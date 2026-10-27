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Vũng Tàu chỉnh trang công viên Bãi Trước, làm mới quảng trường trung tâm

tác giả
A LỘC
A LỘC
A LỘC

Công viên Bãi Trước, điểm vui chơi quen thuộc của người dân và du khách ở Vũng Tàu, đang được cải tạo, dự kiến hoàn thành trước năm mới 2027.

Vũng Tàu chỉnh trang công viên Bãi Trước, thêm điểm check-in và khu vui chơi - Ảnh 1.

Phường Vũng Tàu (TP.HCM) chỉnh trang công viên Bãi Trước với việc mở rộng khu vui chơi, bố trí thêm điểm check-in phục vụ người dân và du khách - Ảnh: A.B.

Ngày 27-10, UBND phường Vũng Tàu (TP.HCM) cho biết đang cải tạo, chỉnh trang công viên Bãi Trước trên đường Quang Trung.

Công viên Bãi Trước nằm ngay trung tâm Vũng Tàu. Vào chiều tối và những ngày cuối tuần, nơi đây thu hút đông người dân, du khách đến vui chơi, hóng mát.

Theo UBND phường Vũng Tàu, qua khảo sát hiện trạng, nhiều hạng mục trong công viên đã hư hỏng, xuống cấp, một số khu chức năng chưa đáp ứng nhu cầu sử dụng.

Trong đó, khu vui chơi trẻ em có diện tích nhỏ, khu thể dục thể thao xuống cấp, thiếu ghế ngồi. 

Tại quảng trường, đài phun nước đã hư hỏng, không gian công cộng chưa được khai thác hiệu quả.

Do đó, trong đợt cải tạo lần này, quảng trường trung tâm sẽ được làm mới, tạo thêm điểm check-in. Khu vui chơi trẻ em và khu thể dục thể thao được mở rộng, lắp thêm thiết bị.

Ngoài ra, bó vỉa, đá lát đường nội bộ bị hư hỏng sẽ được sửa chữa; mảng xanh, hệ thống chiếu sáng cũng được cải tạo, bổ sung.

Khu vực quảng trường có hơn 30 cây xanh. Trong quá trình thi công, 7 cây dừa quá cao, không thể di dời để trồng lại nên đã được chặt bỏ. Những cây còn lại sẽ được đưa ra khỏi khu vực thi công và trồng lại ở vị trí phù hợp.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Vũng Tàu, công trình có tổng mức đầu tư hơn 12,3 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành trong năm 2026, đưa vào phục vụ từ ngày 1-1-2027.

Bãi Sau Vũng Tàu hút hàng vạn du khách mỗi dịp cuối tuần

Trước đó, Bãi Sau được cải tạo với công viên, quảng trường và các tiện ích công cộng dọc bờ biển.

Từ khi đưa vào sử dụng, Bãi Sau thường đón hàng vạn lượt người dân, du khách vào những ngày cuối tuần, lễ, Tết.

Tháp Tam Thắng hướng ra biển cũng trở thành một điểm check-in mới, được nhiều du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Vũng Tàu chỉnh trang công viên Bãi Trước, thêm điểm check-in và khu vui chơi - Ảnh 2.Công trình du lịch ngàn tỉ tại Bãi Sau, TP.HCM sẵn sàng đón khách dịp đại lễ Quốc khánh 2-9

Công trình chỉnh trang Bãi Sau (Vũng Tàu cũ), TP.HCM đang đẩy nhanh tiến độ để kịp chào đón du khách, người dân dịp đại lễ 80 năm Quốc khánh 2-9. Thời gian ‘nàng tiên’ Bãi Sau thức giấc đang tính bằng ngày.

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    Chủ đề: tháp Tam Thắng Vũng Tàu Bãi Trước công viên chỉnh trang

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