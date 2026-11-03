22h tối nay, giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh

Điều chỉnh giá xăng dầu - Ảnh: NGỌC AN

Theo đó, giá xăng E5RON92 là 23.203 đồng/lít, giảm 1.020 đồng/lít, thấp hơn xăng E10RON95-III 28 đồng/lít;

Xăng E10RON95-III có giá 23.231 đồng/lít, giảm 928 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S có giá là 28.876 đồng/lít (giảm 1.370 đồng/lít).

Dầu mazut 180CST 3.5S có giá 23.974 đồng/kg (tăng 378 đồng/kg).

Tại kỳ này, nhà điều hành thực hiện trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước với xăng sinh học là 700 đồng/lít, tiếp tục dừng chi sử dụng quỹ.

Bộ Công Thương cho hay thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: triển vọng ngoại giao giữa Mỹ và Iran; hoạt động xuất khẩu dầu của Saudi Arabia có dấu hiệu cải thiện; xung đột giữa Nga với Ukraine tiếp diễn...

Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy mặt hàng. Cùng đó, tại kỳ này liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng theo Nghị quyết số 45 của Chính phủ và thực hiện trích lập, chi sử dụng quỹ.

Trước đó ngày 1-11, Bộ Công Thương đã thông báo về việc điều chỉnh giá xăng dầu với mức giảm mạnh cho các mặt hàng xăng. Như vậy đây là hai phiên liên tiếp giá xăng dầu điều chỉnh giảm nhờ chính sách thuế và giá thế giới giảm.

Việc thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu áp dụng vào 22h đêm nay.