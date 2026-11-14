Khởi tố 4 bị can vụ giả nhãn hiệu tại 3 tiệm vàng lớn ở Quy Nhơn

Công an tỉnh Gia Lai khám xét tại tiệm vàng H. ở phường Quy Nhơn - Ảnh: TẤN LỰC

Ngày 14-11, Công an tỉnh Gia Lai cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (PC03) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra tội "xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp", liên quan 3 tiệm vàng lớn tại Quy Nhơn.

Theo đó, cơ quan điều tra khởi tố 3 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về cùng tội danh để thực hiện điều tra.

Cơ quan điều tra xác định có 403 sản phẩm trang sức giả nhãn hiệu nổi tiếng bị phát hiện. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm hơn 3,42 tỉ đồng.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai đồng loạt kiểm tra hoạt động kinh doanh tại 3 cửa hàng kinh doanh vàng bạc, trang sức trên địa bàn phường Quy Nhơn.

Qua kiểm tra, phát hiện các cửa hàng này có số lượng lớn sản phẩm trang sức có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng đang được bảo hộ tại Việt Nam. Các sản phẩm này không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ và kết quả giám định chuyên môn.

Cụ thể tại Doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vàng H., lực lượng cảnh sát kinh tế phát hiện 138 sản phẩm trang sức có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Van Cleef & Arpels. Đồng thời phát hiện hành vi trực tiếp gia công sản phẩm giả mạo nhãn hiệu tại cơ sở.

Thợ kim hoàn của doanh nghiệp khai nhận đã gia công 43 sản phẩm trang sức giả mạo nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam. Kết quả giám định xác định 138 sản phẩm trang sức có chứa kim loại vàng là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, với tổng giá trị vi phạm hơn 1,14 tỉ đồng.

Công an tỉnh Gia Lai khám xét hiệu vàng T. trên đường Lê Lợi, phường Quy Nhơn - Ảnh: TẤN LỰC

Tại Công ty TNHH Hiệu vàng bạc T., công an xác định 124 sản phẩm trang sức giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng, trị giá hơn 1,24 tỉ đồng. Theo lời khai ban đầu, số hàng hóa này được thu mua từ một số tiệm vàng tại TP.HCM rồi đưa về Gia Lai kinh doanh.

Tại Công ty TNHH Vàng bạc đá quý M., kết quả giám định xác định 141 sản phẩm trang sức giả mạo nhãn hiệu Van Cleef & Arpels, với giá trị hơn 1,03 tỉ đồng. Số trang sức này được thu mua từ người dân, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ nhưng vẫn được đưa lên quầy bán.

Vấn nạn vàng giả nổi lên giữa cơn sốt giá vàng tại Hàn Quốc Vấn nạn vàng giả đang có dấu hiệu gia tăng tại thị trường Hàn Quốc trong bối cảnh giá kim loại quý này liên tục leo thang.



