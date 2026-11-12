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Từ 15h, giá xăng dầu tiếp tục giảm, có mặt hàng giảm gần 2.300 đồng

tác giả
NGỌC AN
NGỌC AN
NGỌC AN

Từ 15h ngày 12-11, giá xăng E5RON92 giảm 1.499 đồng/lít, xăng E10RON95 giảm 1.311 đồng/lít, dầu diesel giảm 1.874 đồng/lít.

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Điều chỉnh giá xăng dầu - Ảnh: NGỌC AN

Bộ Công Thương vừa phát đi thông báo điều chỉnh giá xăng dầu giảm kể từ 15h ngày 12-11. 

Theo đó, giá xăng E5RON92 về mức 19.399 đồng/lít (giảm 1.499 đồng/lít), thấp hơn xăng E10RON95-III 446 đồng/lít;

Xăng E10RON95-III: về mức giá 19.845 đồng/lít (giảm 1.311 đồng/lít);

Dầu diesel 0.05S: 26.822 đồng/lít (giảm 1.874 đồng/lít);

Dầu mazut 180CST 3.5S có giá 19.742 đồng/kg (giảm 2.263 đồng/kg).

Tại kỳ này, nhà điều hành tiếp tục thực hiện trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước với xăng sinh học là 600 đồng/lít, dầu mazut tăng trích lập gấp đôi lên 1.000 đồng/kg so với kỳ trước. Quỹ bình ổn giá xăng dầu tiếp tục  dừng chi sử dụng.

Bộ Công Thương cho hay thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Mỹ tạm thời chưa tiến hành các đợt tấn công mới nhằm vào Iran; xuất hiện các vụ tấn công mới ở eo biển Hormuz nhằm vào tàu chở dầu; sản lượng dầu thô của OPEC tăng trong tháng 10; thông tin về cuộc đàm phán của Nga, Mỹ, Ukraina về xung đột giữa Nga với Ukraina…

Các yếu tố trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy mặt hàng nhưng chủ yếu là giảm.

Tại kỳ này, liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng theo Nghị quyết số 45 của Chính phủ và thực hiện trích lập, chi sử dụng quỹ. 

Như vậy từ đầu tháng trở lại đây, giá xăng dầu đã liên tục điều chỉnh bốn phiên liên tiếp với mức giảm khá mạnh trong các phiên.

Trong đó có những phiên điều chỉnh giá xăng dầu được thực hiện không theo thường lệ là thứ Năm hàng tuần. Cụ thể, tối 3-11, giá xăng dầu đã điều chỉnh giảm mạnh do tác động của giá xăng dầu thế giới giảm ở biên độ 10%. Tiếp đó, tại phiên điều hành ngày 5-11, cơ quan quản lý điều chỉnh định kỳ với mức giảm mạnh cho hầu hết các mặt hàng, đặc biệt là giá xăng

Từ 15h, giá xăng dầu tiếp tục giảm mạnh - Ảnh 3.22h tối 3-11, giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh

Bộ Công Thương vừa phát đi thông báo điều chỉnh giảm mạnh giá xăng dầu (trừ mazut) từ 22h đêm nay 3-11.

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    Chủ đề: giá xăng Xăng dầu Dầu Diesel bình ổn giá bộ Công thương

    Dòng sự kiện: Giá xăng dầu

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