Khách sạn Majestic Sài Gòn dành nhiều ưu đãi dành cho khách hàng dịp 24-11 - Ảnh: SGT

Hướng đến Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11, các đơn vị thành viên thuộc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) tại TP.HCM đồng loạt triển khai nhiều chương trình văn hóa, ẩm thực, giải trí và nghỉ dưỡng đặc sắc, đóng góp vào sức hấp dẫn của điểm đến TP.HCM trong mùa lễ hội cuối năm

Theo đó, nhiều đơn vị thành viên đang đưa giá trị văn hóa vào các sản phẩm dịch vụ cụ thể, từ lưu trú, ẩm thực đến tham quan di sản và giải trí. Cách tiếp cận này mở rộng không gian trải nghiệm văn hóa ra khỏi các điểm tham quan truyền thống, đồng thời tạo thêm cơ hội khai thác dịch vụ tại hệ thống khách sạn, nhà hàng và khu du lịch của doanh nghiệp.

Chia sẻ về chuỗi hoạt động, đại diện lãnh đạo Saigontourist Group cho biết văn hóa không chỉ được lưu giữ trong những di sản, công trình kiến trúc hay các giá trị truyền thống, mà còn hiện diện trong đời sống thường nhật, trong ẩm thực, âm nhạc và cách mỗi người cảm nhận một điểm đến.

"Thông qua chuỗi chương trình nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11, Saigontourist Group mong muốn mở rộng những không gian trải nghiệm văn hóa ngay giữa lòng TP.HCM, để người dân và du khách có thêm cơ hội khám phá, thưởng thức và kết nối với bản sắc Việt Nam theo những cách thức phong phú, hấp dẫn", đại diện Saigontourist Group nói.

Kết hợp ẩm thực, lưu trú và trải nghiệm lễ hội

Ở phân khúc khách sạn cao cấp, các đơn vị thành viên lựa chọn kết hợp ẩm thực với trải nghiệm ngắm pháo hoa và không gian giải trí trên cao nhằm gia tăng giá trị dịch vụ.

Không gian đãi tiệc của khách sạn Continental Sài Gòn - Ảnh: SGT

Tại Khách sạn Grand Sài Gòn, tối 24-11, Rooftop Grand Lounge trên tầng 20 tổ chức chương trình ẩm thực với set menu từ 1,595 triệu đồng/khách.

Thực đơn khai thác nguyên liệu và hương vị đặc trưng của ba miền Bắc - Trung - Nam, kết hợp kỹ thuật chế biến và trình bày hiện đại. Thực khách còn được thưởng thức hòa tấu nhạc cụ dân tộc và ngắm pháo hoa từ không gian rooftop.

Trong khi đó, Khách sạn Majestic Sài Gòn triển khai hai sản phẩm phục vụ nhu cầu trải nghiệm buổi tối. Tại M.Bar, tầng 8, tiệc buffet BBQ hải sản có giá từ 2,2 triệu đồng/khách, bao gồm đồ uống. Tại Saigon House, tầng 7, combo thưởng thức thức uống, món ăn nhẹ và ngắm pháo hoa có giá từ 1 triệu đồng/khách.

Các chương trình đi kèm ưu đãi dành cho khách lưu trú và khách đi theo nhóm, qua đó khuyến khích khách hàng sử dụng thêm dịch vụ ăn uống, giải trí bên cạnh dịch vụ phòng.

Cũng nằm ở khu vực trung tâm, Khách sạn Rex Sài Gòn khai thác lợi thế vị trí trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Từ ngày 21 đến 24-11, khu vực phía trước khách sạn và trụ sở UBND TP.HCM tổ chức trình diễn nghệ thuật 3D Mapping, tái hiện hình ảnh văn hóa, lịch sử bằng công nghệ ánh sáng và âm thanh.

Riêng tối 24-11, Rooftop Garden Bar của khách sạn tiếp tục là điểm hẹn để du khách thưởng thức cocktail, ngắm thành phố và hòa mình vào không khí lễ hội tại trung tâm.

Đưa di sản thành sản phẩm du lịch trải nghiệm

Không chỉ khai thác lợi thế vị trí và dịch vụ lưu trú, một hướng đi khác trong chuỗi hoạt động là biến các công trình kiến trúc và ký ức đô thị thành sản phẩm trải nghiệm có khả năng thu hút khách.

Tại Khách sạn Continental Sài Gòn, chương trình "Tuần lễ Di sản Văn hóa: Xưa & Nay" diễn ra từ ngày 18 đến 24-11-2026. Được xây dựng từ năm 1880, Continental là một trong những khách sạn lâu đời nhất Việt Nam, gắn với lịch sử phát triển và nhiều dấu ấn kiến trúc của Sài Gòn.

Chương trình giới thiệu triển lãm tranh ảnh "Dòng chảy thời gian", tái hiện lịch sử, kiến trúc và những dấu ấn của khách sạn. Bên cạnh đó là bộ sưu tập xe máy, ôtô cổ quý hiếm, trong đó có những dòng xe mang phong cách Pháp, gợi nhắc diện mạo Sài Gòn xưa.

Làng Du lịch Bình Quới lựa chọn khai thác chiều sâu văn hóa ẩm thực phương Nam - Ảnh: SGT

Các hoạt động được thiết kế đan xen giữa tham quan, ẩm thực và nghệ thuật. Ngày 23-11, khách sạn tổ chức trình diễn nấu món Việt và trưng bày xe máy, ôtô cổ Pháp. Ngày 24-11, bộ sưu tập xe cổ các nước tiếp tục được giới thiệu; thực khách có thể thưởng thức thực đơn đặc sản ba miền kết hợp đêm nhạc Saxophone trong không gian kiến trúc cổ điển.

Trong suốt tuần lễ, khách sạn áp dụng ưu đãi 10% cho các dịch vụ ẩm thực, từ buffet sáng, bữa trưa, bữa tối đến trà chiều.

Đáng chú ý, giá trị di sản còn được kết nối với sản phẩm lưu trú tại Khách sạn Oscar Sài Gòn thông qua chương trình "Stay & Explore Heritage". Với mức giá từ 1,68 triệu đồng/phòng đôi, khách hàng được sử dụng một đêm lưu trú, buffet sáng tại Oscar và kết hợp hành trình đi bộ khoảng 5 phút đến Continental để tham quan kiến trúc Pháp cổ, thưởng thức bữa trưa tại đây.

Sự kết nối giữa hai khách sạn cho thấy hướng khai thác sản phẩm du lịch theo chuỗi, trong đó lưu trú không còn là dịch vụ độc lập mà trở thành điểm khởi đầu cho hành trình khám phá di sản đô thị. Chương trình áp dụng cho đêm lưu trú ngày 24-11-2026.

Ở một không gian khác, Làng Du lịch Bình Quới lựa chọn khai thác chiều sâu văn hóa ẩm thực phương Nam. Chương trình "Chạm vị Việt – Nhận quà quê" diễn ra duy nhất ngày 24-11, giới thiệu các món ăn đặc trưng như cá lóc nướng trui Khẩn hoang Nam Bộ, cá tai tượng chiên xù và lẩu mắm Bình Quới.

Khách hàng được giảm 20% giá các món ăn thuộc danh mục ưu đãi; hóa đơn từ 1 triệu đồng được tặng một món quà Nam Bộ gồm cà ràng hoặc bánh dân gian. Bên cạnh dịch vụ ẩm thực, khu du lịch còn giảm 40% giá các loại phòng bungalow tại Bình Quới 2, kết hợp nhu cầu ăn uống với nghỉ dưỡng trong không gian xanh.

Gia tăng sức hấp dẫn điểm đến trong mùa lễ hội Theo đại diện Saigontourist Group, chuỗi hoạt động nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 không chỉ hướng đến nhu cầu vui chơi, giải trí trong một ngày kỷ niệm mà còn mở rộng cách tiếp cận sản phẩm du lịch đô thị. Ẩm thực được kết hợp với biểu diễn nghệ thuật; khách sạn di sản trở thành không gian triển lãm và tham quan; dịch vụ lưu trú được nối với hành trình khám phá kiến trúc; còn các khu du lịch khai thác đặc trưng ẩm thực bản địa để thu hút khách. Đây cũng là cách các doanh nghiệp du lịch tận dụng tài nguyên văn hóa sẵn có để đa dạng hóa sản phẩm, kéo dài thời gian trải nghiệm và gia tăng mức chi tiêu của khách tại điểm đến. Trong bối cảnh TP.HCM bước vào mùa lễ hội cuối năm, việc kết nối các sản phẩm văn hóa, ẩm thực, lưu trú và giải trí có thể góp phần làm phong phú hệ sinh thái du lịch đô thị. Thay vì chỉ tham quan những địa danh quen thuộc, du khách có thêm lý do lưu trú, thưởng thức ẩm thực và trải nghiệm các dịch vụ ngay tại những không gian mang dấu ấn lịch sử, văn hóa của thành phố.