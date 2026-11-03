Vì sao hàng chục cửa hàng xăng dầu ở miền Tây đóng cửa, ngừng hoạt động?

Một cửa hàng xăng dầu trên tuyến đường chính trong nội ô phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ tạm đóng cửa, ngưng hoạt động - Ảnh: KHẮC TÂM

Tại một số tỉnh, thành của miền Tây như Cần Thơ, Vĩnh Long…, dễ bắt gặp những cửa hàng xăng dầu một thời khách ra vào tấp nập, nay bỗng nhiên đóng cửa ngưng bán, nguyên nhân vì sao?

Đu được ngày nào hay ngày đó

Chị Y. - chủ một cửa hàng bán lẻ xăng dầu ở xã Thạnh Quới, TP Cần Thơ - chia sẻ khoảng 10 năm trước, để mở được một cửa hàng, gia đình đầu tư khá nhiều vốn. "Lúc đó ai mà có cây xăng thì oai lắm. Việc kinh doanh cũng thuận lợi, có đồng vào đồng ra. Còn bây giờ rất khó khăn, nhiều người đành bỏ cuộc", chị Y. giãi bày.

Cửa hàng xăng dầu của chị Y. nằm ven quốc lộ 1, thuê lại với giá 25 triệu đồng/tháng. Cộng thêm tiền nhân công, điện nước… mỗi tháng chị Y. bỏ ra khoảng 60 triệu đồng. Do có mối quan hệ tốt, ngoài khách hàng lẻ, chị Y. có hợp đồng với nhiều hãng xe giường nằm chạy tuyến Cà Mau - TP.HCM nên việc kinh doanh có chút thuận lợi.

Tuy nhiên thời gian gần đây, do đầu mối xăng dầu chiết khấu thấp nên chị Y. lâm vào cảnh khó khăn, còn đu được ngày nào hay ngày đó.

"Có nhiều tháng, sau khi trừ chi phí vận chuyển, thuê mặt bằng, trả tiền lương… tôi bị lỗ vốn. Hợp đồng thuê cây xăng tôi đã ký, đã trả tiền trước nhiều tháng, nếu không tôi cũng sẽ rút lui. Kinh doanh xăng dầu bây giờ không còn ngon ăn nữa. Trên quốc lộ 1, cây xăng rất nhiều, ai không trụ được thì bỏ cuộc chơi. Đó là lý do nhiều cây xăng đóng cửa", chị Y. chia sẻ.

Một cửa hàng xăng dầu ở xã Long Hưng, TP Cần Thơ dừng hoạt động khá lâu, không ai trông coi - Ảnh: KHẮC TÂM

Chị Y. cho biết tùy vị trí, tuyến đường, giá sang nhượng một cây xăng thời điểm này không dưới 10 tỉ đồng. "Với số tiền này, họ bán cây xăng lấy tiền gửi tiết kiệm ngân hàng sẽ sướng hơn mỗi ngày vất vả mót tiền lẻ", chị Y. nói thêm.

Tương tự, chủ một cây xăng ở phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ cho hay với mức chiết khấu như thời gian qua, nhiều cửa hàng bán lẻ xăng dầu sẽ không trụ nổi, đành phải đóng cửa nghỉ bán.

"Chuỗi cung ứng không bị đứt gãy. Cái khó là phần chiết khấu không cao. Sau khi trừ chi phí, lời không đáng kể nên một số người đóng cửa. Đất nhà còn đỡ, chứ đi thuê rất vất vả", chủ cửa hàng này thông tin.

Gây gián đoạn nguồn cung sẽ bị xử lý nghiêm

Ông T. - chủ một doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu ở Vĩnh Long - thông tin đang gặp nhiều khó khăn do nguồn cung thiếu ổn định, chiết khấu thấp, không đủ bù đắp chi phí vận hành. Trong khi đó cơ chế điều hành giá hiện nay được cho là chưa công bằng, có lợi cho doanh nghiệp đầu mối nhưng đẩy rủi ro về phía doanh nghiệp bán lẻ.

Ông dẫn chứng ngày 25 và 26-3 giá xăng dầu giảm mạnh, khiến doanh nghiệp chịu thiệt hại lớn do lượng hàng tồn kho mua vào với giá cao. Riêng hệ thống 5 cửa hàng của ông, thiệt hại ước tính hơn 700 triệu đồng trong hai ngày này.

Ông T. cho rằng quy định cửa hàng không được tự ý ngừng bán khiến doanh nghiệp phải duy trì nguồn hàng, kể cả khi giá biến động, dẫn đến nguy cơ thua lỗ. Bên cạnh đó lãi suất vay ngân hàng tăng cao, càng tạo thêm áp lực tài chính cho doanh nghiệp.

"Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng 5 cửa hàng của tui hiện vẫn duy trì hoạt động bình thường để phục vụ khách hàng", ông T. nói.

Theo Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long, các doanh nghiệp mua bán xăng dầu trả lại giấy chứng nhận chủ yếu do không còn nhu cầu kinh doanh hoặc giải thể; gặp khó khăn về tài chính; thanh lý hợp đồng thuê cửa hàng xăng dầu trước hạn; hoặc hoạt động kinh doanh không hiệu quả. Ngoài ra, do sản lượng bán ra thấp khiến lợi nhuận không đủ bù đắp chi phí vận hành.

Hiện nay, toàn tỉnh Vĩnh Long có 976 cửa hàng xăng dầu đang hoạt động. Trong 10 tháng đầu năm, giảm 28 cửa hàng do doanh nghiệp trả lại giấy chứng nhận và Sở Công Thương thu hồi giấy chứng nhận theo đúng quy định.

Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long cho hay dù số cửa hàng giảm, mạng lưới xăng dầu của tỉnh vẫn rộng khắp, từ thành thị đến nông thôn, với sự tham gia của nhiều tổ chức và doanh nghiệp tư nhân.

Trong đó Petrolimex và PVOIL giữ vai trò dẫn dắt, với gần 434 trong tổng số 976 cửa hàng, chiếm 44,5%. Nguồn cung từ hệ thống này hiện dồi dào, bảo đảm nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.

Lãnh đạo Sở Công Thương cho biết thời gian qua đã chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, tăng cường bám sát địa bàn.

Các trường hợp gây gián đoạn nguồn cung không có lý do chính đáng sẽ bị xử lý kiên quyết, nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và góp phần ổn định kinh tế địa phương.

Hành vi giảm lượng hàng bán ra có thể bị phạt 10-20 triệu đồng Bộ Công Thương đang lấy ý kiến dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí, thay thế Nghị định 99/2020. Theo dự thảo nghị định, hành vi giảm thời gian bán hàng tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu so với thời gian đã thông báo hoặc so với trước đó mà không có lý do chính đáng, hoặc không thông báo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền có thể bị phạt 10-20 triệu đồng. Mức phạt tương tự được áp dụng với hành vi ngừng bán hàng tại cửa hàng xăng dầu khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản. Quy định này không áp dụng trong trường hợp bất khả kháng như cháy nổ, thiên tai, lũ lụt hoặc cửa hàng đã nỗ lực áp dụng các biện pháp khắc phục nhưng vẫn không thể duy trì việc bán hàng. Đáng chú ý, dự thảo cũng đưa hành vi giảm lượng hàng bán ra so với thời gian trước đó mà không có lý do chính đáng hoặc không thông báo cho cơ quan quản lý vào nhóm vi phạm, bị phạt 10-20 triệu đồng.