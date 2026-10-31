Chủ tịch Saigontourist Group truyền cảm hứng đến các startup trẻ tại NEX 2026

Các đại biểu tham gia thảo luận, chia sẻ ý kiến tại Ngày hội. - Ảnh: SGT

Ngày 30-10, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau tổ chức Ngày hội khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tỉnh Cà Mau năm 2026 (CamaUP'26) và Diễn đàn đổi mới sáng tạo Việt Nam 2026, với chủ đề "The New Tide - Con nước mới".

Tại sự kiện này, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group), vinh dự được mời vào ghế Ban Giám khảo vòng Chung kết cuộc thi Next Entrepreneur Experience 2026 (NEX 2026).

Nhìn Cà Mau bằng tư duy của một nhà đầu tư

Tham gia Diễn đàn đổi mới sáng tạo Việt Nam 2026, Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa đã có bài phát biểu tâm huyết với chủ đề "Tri ân những người đi mở cõi phương Nam - Cùng Cà Mau vươn mình", sau đó tham gia đối thoại với các đại biểu tại Diễn đàn, với ý hướng góp sức cho các dự án mới, nhằm phát triển kinh tế - xã hội tại Cà Mau bằng những sản phẩm du lịch có giá trị văn hóa kết hợp với công nghệ và chuyển đổi số.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của ngày hội là vòng Chung kết cuộc thi khởi nghiệp Cà Mau 2026 - Next Entrepreneur Experience 2026 (NEX 2026), nơi 12 dự án khởi nghiệp có cơ hội trình bày ý tưởng, giải pháp và mô hình kinh doanh trước hội đồng chuyên gia.

Sự tham gia của bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch Saigontourist Group, trong vai trò thành viên Ban Giám khảo vòng Chung kết NEX 2026 mang đến một góc nhìn đáng chú ý: góc nhìn của người đã có nhiều năm kinh nghiệm điều hành, phát triển doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ và chuỗi cung ứng.

Trước đó, bà có bài chia sẻ với chủ đề "Từ mũi đất cuối trời đến hệ sinh thái doanh nghiệp", đồng thời tham gia đối thoại tại Diễn đàn với những gợi mở về phát triển kinh tế địa phương thông qua các sản phẩm du lịch gắn với văn hóa, công nghệ và chuyển đổi số.

Nhìn tài nguyên bằng tư duy của nhà đầu tư

Nhìn nhận tiềm năng của Cà Mau, bà Hoa cho rằng thay vì xem đây là vùng đất xa xôi, còn nhiều khó khăn về địa lý và hạ tầng, nhà sáng lập trẻ hãy nhìn địa phương bằng tư duy của một nhà đầu tư.

Sự kiện thu hút hơn 1.000 đại biểu, chuyên gia và doanh nghiệp tham dự. - Ảnh: SGT

"Lợi thế của Cà Mau không nằm ở chỗ 'có nhiều'. Lợi thế nằm ở chỗ có nhiều mà chưa được tổ chức. Tôm nhiều nhưng chưa có dữ liệu. Rừng nhiều nhưng chưa có sản phẩm du lịch đẳng cấp. Sông nhiều nhưng chưa có điều phối. Phế phẩm nhiều nhưng chưa có công nghệ biến thành hàng hóa"", bà Hoa phân tích.

Theo bà, chính khoảng cách giữa tài nguyên và năng lực tổ chức đang mở ra cơ hội cho những mô hình kinh doanh mới. "Khoảng trống giữa tài nguyên và tổ chức chính là thị trường của người khởi nghiệp", bà nhấn mạnh.

Đây không chỉ là câu chuyện riêng của Cà Mau mà còn là bài toán chung của nhiều địa phương Đồng bằng sông Cửu Long. Tài nguyên bản địa không thiếu, nhưng để tạo ra giá trị kinh tế cao hơn cần có công nghệ, dữ liệu, mô hình kinh doanh phù hợp và sự liên kết giữa các chủ thể trong chuỗi giá trị.

Từ kinh nghiệm điều hành hệ thống hàng trăm cơ sở lưu trú, phục vụ hàng triệu lượt khách mỗi năm, cùng chuỗi hoạt động trải dài từ lữ hành, ẩm thực đến giải trí, bà cho rằng không nên nhìn một dự án khởi nghiệp đơn thuần như một phần mềm, ứng dụng hay sản phẩm riêng lẻ.

"Đứng ở vị trí đó, tôi nhìn thấy những mắt xích có thể tái cấu trúc cả một chuỗi giá trị", bà chia sẻ. Đó cũng là gợi mở quan trọng đối với 12 nhóm khởi nghiệp tại NEX 2026.

Góc nhìn này cũng là gợi ý để 12 nhóm khởi nghiệp tại NEX 2026 không chỉ tập trung hoàn thiện sản phẩm riêng lẻ, mà cần nhìn rộng hơn về khả năng kết nối và tạo ra giá trị trong một hệ sinh thái.

Đừng bán cảnh quan, hãy bán trải nghiệm

Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành du lịch, bà Ánh Hoa dành một phần đáng kể bài nói chuyện để đề cập đến tiềm năng du lịch sinh thái của Cà Mau.

Theo bà, vùng đất cực Nam sở hữu những tài nguyên du lịch sinh thái hiếm có, nhưng điều quan trọng là phải chuyển hóa tài nguyên ấy thành những sản phẩm đủ sức hấp dẫn, có khả năng giữ chân du khách và tạo ra doanh thu tương xứng.

Các diễn giả đã có những chia sẻ tâm huyết đóng góp phát triển Cà Mau - Ảnh: SGT

Bà nhấn mạnh một bài toán cốt lõi của ngành du lịch: doanh thu không chỉ đến từ số lượt khách, mà còn phụ thuộc vào số đêm lưu trú và mức chi tiêu mỗi ngày. Một du khách quốc tế lưu trú ba đêm, trải nghiệm đi rừng, ở homestay, tìm hiểu nghề thủ công địa phương, thưởng thức tôm sinh thái có truy xuất nguồn gốc và mua đặc sản mang về có thể tạo ra giá trị lớn hơn nhiều so với những lượt khách chỉ đến tham quan rồi rời đi.

"Vì vậy tôi không mong các bạn bán 'cảnh quan'. Tôi mong các bạn cùng nhau bán một chuỗi trải nghiệm liền mạch", bà nói.

Từ cách tiếp cận này, bà gợi mở khả năng kết nối các dự án khởi nghiệp thành một hành trình du lịch hoàn chỉnh. Giải pháp đưa đón chặng cuối của VGOME, phương tiện thủy ghép chuyến của Hành Trình Xanh, dịch vụ lưu trú và thanh toán số của Sổ Ơi, workshop trải nghiệm thủ công của Giáp Xanh Lục Bình hay giải pháp đóng gói, vận chuyển đặc sản của Ecombox đều có thể trở thành những mắt xích bổ trợ cho nhau.

Công nghệ phải giải quyết nỗi đau thật Một nội dung khác được bà Ánh Hoa phân tích sâu là khả năng ứng dụng công nghệ trong điều kiện đặc thù của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Theo bà, một sản phẩm công nghệ tốt điều quan trọng là phải vận hành được trong môi trường thực tế, nơi người dùng có thể làm việc dưới điều kiện sóng điện thoại chập chờn, tay ướt nước hoặc chưa quen với các thao tác công nghệ. "AI không phải từ khóa để gọi vốn. AI phải giải đúng nỗi đau", bà nhấn mạnh. Ở góc độ phát triển lâu dài, bà kỳ vọng các startup có thể tiến tới ứng dụng AI để dự báo và cảnh báo những biến động về thời tiết, độ mặn, mùa vụ, dịch bệnh, qua đó hỗ trợ người dân chủ động hơn trong sản xuất và kinh doanh. Khép lại bài nói chuyện, bà Ánh Hoa không đưa ra một công thức thành công chung cho tất cả các startup. Thay vào đó, bà nhắc các nhà sáng lập trẻ về kỷ luật quản trị, sự kiên trì và khả năng biến những giải pháp ban đầu thành mô hình kinh doanh có thể vận hành. Bà cũng khẳng định cánh cửa của Saigontourist Group luôn rộng mở với những giải pháp có tính thực chứng, có khả năng giải quyết nhu cầu thực tế và tạo ra giá trị bền vững. "Cà Mau dạy chúng ta một điều: vùng đất ấy được bồi đắp từng ngày bởi phù sa, chậm rãi nhưng bền bỉ, mỗi năm lấn thêm ra biển. Tôi mong doanh nghiệp của các bạn cũng lớn lên như thế - không vội vàng, không đốt cháy giai đoạn, nhưng mỗi năm đều tiến thêm một bước chắc chắn", bà Hoa nói. Thông điệp ấy cũng phản ánh một triết lý mà bà Ánh Hoa nhắc đến xuyên suốt bài nói chuyện: chữ Hòa - hòa giữa công nghệ và con người, giữa lợi nhuận và bản sắc, giữa phát triển kinh tế và trách nhiệm với thiên nhiên. Từ những câu chuyện rất cụ thể về tôm, rừng ngập mặn, dòng sông và các sản phẩm du lịch bản địa, bà Ánh Hoa đặt ra một gợi mở lớn hơn cho thế hệ doanh nghiệp trẻ: khởi nghiệp không nhất thiết phải bắt đầu bằng việc tạo ra điều chưa từng có. Đôi khi, cơ hội nằm ngay trong những giá trị sẵn có của quê hương, nếu người trẻ biết tổ chức lại bằng tư duy kinh doanh, công nghệ và khả năng kết nối.