Đại tiệc hàng hiệu giảm đến 80% sắp đến với Vũng Tàu

Chương trình Sài Gòn Mega Sale góp phần khẳng định vai trò điểm đến mua sắm hấp dẫn trong khu vực của TP.HCM - Ảnh: THY NHUNG

Theo Sở Công Thương TP.HCM, sau Chương trình Sài Gòn Mega Sale diễn ra từ 11 đến 15-11 tại khách sạn Rex (TP.HCM), Vũng Tàu Mega Sale sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 22-11 tại Trung tâm hội nghị Aurora Vũng Tàu, nhằm đáp lại sự mong mỏi của đông đảo tín đồ mua sắm.

Ngoài ra từ 18 đến 24-11, Tuần lễ Văn hóa Ẩm thực Vũng Tàu cũng được diễn ra gồm các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực, quảng bá du lịch, hoạt động cộng đồng và an sinh xã hội, kích cầu tiêu dùng.

Trước đó, Chương trình Sài Gòn Mega Sale đã thu hút hàng ngàn khách hàng đến tham quan và săn ưu đãi. Với hàng loạt sản phẩm thời trang, mỹ phẩm, nước hoa và hàng tiêu dùng giảm giá đến 80%, đây là cơ hội tuyệt vời cho những ai yêu thích mua sắm. Thậm chí không ít người tiêu dùng bày tỏ sự tiếc nuối vì lịch trình bận rộn, hoặc ở xa nên chưa kịp ghé mua sắm.

Chị Nguyễn Thị Thúy Hồng (ngụ phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM) chia sẻ chị thấy chương trình quy tụ nhiều mặt hàng giảm giá rất hấp dẫn, dự định tranh thủ ngày Chủ nhật (15-11) để đi, nhưng đột xuất có việc bận nên đành lỡ hẹn, và rất mong chờ những đợt khuyến mại tập trung tiếp theo để thỏa sức mua sắm.

Tương tự, anh Trần Minh Quân (ngụ phường Bình Trưng, TP.HCM) cũng tỏ ra tiếc nuối: "Thấy đồng nghiệp khoe săn được giày da và quần áo hàng hiệu giảm tới 50% tại khách sạn Rex mà tôi tiếc hùi hụi. Cuối tuần vừa rồi tôi phải đi công tác tỉnh nên không kịp ghé, hy vọng ban tổ chức sớm mở thêm đợt mới để người dân có cơ hội mua đồ tốt giá hời".

Do đó khi có thông tin Vũng Tàu cũng sẽ có những sự kiện tương tự, nhiều người đã bày tỏ sự quan tâm và kỳ vọng sẽ mua được nhiều món hàng giá tốt trong dịp sắp tới.



Chương trình "Vibrant HCMC - Shopping Season 2026" triển khai từ 1-11-2026 đến 5-2-2027, do UBND TP.HCM chỉ đạo. Với thông điệp "TP.HCM - Sống động từng trải nghiệm", chương trình thể hiện quyết tâm huy động các nguồn lực xã hội, kết nối các lĩnh vực thương mại, du lịch, văn hóa, thể thao, ẩm thực, giải trí, công nghệ và tài chính để thúc đẩy sức mua và tăng trưởng thương mại - dịch vụ. Theo ban tổ chức, chỉ sau thời gian ngắn phát động, chương trình đã ghi nhận những kết quả tích cực: kết nối hơn 39 sự kiện quy mô lớn của TP và gần 300 sự kiện, hoạt động tại các phường, xã và doanh nghiệp; thu hút sự tham gia, hưởng ứng của hơn 30 tập đoàn, 66 trung tâm thương mại và trên 5.000 điểm bán lẻ; gần 100 chương trình khuyến mại lớn với tổng giá trị ưu đãi trên 250 tỉ đồng; các ngân hàng thương mại đã công bố các gói tín dụng tiêu dùng trên 10.000 tỉ đồng. Từ nền tảng đó, thành phố đặt mục tiêu tổng giá trị giao dịch trên 30.000 tỉ đồng, trong đó tạo thêm từ 10.000 - 11.000 tỉ đồng nhờ hiệu ứng kích cầu. Đã mở cổng thông tin để khách "săn" khuyến mãi: Từ ngày 5-11-2026, hai cổng thông tin songdong.hochiminhcity.gov.vn và hello.hochiminhcity.gov.vn đã mở truy cập, phục vụ kết nối thông tin sự kiện, điểm đến, hoạt động mua sắm, ưu đãi và dịch vụ của chương trình.