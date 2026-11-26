Cảnh sát tống đạt các lệnh tố tụng đối với bà Nguyễn Thị Tường Vy - Ảnh: Công an Khánh Hòa

Ngày 26-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Tường Vy (36 tuổi, trú phường Nam Nha Trang, Khánh Hòa) để điều tra về hành vi "xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp".

Theo điều tra ban đầu, ngày 28-7, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa kiểm tra hộ kinh doanh VYSNEAKERS N.T. có trụ sở trên đường Phù Đổng (phường Nha Trang), do bà Nguyễn Thị Tường Vy làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang kinh doanh hơn 200 đôi giày mang nhãn NIKE.

Tại thời điểm kiểm tra, bà Vy không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ các mặt hàng trên.

Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa xác định bà Nguyễn Thị Tường Vy đã mua giày, dép giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng từ nhiều nguồn khác nhau với giá rẻ hơn nhiều so với hàng thật, sau đó bán lại để kiếm lời. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm hơn 220 triệu đồng.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Tường Vy về hành vi nêu trên.