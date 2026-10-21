Saigontourist Group quảng bá du lịch Việt Nam tại ITB Asia 2026

Ông Trần Phước Anh (thứ 5 từ phải sang), Đại sứ Việt Nam tại Singapore thăm gian hàng Saigontourist Group - Ảnh: SGT

Tại Hội chợ Du lịch Quốc tế ITB Asia 2026 diễn ra ở Sands Expo and Convention Centre, Marina Bay Sands, Singapore, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) giới thiệu hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ du lịch, đồng thời mở rộng kết nối với các đối tác quốc tế nhằm khai thác thị trường khách tiềm năng.

Đưa hình ảnh du lịch Việt Nam đến gần với du khách toàn cầu

ITB Asia là một trong những hội chợ thương mại du lịch B2B hàng đầu châu Á, tập trung vào các lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng, du lịch công vụ, hội nghị, sự kiện (MICE) và công nghệ du lịch. Sự kiện năm nay dự kiến thu hút hơn 18.000 lượt khách tham dự, hơn 1.500 người mua chuyên nghiệp, trên 1.000 đơn vị triển lãm và hơn 160 diễn giả quốc tế.

Hội chợ diễn ra đồng thời với MICE Show Asia và Travel Tech Asia, tạo thêm cơ hội kết nối giữa các doanh nghiệp lữ hành, đơn vị cung ứng dịch vụ MICE và doanh nghiệp công nghệ du lịch. Đây cũng là dịp để các đơn vị cập nhật xu hướng, tìm kiếm đối tác và phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường quốc tế.

Ông Cao Văn Chóng - Tổng giám đốc Saigontourist Group - cho biết việc tham gia các sự kiện thương mại du lịch quốc tế như ITB Asia có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

"Bên cạnh quảng bá thương hiệu và giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ của hệ thống, sự kiện còn là cơ hội để Saigontourist Group tăng cường kết nối đối tác, nắm bắt nhu cầu thị trường và tìm kiếm hướng hợp tác mới, qua đó phát triển sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách", Tổng giám đốc Saigontourist Group nói.

Theo ông Cao Văn Chóng, tập đoàn xác định xúc tiến quốc tế cần gắn với hiệu quả thực chất, từ mở rộng mạng lưới đối tác, phát triển sản phẩm đến gia tăng lượng khách và nâng cao chất lượng trải nghiệm.

Thông qua ITB Asia 2026 cùng chuỗi hoạt động quốc tế trong quý 4 năm nay, Saigontourist Group mong muốn góp phần đưa hình ảnh du lịch Việt Nam đến gần hơn với du khách toàn cầu, đồng thời tạo thêm động lực phát triển bền vững cho du lịch TP.HCM và cả nước.

ITB Asia 2026 là sự kiện hội chợ du lịch quốc tế nổi tiếng thế giới. Đến với ITB Asia 2026, Saigontourist Group có sự góp mặt của Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist cùng các khách sạn thành viên gồm Đến với ITB Asia 2026, Saigontourist Group có sự góp mặt của Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist cùng các khách sạn thành viên gồm Majestic Sài Gòn , Grand Sài Gòn, Caravelle Sài Gòn và Oscar Sài Gòn.

Saigontourist Group tích cực tham gia các chương trình hội nghị, hội thảo, tọa đàm trong khuôn khổ hội chợ; chủ động tổ chức các phiên làm việc trực tiếp với đối tác quốc tế nhằm trao đổi nhu cầu, tìm kiếm cơ hội hợp tác và xúc tiến phát triển các chương trình du lịch đến Việt Nam.

Tung loạt ưu đãi tại ITB Asia 2026

ITB Asia 2026 là sự kiện hội chợ du lịch quốc tế nổi tiếng thế giới - Ảnh: SGT

Trong suốt ba ngày diễn ra sự kiện, tại gian hàng Saigontourist Group giới thiệu, quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam và TP.HCM; thông tin sản phẩm, dịch vụ của hệ thống thành viên, chương trình kích cầu du lịch, sản phẩm liên kết và các chính sách ưu đãi dành cho khách quốc tế; hoạt động giao lưu, tương tác với khách tham quan.

Nổi bật là hoạt động quét mã QR truy cập fanpage Facebook Saigontourist Group và chương trình quay số trúng thưởng với những phần quà hấp dẫn từ Tổng Công ty và các đơn vị thành viên.

Song song với hoạt động xúc tiến tại hội chợ, các đơn vị thành viên triển khai nhiều chương trình ưu đãi nhằm tăng sức cạnh tranh của sản phẩm, khuyến khích khách hàng tìm hiểu và trải nghiệm dịch vụ của hệ thống Saigontourist Group.

Khách sạn Majestic Sài Gòn áp dụng ưu đãi 20% giá phòng dành cho khách đặt phòng trực tiếp trên website chính thức www.majesticsaigon.com, sử dụng mã ưu đãi ITB20-MJT, áp dụng từ ngày 21-10-2026 đến hết ngày 30-9-2027. Ngoài ra, khác sạn còn phục vụ tại chỗ combo "Cheers & Chips" gồm 04 chai/cans bia địa phương và 1 dĩa snack khoai tây.

Khách sạn Grand Sài Gòn giới thiệu bốn gói ưu đãi lưu trú, kết hợp dịch vụ tiện ích và trải nghiệm dành cho khách hàng. Với gói "The Grand Arrival Experience Package", khách lưu trú từ 3 đêm được miễn phí 1 chuyến đón hoặc đưa sân bay, đồng thời hưởng ưu đãi 10% dịch vụ ẩm thực (F&B) và 20% dịch vụ spa.

Gói "Refined Stay With Laundry Package" tặng dịch vụ giặt ủi mỗi ngày với tổng giá trị tối đa 250.000 đồng/phòng/ngày; kèm ưu đãi 10% dịch vụ F&B và 20% dịch vụ spa. Gói "Savor The Stay Package" tặng một món ăn trong thực đơn "Đặc sản vùng miền", trị giá không quá 300.000 đồng/ngày, cùng một đơn vị nước uống; kèm ưu đãi 10% dịch vụ F&B và 20% dịch vụ spa.

Với gói "Stay Green - Limited Housekeeping", khách lưu trú từ 3 đêm được tặng một bộ quà tặng thương hiệu từ khách sạn.

Ngoài ra, khách sạn Grand Sài Gòn còn áp dụng ưu đãi đối với dịch vụ tiệc và hội nghị, cùng chương trình giảm 10% thực đơn gọi món (à-la-carte) dành cho khách lưu trú. Các chương trình ưu đãi được áp dụng đến ngày 30-12-2026.

Trong khi đó, Lữ hành Saigontourist giới thiệu chùm tour đặc sắc dành cho khách quốc tế, gồm tour "Vespa - Local Street Eats" du lịch khám phá ẩm thực đường phố TP.HCM bằng xe Vespa cổ; cùng 3 sản phẩm du lịch đêm, với tour "Water Puppet Show & Dinner Cruise" nửa ngày, kết hợp trải nghiệm văn hóa và ngắm cảnh TP.HCM về đêm.

Ngoài ra, còn có các tour như "AO Show & Dinner" nửa ngày, kết hợp tham quan văn hóa, thưởng thức vở diễn nghệ thuật À Ố Show nổi tiếng, dùng bữa tối đặc sản tại Nhà hát Thành phố và tour xem show Lãnh Mỹ A, thưởng thức tinh hoa ẩm thực Việt tại Khu du lịch Văn Thánh, TP.HCM.

Sự kiện là dịp hệ thống Saigontourist Group tìm kiếm quan hệ các đối tác mới - Ảnh: SGT Tham gia ITB Asia 2026 là một phần trong chuỗi hoạt động xúc tiến, quảng bá và kết nối quốc tế được Saigontourist Group triển khai trong quý 4-2026. Bên cạnh sự kiện tại Singapore, Saigontourist Group tiếp tục tham gia các chương trình quốc tế tiêu biểu, gồm xúc tiến quảng bá, thúc đẩy phát triển du lịch hai chiều Việt Nam - Jamaica kết hợp khảo sát thị trường vùng biển Caribe; Hội chợ Du lịch Quốc tế WTM London 2026 tại Vương quốc Anh; và tổ chức Lễ hội Việt Nam - Thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Aichi, Nhật Bản. Các hoạt động được triển khai tại những thị trường và khu vực khác nhau, hướng đến mục tiêu mở rộng mạng lưới đối tác, quảng bá điểm đến Việt Nam, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh và thúc đẩy trao đổi khách hai chiều. Đồng thời, việc kết hợp xúc tiến thương mại với giới thiệu văn hóa, ẩm thực và trải nghiệm điểm đến góp phần tăng cường sự hiện diện của thương hiệu du lịch Việt Nam trên thị trường quốc tế.