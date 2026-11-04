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Saigontourist Group quảng bá du lịch Việt Nam tại WTM London 2026

tác giả
HẢI KIM
HẢI KIM
HẢI KIM

Ngày 3-11, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) phối hợp cùng Vietnam Airlines tổ chức gian hàng chung tại Hội chợ Du lịch Thế giới WTM London 2026, nhằm quảng bá điểm đến Việt Nam, kết nối đối tác và mở rộng nguồn khách quốc tế, đặc biệt từ Anh và châu Âu.

Saigontourist Group quảng bá du lịch Việt Nam tại WTM London 2026 - Ảnh 1.

Theo Saigontourist Group, Anh và châu Âu là những thị trường quan trọng trong chiến lược phát triển khách quốc tế - Ảnh: SGT

WTM London 2026 diễn ra từ ngày 3 đến 5-11 tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị quốc tế ExCeL London (Vương quốc Anh), quy tụ đại diện hơn 180 quốc gia, hơn 4.000 đơn vị triển lãm, 5.500 người mua chuyên nghiệp (buyers) và trên 46.000 lượt khách tham dự.

Quảng bá du lịch Việt Nam tại hội chợ WTM London 2026

Trong ngày khai mạc, gian hàng chung của Saigontourist Group và Vietnam Airlines đón ông Đào Quyền Trưởng, Phó đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Anh và Bắc Ireland; ông Nguyễn Văn Phong, Phó bí thư Thành ủy Hà Nội, cùng lãnh đạo các hãng hàng không, tập đoàn du lịch, khách sạn lớn tại châu Âu và các nước trên thế giới là đối tác của Saigontourist Group, Vietnam Airlines và các cơ quan truyền thông.

Đánh giá về tầm quan trọng của sự kiện WTM London 2026, ông Cao Văn Chóng - Tổng Giám đốc Saigontourist Group - cho biết việc tham gia WTM London nằm trong chiến lược quốc tế hóa thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh và đưa những giá trị đặc sắc của du lịch Việt Nam đến gần hơn với du khách toàn cầu.

"Góp mặt tại WTM London 2026, chúng tôi kỳ vọng Saigontourist Group sẽ góp phần tăng cường quảng bá sức hấp dẫn của điểm đến Việt Nam, mở rộng nguồn khách từ Vương quốc Anh và châu Âu, đồng thời thúc đẩy hợp tác du lịch hai chiều", ông Chóng nói.

Tại WTM London 2026, Saigontourist Group tiếp tục phối hợp cùng Vietnam Airlines tổ chức gian hàng chung, phát huy hiệu quả hợp tác giữa hai doanh nghiệp chủ lực trong lĩnh vực du lịch và hàng không Việt Nam, kết nối năng lực vận chuyển hàng không với hệ thống sản phẩm, dịch vụ du lịch, qua đó gia tăng cơ hội tiếp cận khách hàng và đối tác quốc tế.

Saigontourist Group quảng bá du lịch Việt Nam tại WTM London 2026 - Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự hoạt động tại gian hàng Saigontourist Group trong khuôn khổ WTM London 2026 - Ảnh: SGT

Với sự đồng hành của Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist, Saigontourist Group tập trung giới thiệu những điểm đến hấp dẫn của Việt Nam; quảng bá sản phẩm, dịch vụ trong các lĩnh vực lữ hành, lưu trú, nghỉ dưỡng, giải trí và ẩm thực; đồng thời giới thiệu các chương trình kích cầu, sản phẩm liên kết và chính sách ưu đãi dành cho khách hàng.

Gian hàng Saigontourist Group còn tổ chức các hoạt động tương tác dành cho khách tham quan, như quét mã QR, theo dõi và tương tác với fanpage Facebook Saigontourist Group, nhận nhiều quà tặng hấp dẫn.

Bên cạnh hoạt động trưng bày và giới thiệu sản phẩm, Saigontourist Group còn tích cực tham gia các chương trình hội nghị, hội thảo, tọa đàm và hoạt động chuyên ngành trong khuôn khổ WTM London 2026.

Các cuộc gặp từ song phương đến đa phương để kết nối, xúc tiến; các phiên làm việc trực tiếp theo hình thức B2B với doanh nghiệp lữ hành, buyers và đối tác quốc tế… là cơ hội để Saigontourist Group trao đổi nhu cầu thị trường, tìm kiếm hướng hợp tác, phát triển sản phẩm và mở rộng nguồn khách đến Việt Nam.

Saigontourist Group mở rộng kết nối khách Anh, châu Âu

Saigontourist Group quảng bá du lịch Việt Nam tại WTM London 2026 - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Văn Phong (thứ 5 từ phải sang trái) - Phó bí thư Thành ủy Hà Nội cùng các đại diện lãnh đạo và các đại biểu tại gian hàng quảng bá du lịch Việt Nam của Saigontourist Group và Vietnam Airlines trong khuôn khổ WTM London 2026 - Ảnh: SGT

Trước ngày khai mạc, chiều 2-11, đoàn công tác Saigontourist Group đã đến thăm, làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh. Tiếp đoàn, Đại sứ Đỗ Minh Hùng đánh giá cao năng lực, kinh nghiệm và những hoạt động tiên phong của Saigontourist Group trong quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Đại sứ cam kết sẽ luôn đồng hành và hỗ trợ các doanh nghiệp lớn như Saigontourist Group và Vietnam Airlines trong nỗ lực thu hút nguồn khách hai chiều Việt Nam - Anh nói riêng và châu Âu nói chung, cũng như nỗ lực quảng bá thương hiệu du lịch Việt Nam và TP.HCM, Saigontourist Group và Vietnam Airlines tại thị trường trọng điểm này.

Theo Saigontourist Group, Vương quốc Anh nói riêng và châu Âu nói chung là những thị trường quan trọng đối với chiến lược phát triển khách quốc tế của du lịch Việt Nam và Saigontourist Group.

Với nhu cầu đa dạng về khám phá văn hóa, trải nghiệm ẩm thực, nghỉ dưỡng, du lịch chuyên đề và các sản phẩm dịch vụ chất lượng cao, thị trường khách này mở ra nhiều cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam phát triển sản phẩm phù hợp, tăng cường kết nối với các nhà tổ chức tour và mở rộng mạng lưới phân phối.

Với hệ thống hơn 100 đơn vị hoạt động trong các lĩnh vực lưu trú, ẩm thực, lữ hành, vui chơi giải trí, đào tạo du lịch, hội nghị - hội thảo và các dịch vụ liên quan, Saigontourist Group có lợi thế trong việc xây dựng các sản phẩm liên kết, đáp ứng nhiều phân khúc khách hàng và phát triển trải nghiệm xuyên suốt hành trình. Việc kết nối với các đối tác tại WTM London 2026 góp phần phát huy lợi thế đó, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam với mạng lưới du lịch quốc tế.

Tham gia WTM London 2026 là một trong những hoạt động trọng điểm thuộc chuỗi chương trình xúc tiến, quảng bá và kết nối quốc tế của Saigontourist Group trong quý 4-2026. Bên cạnh sự kiện tại Vương quốc Anh, Saigontourist Group còn triển khai nhiều hoạt động tiêu biểu như xúc tiến quảng bá, tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế ITB Asia 2026 tại Singapore, Lễ hội Việt Nam - TP.HCM tại tỉnh Aichi, Nhật Bản...

Cũng theo Tổng Giám đốc Saigontourist Group Cao Văn Chóng, thông qua việc duy trì hiện diện tại các hội chợ du lịch lớn, đồng hành cùng Vietnam Airlines và phát huy sức mạnh hệ sinh thái sản phẩm, Saigontourist Group tiếp tục khẳng định định hướng phát triển gắn với hội nhập quốc tế, đổi mới sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Qua đó, Tổng Công ty góp phần quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, Việt Nam giàu bản sắc; thúc đẩy tăng trưởng khách quốc tế và đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành du lịch Việt Nam.

Saigontourist Group quảng bá du lịch Việt Nam tại WTM London 2026 - Ảnh 5.Saigontourist Group xúc tiến thị trường Anh, thúc đẩy du lịch hai chiều

Trước thềm Hội chợ Du lịch quốc tế WTM London 2026, Saigontourist Group đã đến thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh, trao đổi về cơ hội hợp tác, quảng bá điểm đến và thu hút khách du lịch hai chiều giữa Việt Nam với Anh và châu Âu.

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HẢI KIM
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    Chủ đề: Cao Văn Chóng xúc tiến du lịch Saigontourist Group Nhật Bản

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