiêu dùng nội địa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.