Dâu tây Trung Quốc nhập trái phép về Đà Lạt năm 2020 có dư lượng thuốc trừ sâu vượt mức cho phép - Ảnh: T.L

Cục Hải quan (Bộ Tài chính) vừa có công văn số 24460 gửi các Chi cục Hải quan khu vực về việc kiểm tra chặt an toàn thực phẩm đối với các lô hàng dâu tây tươi nhập khẩu.

Động thái này được đưa ra sau khi Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phát hiện một lô dâu tây tươi nhập khẩu từ Trung Quốc có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt giới hạn cho phép của Việt Nam.

Cụ thể, theo công văn số 4650 ngày 13-11 của Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, kết quả thử nghiệm mẫu hàng nhập khẩu trong Chương trình giám sát an toàn thực phẩm năm 2026 phát hiện lô dâu tây tươi không đạt yêu cầu an toàn thực phẩm.

Lô hàng gồm 80 hộp xốp, khối lượng 1.280kg và 340 rổ nhựa, khối lượng 2.720kg, do Công ty TNHH KD TM XNK Gia Hưng (Lào Cai) nhập khẩu từ Công ty Hekou Xindongjin Cross Border E-Commerce Co., Ltd (Trung Quốc).

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy dư lượng Cypermethrin (một hoạt chất trừ sâu - PV) ở mức 0,41 mg/kg, trong khi giới hạn cho phép là 0,07 mg/kg, cao gấp 5,9 lần.

Đối với Deltamethrin (một hoạt chất diệt côn trùng tổng hợp - PV), dư lượng được phát hiện ở mức 0,39 mg/kg, so với giới hạn cho phép 0,2 mg/kg, cao gấp 1,95 lần.

Trước kết quả trên, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố và Sở An toàn thực phẩm TP.HCM kiểm tra chặt đối với các lô dâu tây tươi nhập khẩu từ nhà sản xuất, xuất khẩu nêu trên.

Cục Hải quan đã chuyển công văn này đến các Chi cục Hải quan khu vực để chủ động phối hợp trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan đối với các lô hàng có liên quan.

Trường hợp có vướng mắc phát sinh, các đơn vị báo cáo Cục Hải quan qua Ban Giám sát quản lý về hải quan để được hướng dẫn.

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