Ngành du lịch sắp bước vào mùa cao điểm - Ảnh: N.TRÍ

Giá xăng dầu hạ nhiệt trong thời gian gần đây, đặc biệt chỉ từ đầu tháng 11 đến nay đã được điều chỉnh giảm giá đến 5 lần với tổng mức giá khá sâu, điều này sẽ góp phần giảm áp lực chi phí vận chuyển và phân phối hàng hóa.

Đón đầu mùa mua sắm, các hệ thống bán lẻ chủ động tăng dự trữ hàng hóa, đẩy mạnh bình ổn giá và khuyến mãi để giữ sức mua, nhất là trong dịp cao điểm Tết.

Giá xăng dầu giảm, ngành du lịch sẽ hút thêm khách

Những tháng cuối năm là thời điểm nhiều gia đình bắt đầu lên kế hoạch cho các chuyến nghỉ lễ, du Xuân.

Trao đổi với Tuổi Trẻ về tác động của việc giá xăng dầu và giá điện giảm đến chi phí đầu vào, giá tour và nhu cầu du lịch, bà Huỳnh Phan Phương Hoàng - Phó tổng giám đốc Công ty Vietravel - cho biết doanh nghiệp đang tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường để đánh giá sức mua.



Theo bà Hoàng, giá xăng hạ nhiệt là tín hiệu tích cực đối với thị trường du lịch, giúp khách hàng có thêm động lực quyết định chuyến đi. Tác động này được kỳ vọng rõ hơn ở nhóm khách gia đình, khách trẻ, đặc biệt với những chuyến du Xuân trong và ngoài nước.

Nhu cầu du lịch vào cuối năm và dịp Tết 2027 được Vietravel kỳ vọng tăng trưởng tích cực, tăng trưởng lên tới 2 con số. Khách hàng có xu hướng dành ngân sách cho những chuyến đi cùng gia đình, với lựa chọn đa dạng từ tour trong nước đến nước ngoài.

Về giá bán, bà Hoàng cho biết Vietravel luôn nỗ lực bình ổn giá tour, đồng thời điều chỉnh phù hợp với diễn biến chi phí đầu vào, dù giá nguyên liệu tăng hay giảm. Doanh nghiệp cũng chủ động chuẩn bị các nhóm sản phẩm và chương trình tour để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Trong khi đó, trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 20-11, ông Từ Quý Thành, giám đốc Công ty du lịch Liên Bang (TP.HCM), cho biết khâu vận tải thường chiếm phần lớn trong cơ cấu giá tour, trong đó riêng giá vé máy bay có thể chiếm 35-40%. Do đó, khi giá xăng dầu giảm, các hãng hàng không sớm áp dụng giảm giá vé, thì giá tour khả năng cao sẽ được sớm điều chỉnh về mức hợp lý.

Đặc biệt, với nhu cầu đi du lịch cuối năm tăng mạnh, giá tour tốt sẽ càng kích thích người dân đi chơi, từ đó tăng kích cầu tiêu dùng.

Doanh nghiệp bán lẻ tự tin hơn với kế hoạch trữ hàng, ưu đãi

Giá hàng hóa được kỳ vọng sẽ tốt hơn nhờ tín hiệu tích cực từ thị trường xăng dầu - Ảnh: N.TRÍ

Chia sẻ với Tuổi Trẻ, đại diện Lottemart cho biết hệ thống tiếp tục triển khai chương trình "giờ vàng giá sốc" hằng ngày, giảm thêm 40% trên giá đã khuyến mãi đối với thực phẩm tươi sống và khu ẩm thực Yorihada Kitchen trong hai khung giờ 10h-11h và 17h-18h.

Đáng chú ý, siêu thị đã triển khai chương trình bình ổn giá riêng kéo dài, áp dụng cho 30 nhóm hàng thiết yếu như rau củ, thịt heo, trứng, sữa, dầu ăn, đường, chất tẩy rửa, giấy vệ sinh và kem đánh răng.

Trong khi đó, đại diện Satra cho biết giá xăng dầu hạ nhiệt giúp đơn vị tự tin hơn trong việc tập trung tăng dự trữ hàng hóa để chủ động nguồn cung và hạn chế áp lực giá trong những ngày cao điểm.

Theo đó, hệ thống dự kiến chuẩn bị 376,1 tỉ đồng hàng hóa cho giai đoạn trước và sau Tết. Riêng nhóm thực phẩm tươi sống đạt 43,3 tỉ đồng, tăng 16,7%. Trong đó, rau củ quả tăng dự trữ 22%, thịt heo và thịt bò tăng 14%, trứng tăng 14% và thịt gia cầm tăng 13%.

Các nhóm thực phẩm ngọt, khô, mặn và hàng tiêu dùng thiết yếu cũng được tăng dự trữ từ 7% đến gần 10%, tập trung phục vụ nhu cầu ăn uống và sinh hoạt gia đình trong dịp Tết. Bên cạnh đó, siêu thị dự kiến bố trí khoảng 1.200 tấn hàng hóa, trị giá gần 80 tỉ đồng, tại kho Viettel Post, tăng khoảng 30% so với mức dự trữ thông thường...

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 21-11, ông Võ Thanh Lộc, đồng sáng lập kiêm Giám đốc Thương mại của chuỗi siêu thị Farmers Market, khẳng định giá hàng hóa sẽ sớm ngưng đà tăng hoặc giảm nếu giá xăng dầu duy trì ổn định như hiện nay hay tiếp tục hạ nhiệt trong thời gian tới. Lý giải điều này, ông Lộc cho rằng giá xăng dầu là cơ sở giúp các đơn vị bán lẻ tự tin trong việc trữ hàng, làm việc với nhà cung cấp để có được mức giá tốt, từ đó đưa ra các chính sách khuyến mãi nhiều hơn hơn. "Thông thường siêu thị có độ trễ nhất định trong việc điều chỉnh giá nên khả năng cuối tháng 12 giá sẽ có biến động. Thời điểm này đưa ra giá bán tốt sẽ giúp ích lớn trong việc kích cầu cho mùa mua sắn cao điểm cuối năm, đặc biệt Tết Nguyên đán".