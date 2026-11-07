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Khách Nhật đến TP.HCM tăng, Saigontourist Group mở rộng hợp tác tại Aichi

tác giả
HẢI KIM
HẢI KIM
HẢI KIM

Tham gia Lễ hội Việt Nam - TP.HCM tại tỉnh Aichi và Hội nghị Xúc tiến đầu tư TP.HCM - Aichi năm 2026, Saigontourist Group đẩy mạnh quảng bá điểm đến, kết nối đối tác và tìm kiếm cơ hội phát triển du lịch hai chiều Việt Nam - Nhật Bản.

Saigontourist mở rộng kết nối du lịch với thị trường Nhật Bản - Ảnh 1.

Ông Trần Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND TPHCM (vị trí thứ sáu từ trái vào), bà Hirose Noriko - Đại sứ Du lịch TPHCM tại Aichi Nhật Bản kiêm Đại sứ Du lịch Saigontourist Group tại Aichi Nhật Bản và ông Huỳnh Minh Thắng - Phó Tổng Giám đốc Saigontourist Group (vị trí thứ tư từ phải vào) tại gian hàng Saigontourist Group. - Ảnh: SGT

Trong hai ngày 7 và 8-11, tại thành phố Nagoya (Nhật Bản), Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) tham gia quảng bá điểm đến, giới thiệu sản phẩm và dịch vụ du lịch Việt Nam tại Lễ hội Việt Nam - TP.HCM tại tỉnh Aichi năm 2026. 

Tiếp đó, ngày 9-11, doanh nghiệp tham dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư TP.HCM - Aichi, đề xuất các định hướng hợp tác trong lĩnh vực du lịch và dịch vụ giữa hai địa phương.

Kết nối văn hóa, quảng bá du lịch Việt Nam tại Nhật Bản 

Chuỗi sự kiện diễn ra nhân kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ hữu nghị giữa TP.HCM và tỉnh Aichi, mở thêm cơ hội kết nối doanh nghiệp, xúc tiến thương mại, đầu tư và phát triển thị trường du lịch hai chiều.

Tại lễ hội, Saigontourist Group giới thiệu các tour tuyến, dịch vụ lưu trú, lữ hành và những sản phẩm du lịch được thiết kế phù hợp với nhu cầu của khách Nhật Bản. Hoạt động này nhằm tăng cường tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng, doanh nghiệp và đối tác tại một trong những địa phương có vai trò kinh tế quan trọng của Nhật Bản.

Đồng hành cùng các hoạt động tại gian hàng có bà Hirose Noriko - Đại sứ Du lịch TP.HCM, đại diện Saigontourist tại tỉnh Aichi - cùng đội ngũ nhân sự người Việt Nam tại Aichi. Sự hiện diện và hỗ trợ tích cực của đội ngũ đại diện tại địa phương góp phần tăng cường kết nối trực tiếp với khách tham quan, doanh nghiệp và đối tác Nhật Bản, qua đó lan tỏa hình ảnh một Việt Nam thân thiện, giàu bản sắc văn hóa, cùng một TP.HCM năng động, hiện đại và giàu sức hấp dẫn.

Aichi là trung tâm công nghiệp lớn, tập trung nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư tại TP.HCM, đồng thời có cộng đồng người Việt đông đảo. Đây được xem là thị trường có nhiều tiềm năng để phát triển các chương trình du lịch, giao lưu văn hóa và kết nối thương mại giữa hai địa phương.

Mở rộng hợp tác du lịch TP.HCM - Aichi 

Saigontourist mở rộng kết nối du lịch với thị trường Nhật Bản - Ảnh 2.

Ông Ōmura Hideaki - Thống đốc tỉnh Aichi (tay trái) và ông Huỳnh Minh Thắng - Phó Tổng Giám đốc Saigontourist Group (tay phải) tại gian hàng Saigontourist Group. - Ảnh: SGT

Một trong những nội dung trọng tâm của chuyến xúc tiến là Hội nghị Xúc tiến đầu tư TP.HCM – Aichi năm 2026, tổ chức ngày 9-11 tại Nagoya, với khoảng 100 đại biểu là lãnh đạo hai địa phương, cơ quan xúc tiến thương mại, hiệp hội và doanh nghiệp Nhật Bản.

Tại hội nghị, đại diện Saigontourist Group trình bày tham luận về kết nối tiềm năng, mở rộng hợp tác du lịch và dịch vụ chiến lược giữa TP.HCM và Aichi. Các hướng hợp tác được đề cập gồm lưu trú, lữ hành, ẩm thực, du lịch MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, khen thưởng), phát triển sản phẩm chuyên biệt, trao đổi kinh nghiệm quản trị và đào tạo nhân lực.

Thông qua tham luận, Saigontourist Group nhấn mạnh tiềm năng phát triển quan hệ hợp tác du lịch hai chiều, từ kết nối thị trường, xây dựng sản phẩm chuyên biệt, tổ chức các chương trình du lịch doanh nghiệp đến trao đổi kinh nghiệm quản trị, đào tạo nguồn nhân lực và phát triển dịch vụ chất lượng cao.

Theo doanh nghiệp, bên cạnh thu hút khách Nhật Bản đến TP.HCM và Việt Nam, việc phát triển các chương trình đưa khách Việt Nam sang Aichi và Nhật Bản cũng là hướng đi cần được chú trọng, qua đó khai thác tốt hơn tiềm năng của thị trường du lịch hai chiều.

Nhật Bản - thị trường chiến lược, nền tảng hợp tác lâu dài 

Saigontourist mở rộng kết nối du lịch với thị trường Nhật Bản - Ảnh 3.

Doanh nghiệp kỳ vọng tăng cường kết nối với đối tác Nhật Bản, phát triển sản phẩm du lịch phù hợp - Ảnh: SGT

Nhật Bản hiện là một trong những thị trường khách quốc tế quan trọng của TP.HCM. Theo Sở Du lịch TP.HCM, năm 2025, thành phố đón gần 385.000 lượt khách Nhật Bản, tăng so với khoảng 300.000 lượt năm 2024, nằm trong nhóm 6 thị trường khách quốc tế lớn nhất.

Riêng hệ thống khách sạn của Saigontourist Group tại trung tâm TP.HCM ghi nhận lượng khách Nhật Bản đáng kể trong năm 2025. 

Trong đó, khách sạn Majestic Sài Gòn phục vụ gần 11.000 lượt, Continental Sài Gòn gần 4.500 lượt, Grand Sài Gòn gần 3.000 lượt và Rex Sài Gòn gần 2.500 lượt khách Nhật Bản. Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist cũng tổ chức các chương trình tham quan cho gần 1.000 lượt khách Nhật Bản tại TP.HCM và kết nối đến nhiều địa phương khác.

Ông Cao Văn Chóng, Tổng giám đốc Saigontourist Group, cho biết Lễ hội Việt Nam - TP.HCM tại tỉnh Aichi và Hội nghị Xúc tiến đầu tư TP.HCM - Aichi năm 2026 là những hoạt động có ý nghĩa đặc biệt trong dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ hữu nghị giữa hai địa phương.

"Đây không chỉ là cơ hội quảng bá hình ảnh Việt Nam, TP.HCM đến người dân và doanh nghiệp Nhật Bản, mà còn là dịp để chúng ta tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác kinh tế, du lịch và giao lưu nhân dân", ông Chóng khẳng định. 

Khách Nhật đến TP.HCM tăng, Saigontourist Group mở rộng hợp tác tại Aichi - Ảnh 4.Saigontourist Group nhận giải Thương hiệu Truyền cảm hứng châu Á - Thái Bình Dương

Saigontourist Group vừa được vinh danh Giải thưởng "Thương hiệu Truyền cảm hứng" (Inspirational Brand Award), lĩnh vực Nhà hàng, Khách sạn & Du lịch tại Asia Pacific Enterprise Awards 2026.

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HẢI KIM
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    Chủ đề: du lịch Saigontourist

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