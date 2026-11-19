Điều chỉnh giá xăng dầu - Ảnh: NGỌC AN

Bộ Công Thương vừa phát thông báo giảm giá xăng dầu từ 15h ngày 19-11.

Theo đó, giá xăng E5 RON92 về mức 18.576 đồng/lít (giảm 832 đồng/lít), thấp hơn xăng E10RON95-III 524 đồng/lít.

Xăng E10 RON95-III về mức giá 19.100 đồng/lít (giảm 745 đồng/lít).

Dầu diesel 0.05S có giá 26.347 đồng/lít (giảm 475 đồng/lít).

Dầu mazut 180CST 3.5S có giá 18.671 đồng/kg (giảm 1.071 đồng/kg).

Tại kỳ này, nhà điều hành tiếp tục trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu vào nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước với xăng sinh học là 200 đồng/lít, dầu mazut trích lập 800 đồng/kg so với kỳ trước. Quỹ bình ổn giá xăng dầu tiếp tục dừng chi sử dụng.

Bộ Công Thương cho hay thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Mỹ và Iran tấn công qua lại lẫn nhau; tiếp tục diễn ra các vụ tấn công ở eo biển Hormuz nhằm vào tàu chở dầu.

Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) dự báo thị trường dầu mỏ sẽ dư cung trong quý 4 năm nay do việc xuất khẩu dầu từ khu vực Trung Đông đang phục hồi nhanh; cuộc xung đột giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn…

Các yếu tố trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy mặt hàng nhưng chủ yếu là giảm.

Tại kỳ này, liên bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng theo Nghị quyết số 45 của Chính phủ và thực hiện trích lập, chi sử dụng quỹ.

Như vậy từ đầu tháng trở lại đây, giá xăng dầu đã liên tục điều chỉnh 5 phiên liên tiếp với mức giảm khá mạnh trong các phiên với hầu hết các mặt hàng.

Trong đó có những phiên điều chỉnh giá xăng dầu được thực hiện không theo thường lệ là thứ năm hằng tuần do giá xăng dầu biến động mạnh. Cụ thể, tối 3-11, giá xăng dầu đã điều chỉnh giảm mạnh do tác động của giá xăng dầu thế giới giảm ở biên độ 10%.

Tiếp đó, tại phiên điều hành ngày 5-11, cơ quan quản lý điều chỉnh định kỳ với mức giảm mạnh hầu hết các mặt hàng, đặc biệt là giá xăng.