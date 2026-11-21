Người dân mua sắm tại một trung tâm thương mại ở Hà Nội - Ảnh: HỒNG QUANG

Ngày 21-11, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc ký chỉ thị của Thủ tướng về việc thực hiện các giải pháp kích cầu tiêu dùng, phát triển thị trường trong nước những tháng cuối năm 2026 và dịp Tết Nguyên đán 2027.

Chỉ thị nêu do ảnh hưởng của các yếu tố bất ổn từ thị trường thế giới, thị trường trong nước đang phải đối mặt với một số yếu tố bất lợi ảnh hưởng đến sức tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ. Trong giai đoạn tới, thị trường sẽ tiếp tục chịu áp lực từ lạm phát.

Nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, kích cầu tiêu dùng, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, cắt giảm thực chất điều kiện đầu tư kinh doanh, chi phí tuân thủ…

Đồng thời, cần rà soát các yếu tố làm tăng giá, nhất là hàng hóa thiết yếu. Việc điều hành giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá theo lộ trình phù hợp, hạn chế tăng giá vào dịp cuối năm.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá, lợi dụng biến động thị trường để tăng giá bất hợp lý; tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Về nhiệm vụ cụ thể, Bộ Công Thương theo dõi sát diễn biến giá xăng dầu thế giới, bảo đảm nguồn cung xăng dầu, cung ứng điện ổn định, nhất là dịp cuối năm và Tết Nguyên đán. Cùng đó, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính trong điều hành giá xăng dầu.

Bộ Tài chính tổng hợp kịp thời, đề xuất điều chuyển vốn từ các dự án giải ngân chậm sang các dự án có khả năng giải ngân tốt, đánh giá thực chất kết quả chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí để xem xét giảm mặt bằng lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, cải tiến công nghệ…

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai các hoạt động kích cầu du lịch. Đồng thời tiếp cận các nhóm khách hàng tiềm năng, kết hợp tổ chức các sự kiện, lễ hội, chương trình mua sắm - du lịch để kích cầu tiêu dùng và du lịch nội địa.

UBND các tỉnh, thành phố tổ chức các hội chợ xuân, các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh trên địa bàn. Qua đó, kết hợp các chương trình du lịch, sự kiện văn hóa với các chương trình kích cầu tiêu dùng dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.