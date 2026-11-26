Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng Phòng Tổng hợp, Tham mưu nghiệp vụ, Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan) - chia sẻ tại buổi tọa đàm - Ảnh: NGHI VŨ

Tại tọa đàm "Chung tay chống hàng lậu, hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ - Bảo vệ thương hiệu doanh nghiệp" do Tạp chí Kinh tế - Tài chính phối hợp với Cục Hải quan tổ chức ngày 26-11 ở TP.HCM, nhiều ý kiến cho rằng cần thay đổi phương thức chống hàng giả, thay vì đẩy gánh nặng nhận diện về phía người tiêu dùng.

Người tiêu dùng phải rất thông minh mới phân biệt được hàng giả

Theo Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, trong 10 tháng năm 2026, các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 122.888 vụ vi phạm, trong đó có 9.449 vụ hàng giả, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Từ quần áo, giày dép, đồ gia dụng đến thiết bị điện tử, phụ tùng công nghiệp đều xuất hiện tình trạng giả mạo nhãn hiệu.

Chia sẻ tại tọa đàm, luật sư Đỗ Sơn Tuấn cho biết hàng giả có thể được nhận diện qua những bất thường trên bao bì, tem nhãn như chi tiết in mờ nhòe, sai lệch màu sắc, phông chữ thiếu đồng nhất, thông tin sản phẩm có lỗi chính tả.

Chẳng hạn với các sản phẩm bình, cốc mang thương hiệu Starbucks, sự khác biệt đôi khi nằm ngay ở biểu cảm của nàng tiên cá trên logo.

Nhiều thương hiệu hiện sử dụng tem ba chiều, tem chuyển nhiệt với các chi tiết đặc trưng hoặc mã QR để xác thực thông tin sản phẩm. Nếu quét mã QR nhưng thông tin hiển thị không tương ứng với sản phẩm, người mua cũng có cơ sở nghi ngờ hàng giả.

Tuy nhiên ông Võ Hoàng Anh, Trưởng Phòng Dự án khách hàng doanh nghiệp, Tổng công ty Viễn thông Viettel, cho rằng chỉ với một nhóm hàng hóa nhỏ, người tiêu dùng đã phải tiếp nhận một lượng kiến thức khổng lồ để phân biệt hàng thật, hàng giả.

"Người tiêu dùng không phải thông minh nữa, mà phải cực kỳ thông minh mới có thể phân biệt được hàng thật, hàng giả", ông Anh nói.

Thậm chí nếu sản phẩm đầu tiên người tiêu dùng tiếp xúc là hàng giả, họ có thể mặc định đó là hàng thật vì chưa từng sử dụng sản phẩm chính hãng.

Thay vì đẩy phần khó khăn nhất về phía người tiêu dùng, ông Anh đề xuất xây dựng hệ thống kết nối dữ liệu giữa nhà sản xuất, nhà phân phối, người bán hàng, người tiêu dùng và cơ quan quản lý, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện hành vi bất thường, hỗ trợ thanh kiểm tra.

Nếu không tinh ý và quan sát kỹ, người tiêu dùng rất khó phân biệt hàng giả dù là đối với các sản phẩm thường dùng - Ảnh: NGHI VŨ

Nhận diện hàng giả từ xa

Theo số liệu của Bộ Tài chính, trong kỳ thống kê sáu tháng đầu năm 2026, cơ quan hải quan đã tiếp nhận và xử lý gần 59,8 triệu tờ khai hàng hóa trị giá nhỏ giao dịch qua thương mại điện tử, bình quân gần 10 triệu tờ khai mỗi tháng.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng Phòng Tổng hợp, Tham mưu nghiệp vụ, Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan) - cho biết áp lực đối với cơ quan hải quan rất lớn khi vừa phải đảm bảo thông quan nhanh, tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động thương mại hợp pháp, vừa phải ngăn chặn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng vào thị trường nội địa.

Thời gian qua, ngành hải quan đã triển khai nhiều biện pháp kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu, hàng quá cảnh, tăng cường đấu tranh với hàng giả và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Phương thức vi phạm cũng ngày càng tinh vi khi các đối tượng lợi dụng dịch vụ logistics, chuyển phát nhanh, hoạt động quá cảnh và trung chuyển. Trong khi đó việc kinh doanh qua sàn thương mại điện tử, mạng xã hội và livestream gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong xác định người bán, nguồn gốc và dòng lưu chuyển hàng hóa.

Theo bà Hiền, bên cạnh triển khai kiểm soát hải quan thông minh dựa trên dữ liệu và quản lý rủi ro, ngành hải quan sẽ đẩy mạnh phối hợp liên ngành, hợp tác quốc tế, xây dựng các chuyên án đấu tranh chung trong khu vực và trên toàn cầu.

Cơ quan hải quan đặt mục tiêu kiểm soát được lô hàng vi phạm ngay từ khi các đối tượng đặt sản xuất ở nước ngoài, theo dõi suốt quá trình vận chuyển quốc tế cho đến khi hàng hóa được đưa vào lưu thông, sử dụng tại quốc gia đích.

Bà Hiền cũng kêu gọi các doanh nghiệp, chủ thể quyền sở hữu trí tuệ và lực lượng chức năng cùng cung cấp, chia sẻ thông tin, xây dựng kho dữ liệu đầy đủ, chính xác và minh bạch để hỗ trợ nhận diện hàng giả và nâng cao hiệu quả thực thi.