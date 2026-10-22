Đồng Nai khởi tố chủ hộ kinh doanh bán quần áo giả nhãn hiệu Louis Vuitton, Gucci, Dior

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai thi hành quyết định khởi tố bị can đối với N.Đ.D. để điều tra về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 22-10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đã khởi tố bị can đối với ông N.Đ.D. (chủ hộ kinh doanh TOP 98) để điều tra về hành vi "xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp".

Trước đó, ngày 28-7, Công an phường Trảng Bom phối hợp các đơn vị chức năng kiểm tra hộ kinh doanh TOP 98 trên đường 30-4, khu phố Trảng Bom 2, phường Trảng Bom.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ số lượng lớn quần áo có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu Louis Vuitton, Gucci, Dior… đã được bảo hộ tại Việt Nam. Tổng giá trị số hàng hóa được xác định là 232 triệu đồng.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định hành vi buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu của chủ hộ kinh doanh có dấu hiệu cấu thành tội phạm nên đã khởi tố bị can để điều tra.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định.

Công an phường Trảng Bom cũng đề nghị các tổ chức, cá nhân từng mua quần áo giả mạo nhãn hiệu tại hộ kinh doanh TOP 98 hoặc cửa hàng Fashion T.O.P 98 liên hệ Công an phường Trảng Bom để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

Tang vật công an thu giữ trong vụ án - Ảnh: Công an cung cấp

Qua vụ việc, Công an phường Trảng Bom khuyến cáo các tổ chức, cá nhân kinh doanh chấp hành quy định về sở hữu trí tuệ, nguồn gốc xuất xứ và ghi nhãn hàng hóa.

Tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, tàng trữ hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Người tiêu dùng cần lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, tìm hiểu kỹ thông tin trước khi mua.

Chủ động cung cấp thông tin về các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhái cho cơ quan chức năng hoặc qua ứng dụng VNeID theo các chức năng được hỗ trợ.