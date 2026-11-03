Saigontourist Group xúc tiến thị trường Anh, thúc đẩy du lịch hai chiều

Ông Cao Văn Chóng (phải), Tổng giám đốc Saigontourist Group trao quà lưu niệm ông Đỗ Minh Hùng, Đại sứ Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, kiêm nhiệm Ireland - Ảnh: SGT

Chiều ngày 2-11, tại London, Đại sứ Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Đỗ Minh Hùng đã tiếp đoàn công tác Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) do ông Cao Văn Chóng, Tổng giám đốc, làm trưởng đoàn.

Cuộc gặp diễn ra trước ngày khai mạc Hội chợ Du lịch quốc tế WTM London 2026 (3-11). Đây là một trong những hội chợ du lịch quốc tế lớn, nơi các doanh nghiệp Việt Nam mong muốn tìm kiếm cơ hội mở rộng hợp tác với các đối tác Anh và châu Âu.

Saigontourist Group tăng kết nối, khai thác thị trường du lịch Anh và châu Âu

Tại buổi làm việc, ông Cao Văn Chóng trân trọng cảm ơn Đại sứ Đỗ Minh Hùng đã dành thời gian tiếp đón đoàn trong chuyến công tác tại Vương quốc Anh.

Ông Cao Văn Chóng cho biết thị trường Anh và châu Âu có ý nghĩa chiến lược đối với du lịch Việt Nam, với nhóm khách có nhu cầu đa dạng về trải nghiệm văn hóa, di sản, ẩm thực, thiên nhiên và nghỉ dưỡng. Đây cũng là những thế mạnh của TP.HCM và nhiều điểm đến trong nước, có thể kết nối thành các hành trình du lịch hấp dẫn.

Để khai thác hiệu quả tiềm năng này, doanh nghiệp mong muốn tăng cường phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Anh trong việc tiếp cận thông tin thị trường, kết nối đối tác, quảng bá điểm đến và phát triển các chương trình hợp tác cụ thể. Những lĩnh vực được quan tâm gồm trao đổi khách hai chiều, phát triển sản phẩm du lịch chất lượng cao, đào tạo nhân lực và chia sẻ kinh nghiệm quản trị.

Đại sứ Đỗ Minh Hùng đánh giá cao năng lực và kinh nghiệm cũng như những chương trình hoạt động mang tính tiên phong của Saigontourist Group nhằm đầy mạnh quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Đại sứ cam kết sẽ luôn đồng hành và hỗ trợ các doanh nghiệp lớn như Saigontourist Group trong nỗ lực thu hút nguồn khách hai chiều Việt Nam - Anh nói riêng và châu Âu nói chung, cũng như nỗ lực quảng bá thương hiệu du lịch Việt Nam, TP.HCM và Saigontourist Group tại thị trường trọng điểm này.

Nỗ lực đưa hình ảnh Việt Nam ra thế giới

Chia sẻ tại buổi tiếp, ông Cao Văn Chóng nhấn mạnh Saigontourist Group xác định trách nhiệm của một doanh nghiệp du lịch chủ lực của TP.HCM không chỉ nằm ở hoạt động kinh doanh, cung cấp sản phẩm và dịch vụ, mà còn ở việc góp phần quảng bá hình ảnh, bản sắc văn hóa, con người và tiềm năng du lịch của Thành phố nói riêng, Việt Nam nói chung đến bạn bè quốc tế.

Saigontourist Group mong muốn Đại sứ quán Việt Nam tại Anh tiếp tục hỗ trợ kết nối đối tác, thúc đẩy các chương trình hợp tác du lịch thiết thực, lâu dài. - Ảnh: SGT

Theo ông Chóng, trong quá trình phát triển, Saigontourist Group luôn chú trọng mở rộng kết nối với các thị trường quốc tế, tìm kiếm đối tác, phát triển sản phẩm và đưa những giá trị đặc sắc của du lịch Việt Nam đến gần hơn với du khách toàn cầu. Việc tham gia các hội chợ du lịch quốc tế quy mô lớn, có uy tín và tầm ảnh hưởng như WTM London là một trong những hoạt động xúc tiến trọng tâm của Tổng Công ty.

"WTM London không đơn thuần là nơi giới thiệu sản phẩm du lịch. Đây là diễn đàn kết nối quan trọng của ngành du lịch thế giới, nơi các doanh nghiệp, nhà quản lý, tổ chức xúc tiến và đối tác quốc tế gặp gỡ, trao đổi xu hướng, tìm kiếm cơ hội hợp tác và hình thành những quan hệ kinh doanh mới", ông Cao Văn Chóng chia sẻ.

Saigontourist Group xem mỗi lần tham gia hội chợ quốc tế là cơ hội vừa quảng bá thương hiệu, vừa trực tiếp gặp gỡ các hãng lữ hành, doanh nghiệp du lịch, nhà tổ chức tour và đối tác. Qua đó, mở rộng thị trường, phát triển sản phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam.

Đón khách Anh đến Việt Nam, đưa khách Việt sang châu Âu

Đề cập đến thị trường Anh nói riêng và châu Âu nói chung, Tổng Giám đốc Saigontourist Group nhận định đây là thị trường có nhiều tiềm năng và ý nghĩa chiến lược đối với du lịch Việt Nam.

Buổi gặp gỡ diễn ra tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh - Ảnh: SGT

Du khách châu Âu có nhu cầu trải nghiệm đa dạng, quan tâm đến văn hóa, di sản, ẩm thực, thiên nhiên, nghỉ dưỡng và những hành trình khám phá có chiều sâu. Đây cũng là những lĩnh vực mà TP.HCM và nhiều điểm đến của Việt Nam có thế mạnh, có thể kết nối để hình thành các hành trình phong phú, hấp dẫn.

Không chỉ hướng đến mục tiêu thu hút khách Anh đến Việt Nam, Saigontourist Group còn mong muốn góp phần thúc đẩy ngày càng nhiều người Việt Nam đến Vương quốc Anh, khám phá những giá trị lịch sử, văn hóa, giáo dục, nghệ thuật và các điểm đến đặc sắc của đất nước này cũng như các nước châu Âu.

"Phát triển du lịch hai chiều không chỉ tạo thêm cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp hai nước, mà còn tăng cường giao lưu nhân dân, hiểu biết văn hóa và sự gắn kết giữa Việt Nam với Vương quốc Anh", ông Cao Văn Chóng nhấn mạnh.

Lãnh đạo doanh nghiệp cũng cho rằng để khai thác hiệu quả tiềm năng thị trường, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa cơ quan quản lý, cơ quan đại diện ngoại giao, ngành hàng không, các tổ chức xúc tiến và cộng đồng doanh nghiệp du lịch.

Saigontourist Group mong muốn tiếp tục đón nhận sự quan tâm, hỗ trợ từ Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh trong việc kết nối với các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp du lịch phù hợp, qua đó từng bước hình thành những chương trình hợp tác cụ thể, hiệu quả và lâu dài.

Bởi theo ông Chóng, vẫn còn nhiều tiềm năng hợp tác với các đối tác tại Vương quốc Anh và Bắc Ireland, đặc biệt trong việc thúc đẩy trao đổi khách du lịch hai chiều, quảng bá điểm đến, phát triển sản phẩm du lịch chất lượng cao, đào tạo nguồn nhân lực và chia sẻ kinh nghiệm quản trị theo tiêu chuẩn quốc tế.

Kết nối du lịch - hàng không, mở rộng hợp tác quốc tế Trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch quốc tế WTM London 2026 khai mạc ngày 3-11, Saigontourist Group phối hợp cùng Vietnam Airlines tham gia xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam tại thị trường quốc tế. Hai đơn vị cùng hướng đến mục tiêu giới thiệu hình ảnh Việt Nam hấp dẫn, giàu bản sắc, có năng lực cung ứng các sản phẩm và dịch vụ du lịch chất lượng cao. Tại gian hàng chung, Saigontourist Group giới thiệu hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ gồm lưu trú, nghỉ dưỡng, lữ hành, ẩm thực, hội nghị, sự kiện và trải nghiệm văn hóa bản địa. Doanh nghiệp cũng đặt mục tiêu gặp gỡ các hãng lữ hành, nhà tổ chức tour và đối tác quốc tế để tìm kiếm cơ hội hợp tác, phát triển sản phẩm và mở rộng mạng lưới khách hàng. Việc kết hợp năng lực vận chuyển hàng không với hệ sinh thái dịch vụ du lịch được kỳ vọng tạo thêm điều kiện thuận lợi để xây dựng các chương trình tour, kết nối điểm đến và thúc đẩy trao đổi khách giữa Việt Nam với Anh, châu Âu.