Các bảng giảm giá từ 30-50% được trưng bày tại cửa hàng, thu hút khách mua sắm - Ảnh: HÀ PHƯƠNG

Những ngày cuối tháng 11, thị trường thời trang TP.HCM bắt đầu sôi động khi nhiều thương hiệu triển khai chương trình ưu đãi đón Black Friday.

Bên cạnh các nhãn hàng quốc tế, nhiều thương hiệu nội địa (local brand) cũng nhập cuộc với mức giảm sâu, hướng đến nhóm khách hàng trẻ. Theo ghi nhận, nhiều thương hiệu thời trang Việt đồng loạt tung chương trình giảm giá đến 70%, có sản phẩm chỉ từ 79.000 đồng.

Giảm giá đến 70%, hàng thời trang từ 79.000 đồng

Ghi nhận của Tuổi Trẻ tại một số điểm mua sắm thời trang ở TP.HCM như khu The New Playground, chung cư 26 Lý Tự Trọng, các tuyến đường Nguyễn Trãi, Trần Quang Diệu..., nhiều cửa hàng đồng loạt treo biển giảm giá từ 30-70%, thu hút khách đến lựa chọn, thử đồ.

Không khí mua sắm tại khu The New Playground (TP.HCM) nhộn nhịp trước thềm Black Friday - Ảnh: Hà Phương

Đây là những khu vực được biết đến với các nhãn hàng thời trang trong nước. Nhiều gian hàng trưng bày sản phẩm đồng giá 79.000 đồng, 99.000 đồng hay 149.000 đồng, gồm áo thun, quần jeans và trang phục thường ngày, hướng đến nhóm khách trẻ có ngân sách mua sắm vừa phải.

Đang lựa chọn quần áo, chị Nguyễn Ngọc Anh (24 tuổi, ngụ phường Bến Thành, TP.HCM) cho biết tranh thủ ghé nhiều cửa hàng để tìm mua trang phục giảm giá.

"Bình thường có những mẫu áo tôi thích nhưng giá khoảng 600.000 - 700.000 đồng nên còn cân nhắc. Đợt này nhiều món giảm còn hơn 200.000 đồng, mua hai ba món cũng không quá tốn kém. Local brand Việt ngày càng có nhiều mẫu đẹp, hợp xu hướng", chị Ngọc Anh nói.

Tại The New Playground, các bảng ưu đãi 30%, 40% và 50% xuất hiện trên nhiều kệ hàng. Khách liên tục lựa chọn, thử đồ và so sánh giá, một số người tranh thủ mua nhiều sản phẩm trong đợt giảm sâu.

Anh Trần Minh Khang (27 tuổi, phường An Đông, TP.HCM) cho biết thường so sánh giá bán và chương trình ưu đãi giữa các thương hiệu Việt và quốc tế trước khi mua sắm.

"Các hãng nước ngoài có nhiều đợt giảm giá lớn, nhưng local brand Việt cũng có lợi thế về kiểu dáng, giá cả và dễ đến cửa hàng thử trực tiếp. Tôi không quá quan trọng thương hiệu trong hay ngoài nước, miễn sản phẩm đẹp, chất lượng ổn và giá hợp lý", anh Khang chia sẻ.

Cạnh tranh với nhãn ngoại không chỉ bằng giá

Nhiều khách hàng tranh thủ tìm mua quần áo giảm giá tại một cửa hàng thời trang trên đường Trần Quang Diệu - Ảnh: HÀ PHƯƠNG

Không đứng ngoài cuộc đua, các thương hiệu thời trang quốc tế như UNIQLO, H&M hay Zara cũng là những cái tên được người tiêu dùng quan tâm mỗi mùa Black Friday. Với lợi thế về độ nhận diện, hệ thống cửa hàng và nguồn lực tài chính, những nhãn hàng này có khả năng triển khai các đợt khuyến mãi trên quy mô lớn.

Để cạnh tranh, nhiều local brand Việt tập trung vào các chương trình đồng giá, ưu đãi linh hoạt và quảng bá trên mạng xã hội. Khả năng nhanh chóng cập nhật xu hướng, điều chỉnh mẫu mã theo thị hiếu người trẻ cũng giúp các thương hiệu nội địa tạo sự khác biệt, thay vì chỉ chạy đua về mức giảm giá.

Ông Lê Minh Trí, đại diện thương hiệu thời trang Việt FABRICLISM, nhìn nhận các nhãn hàng quốc tế thường có lợi thế về ngân sách và quy mô triển khai khuyến mãi. Tuy nhiên, thương hiệu nội địa có thể nhanh chóng cập nhật xu hướng, điều chỉnh chương trình phù hợp thị hiếu khách Việt.

"Chúng tôi lựa chọn tập trung vào những ưu đãi thiết thực, kết hợp với truyền thông trên mạng xã hội và hình ảnh sản phẩm thực tế để tạo sự khác biệt, thay vì chỉ thu hút khách hàng bằng những con số giảm giá", ông Trí chia sẻ.

Theo ông Trí, sức mua dịp Black Friday năm nay tăng so với ngày thường. Khách quen có xu hướng mua nhiều hơn nhờ đã trải nghiệm sản phẩm, còn người mua mới tận dụng ưu đãi để thử những mẫu mã từng quan tâm.

Ông Trí nhận định người tiêu dùng không còn dễ dàng quyết định mua hàng chỉ vì mức giảm giá hấp dẫn, mà cân nhắc nhiều hơn đến phong cách và nhu cầu sử dụng. Để giữ chân khách sau mùa khuyến mãi, FABRICLISM chú trọng phát triển các bộ sưu tập có dấu ấn riêng, đa dạng cách phối đồ.

Cuộc đua Black Friday không chỉ nằm ở mức giảm giá, mà còn là bài toán biến khách săn sale thành người mua thường xuyên. Với local brand Việt, đây cũng là cơ hội khẳng định sức cạnh tranh trước các nhãn hàng quốc tế ngay trên thị trường nội địa.

Chương trình "Vibrant HCMC - Shopping Season 2026" triển khai từ 1-11-2026 đến 5-2-2027, do UBND TP.HCM chỉ đạo. Với thông điệp "TP.HCM - Sống động từng trải nghiệm", chương trình thể hiện quyết tâm huy động các nguồn lực xã hội, kết nối các lĩnh vực thương mại, du lịch, văn hóa, thể thao, ẩm thực, giải trí, công nghệ và tài chính để thúc đẩy sức mua và tăng trưởng thương mại - dịch vụ. Theo ban tổ chức, chỉ sau thời gian ngắn phát động, chương trình đã ghi nhận những kết quả tích cực: kết nối hơn 39 sự kiện quy mô lớn của TP và gần 300 sự kiện, hoạt động tại các phường, xã và doanh nghiệp; thu hút sự tham gia, hưởng ứng của hơn 30 tập đoàn, 66 trung tâm thương mại và trên 5.000 điểm bán lẻ; gần 100 chương trình khuyến mại lớn với tổng giá trị ưu đãi trên 250 tỉ đồng; các ngân hàng thương mại đã công bố các gói tín dụng tiêu dùng trên 10.000 tỉ đồng. Từ nền tảng đó, TP đặt mục tiêu tổng giá trị giao dịch trên 30.000 tỉ đồng, trong đó tạo thêm từ 10.000 đến 11.000 tỉ đồng nhờ hiệu ứng kích cầu. Đã mở cổng thông tin để khách "săn" khuyến mãi: Từ ngày 5-11-2026, hai cổng thông tin songdong.hochiminhcity.gov.vn và hello.hochiminhcity.gov.vn đã mở truy cập, phục vụ kết nối thông tin sự kiện, điểm đến, hoạt động mua sắm, ưu đãi và dịch vụ của chương trình.