Tăng cường chống buôn lậu, trốn thuế, hàng giả dịp Tết nguyên đán Đinh Mùi 2027

Các lực lượng chức năng triển khai tuần tra kiểm soát, kiểm tra các mặt hàng - Ảnh: - Ảnh chinhphu.vn

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả vừa ký quyết định 186, ban hành kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Thời gian triển khai cao điểm từ ngày 12-11-2026 đến 28-2-2027.

Siết chặt kiểm tra, kiểm soát buôn lậu, hàng giả

Theo kế hoạch, các bộ, ngành thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia, Ban Chỉ đạo các địa phương có nhiệm vụ xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch cao điểm theo lĩnh vực, địa bàn quản lý.

Chủ động phương án bố trí lực lượng, phương tiện, biện pháp kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ trên các tuyến biên giới, cửa khẩu đường bộ, đường sắt, đường sông, đường biển, đường hàng không.

Bên cạnh đó, bố trí tại các đường mòn, lối mở, khu vực tập kết hàng hóa gần biên giới, trong thị trường nội địa, trên không gian mạng để ngăn chặn xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Trong đó, tập trung vào nhóm hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ, hàng xuất, nhập khẩu có điều kiện, hàng thuế suất cao, hàng hóa thiết yếu phục vụ sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng...

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường đối với các mặt hàng thiết yếu, hàng hóa có nhu cầu cao phục vụ sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.

Đồng thời, giám sát hoạt động kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử, các trang mạng xã hội, kinh doanh qua các ứng dụng công nghệ số...

Quán triệt, tập huấn cho các lực lượng chức năng (hải quan, thuế, quản lý thị trường, cơ quan quản lý thương mại điện tử) nâng cao năng lực nhận diện dấu hiệu tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Chấn chỉnh, xử lý tình trạng "cắt khúc" hoặc "vo tròn" vụ việc để có thẩm quyền xử lý hành chính mà không chuyển hồ sơ các vụ việc có dấu hiệu hình sự sang cơ quan công an để điều tra theo quy định.

Tăng cường quản lý thuế, chống thất thu thuế với lĩnh vực có rủi ro cao

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chỉ đạo lực lượng hải quan tăng cường công tác thu thập thông tin, nắm chắc địa bàn, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trong kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan tại khu vực thuộc địa bàn hoạt động hải quan...

Chỉ đạo lực lượng thuế tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các hoạt động của tổ chức, cá nhân nộp thuế.

Đồng thời chống gian lận thương mại về thuế, trốn thuế đối với các lĩnh vực kinh doanh tiềm ẩn rủi ro, quản lý chặt chẽ hoạt động sử dụng hoá đơn.

Trong đó, tăng cường quản lý thuế, chống thất thu thuế đối với các lĩnh vực có rủi ro cao như sàn thương mại điện tử, kinh doanh trên các nền tảng số...