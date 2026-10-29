Saigontourist Group tung ưu đãi lưu trú, ẩm thực và tiệc cuối năm

Các chương trình giảm giá dịch vụ lưu trú đa dạng của Saigontourist Group đem lại nhiều lựa chọn cho khách hàng - Ảnh: SGT

Thông qua các hình thức giảm giá phòng nghỉ đến ưu đãi tiệc tất niên, hội nghị và các gói dịch vụ kết hợp, Saigontourist Group triển khai chương trình khuyến mãi tại nhiều đơn vị thành viên đến hết ngày 31-12-2026.

Điểm đáng chú ý là bên cạnh giảm giá trực tiếp, chương trình còn kết hợp nhiều dịch vụ đi kèm như đưa đón sân bay, giặt ủi, ăn uống và chăm sóc sức khỏe, giúp khách hàng có thêm lựa chọn khi lên kế hoạch nghỉ dưỡng hoặc tổ chức sự kiện.

Ông Cao Văn Chóng - Tổng Giám đốc Saigontourist Group - nhấn mạnh chương trình khuyến mãi quý 4-2026 là món quà tri ân mà Saigontourist Group gửi đến quý khách hàng và đối tác đã tin tưởng, đồng hành cùng tập đoàn.

"Trong mùa cao điểm du lịch và sự kiện cuối năm, chúng tôi chú trọng xây dựng những chính sách ưu đãi thiết thực, giúp khách hàng tối ưu chi phí nhưng vẫn tận hưởng chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp, đồng bộ và những trải nghiệm giàu cảm xúc tại hệ thống Saigontourist Group trên toàn quốc", ông Cao Văn Chóng nói.

Phòng nghỉ từ 950.000 đồng, nhiều gói kết hợp dịch vụ

Nắm bắt xu hướng du lịch kết hợp nghỉ ngơi và chăm sóc sức khỏe dịp cuối năm, các khách sạn, resort trong hệ thống tung ra chuỗi gói lưu trú tích hợp nhiều giá trị gia tăng.

Tại TP.HCM, khách sạn Rex Sài Gòn áp dụng gói lưu trú dài ngày từ 5 đêm, kèm dịch vụ đưa đón sân bay, minibar miễn phí, giảm 15% dịch vụ ẩm thực và 30% giặt ủi. Khách sạn Grand Sài Gòn có các gói phòng Deluxe từ 3,95 triệu đồng/đêm; một số gói từ 3 đêm bao gồm đưa đón sân bay, bữa ăn đặc sản vùng miền hoặc dịch vụ giặt ủi và trà chiều.

Saigontourist Group chủ động kích hoạt cơ chế liên kết chéo dịch vụ giữa hai cụm khách sạn thuộc hệ thống. - Ảnh: SGT

Khách sạn Majestic Sài Gòn giới thiệu gói trải nghiệm dành cho 2 khách, giá từ 4,845 triệu đồng, bao gồm một đêm phòng Century Suite, dịch vụ ẩm thực, giặt ủi và đưa tiễn sân bay. Trong khi đó, khách sạn Continental Sài Gòn tặng dịch vụ đón sân bay cho khách lưu trú từ 7 đêm và tặng cocktail hoặc mocktail đối với khách đặt phòng trực tuyến.

Ở khu vực miền Trung, khu nghỉ dưỡng Sài Gòn - Ninh Chữ áp dụng mức giảm 40-60%, giá phòng từ 950.000 đến 2,2 triệu đồng/đêm, bao gồm ăn sáng và trà chiều. Khách đi theo đoàn từ 10 phòng trở lên được tặng thêm phòng nghỉ theo chương trình.

Khách sạn Sài Gòn - Phú Yên có gói nghỉ dưỡng 2 đêm cho 2 khách, giá 1,5 triệu đồng, kèm bữa ăn. Tại Huế, khách sạn Sài Gòn - Morin áp dụng giá phòng mùa thu đông từ 1 triệu đồng/đêm.

Ở miền Bắc, khách sạn Sài Gòn - Phú Thọ chào bán phòng Deluxe từ 1,1 triệu đồng/đêm, kèm ưu đãi nâng hạng phòng hướng hồ và voucher sauna. Các hạng phòng Suite được giảm 30%, giá từ 1,6 triệu đồng/đêm.

Tăng ưu đãi cho tiệc tất niên, hội nghị cuối năm

Ẩm thực là lợi thế của các khách sạn hiện nay - Ảnh: SGT

Bên cạnh khách du lịch cá nhân, nhóm khách doanh nghiệp có nhu cầu tổ chức hội nghị, tiệc tổng kết và sự kiện cuối năm cũng là đối tượng được hệ thống tập trung phục vụ.

Tại TP.HCM, khách sạn Rex Sài Gòn áp dụng ưu đãi cho tiệc từ 100 khách, gồm giảm 5% giá thực đơn, tặng backdrop và voucher buffet sáng theo điều kiện chương trình. Khách sạn Continental Sài Gòn giảm 10% gói họp MICE có ăn trưa và tiệc trà giữa giờ; đồng thời có ưu đãi vé Gala Dinner đêm 24-12 và Countdown Party đêm 31-12 đối với khách đăng ký theo thời hạn quy định.

Khách sạn Kim Đô giảm 20% phí thuê phòng hội nghị, cung cấp gói tiệc tất niên từ 5 triệu đồng/bàn, bao gồm nước uống và màn hình LED. Khách sạn Đệ Nhất giảm 20% giá phòng họp, 50% chi phí màn hình LED và áp dụng chương trình đặt 10 bàn tặng một bàn.

Tại Làng Du lịch Bình Quới, khách hàng có thêm lựa chọn tổ chức tiệc ngoài trời trong không gian sinh thái Nam Bộ. Khách sạn Đồng Khánh cũng triển khai các gói tiệc kèm ưu đãi về màn hình LED, karaoke và chính sách tặng bàn theo chương trình.

Ở miền Trung, khu nghỉ dưỡng Sài Gòn - Ninh Chữ giảm 20% phí thuê phòng hội nghị. Khách sạn Sài Gòn - Morin cung cấp tiệc set menu từ 250.000 đồng/khách, cùng các gói hỗ trợ âm thanh, màn hình LED và backdrop.

Tại Phú Thọ, khách sạn Sài Gòn - Phú Thọ giảm đến 50% phí thuê phòng hội thảo, giá từ 3 triệu đồng/nửa ngày; các gói tiệc trọn gói từ 300.000 đồng/khách, đi kèm ưu đãi về trang thiết bị và dịch vụ biểu diễn.

Liên kết dịch vụ, tăng lựa chọn cho khách hàng Một điểm mới trong chương trình quý 4-2026 là cơ chế liên kết dịch vụ giữa hai nhóm khách sạn 4 sao và 5 sao thuộc hệ thống Saigontourist Group. Theo đó, khách hàng có nhu cầu tổ chức tiệc, hội nghị hoặc sự kiện có thể được tư vấn lựa chọn địa điểm khác trong cùng nhóm hạng sao khi cơ sở ban đầu hết công suất hoặc chưa phù hợp về ngân sách, vị trí. Cách làm này giúp doanh nghiệp có thêm phương án tổ chức sự kiện trong mùa cao điểm, đồng thời tạo điều kiện khai thác hiệu quả hơn công suất dịch vụ trong toàn hệ thống. Ngoài các chương trình ưu đãi theo từng đơn vị, Saigontourist Group dự kiến triển khai các đợt Flash Sale vào ngày 11-11, Black Friday 27-11 và 12-12, áp dụng cho sản phẩm lưu trú, ẩm thực và sự kiện theo điều kiện cụ thể. Thông tin chi tiết về giá, thời gian áp dụng và điều kiện ưu đãi được công bố trên website chính thức của Saigontourist Group tại www.saigontourist.com.vn.