Vũng Tàu chỉnh trang các tuyến đường khu vực Bãi Sau, mở rộng không gian hướng ra tháp Tam Thắng

Nhà thầu đang thi công dự án cải tạo, chỉnh trang đường Lê Hồng Phong nối dài, đoạn trước quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu, TP.HCM) - Ảnh: A.B.

Ngày 7-11, UBND phường Vũng Tàu (TP.HCM) cho biết đang triển khai dự án cải tạo, chỉnh trang một số tuyến đường khu vực Bãi Sau nhằm cải thiện cảnh quan đô thị, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và du khách.

Dự án gồm ba hạng mục chính: cải tạo đường Lê Hồng Phong nối dài, chỉnh trang vỉa hè tiểu đảo tam giác Võ Thị Sáu - Lê Hồng Phong và cải tạo đường Dã Tượng.

Đáng chú ý, đường Lê Hồng Phong nối dài là tuyến đường hướng thẳng từ khu vực Đài liệt sĩ ra quảng trường Tam Thắng, nơi có tháp Tam Thắng - công trình biểu tượng mới của Vũng Tàu.

Theo ghi nhận, đoạn đường này hiện có dải phân cách trồng cây xanh ở giữa, hai bên là hàng cây, khách sạn và các tòa nhà cao tầng.

Theo phương án cải tạo, dải phân cách giữa đường sẽ được tháo dỡ, mặt đường được bóc lớp bê tông nhựa hiện hữu, đổ bê tông và lát đá cubic trắng Suối Lau để đồng bộ với quảng trường.

Các gốc cây hiện hữu hai bên vỉa hè cũng sẽ được trang trí đèn LED, tạo hiệu ứng ánh sáng về đêm.

Việc cải tạo được kỳ vọng tạo không gian thông thoáng hơn, kết nối cảnh quan từ khu vực Đài liệt sĩ đến tháp Tam Thắng.

Trước đó đầu năm 2026, phường Vũng Tàu đã đề xuất cải tạo, chỉnh trang đoạn đường Lê Hồng Phong nối dài.

Sau đó Sở Xây dựng TP.HCM đã tổ chức khảo sát, thống nhất đề xuất và báo cáo UBND thành phố xem xét chấp thuận, hướng tới hình thành tuyến phố đi bộ thứ hai của thành phố.

Phối cảnh đoạn đường Lê Hồng Phong nối dài sau khi cải tạo - Ảnh: Phường Vũng Tàu

Đối với tiểu đảo tam giác Võ Thị Sáu - Lê Hồng Phong, đơn vị thi công sẽ tháo dỡ vỉa hè, bó vỉa hiện hữu và thay bằng đá granite.

Riêng đường Dã Tượng sẽ được thảm lại mặt đường bằng bê tông nhựa nóng, làm mới vỉa hè bằng gạch terrazzo.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 19 tỉ đồng từ nguồn ngân sách TP.HCM bổ sung có mục tiêu, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Vũng Tàu làm chủ đầu tư.

Theo Ban Quản lý dự án, công trình đang được khẩn trương thi công, dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán 2027 để phục vụ người dân và du khách.

Bãi Sau Vũng Tàu thay đổi diện mạo sau dự án chỉnh trang gần 1.100 tỉ đồng Trước đó, khu vực Bãi Sau Vũng Tàu đã được chỉnh trang với dự án cải tạo trục đường Thùy Vân và Bãi Sau dài 3,2km, tổng vốn đầu tư gần 1.100 tỉ đồng. Dự án hình thành nhiều không gian công cộng, công trình thể thao ngoài trời, cầu đi bộ ngắm cảnh và các tiện ích phục vụ người dân, du khách. Điểm nhấn là quảng trường Tam Thắng với diện tích hoàn thiện hơn 17.000m² ở phía mặt biển. Trong đó tháp Tam Thắng gồm 143 trụ, cao từ 4,55m đến hơn 34m, lấy cảm hứng từ hình ảnh ba mũi thuyền, gắn với lịch sử ba làng Thắng Nhất, Thắng Nhì và Thắng Tam. Công trình được xem là biểu tượng mới của Vũng Tàu, thu hút người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh.