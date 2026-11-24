Du khách ngồi nghỉ bên ngoài một cửa hàng giày trên đường Trần Quang Diệu (TP.HCM) sau nhiều giờ mua sắm - Ảnh: NHẬT XUÂN

"Giá cả hợp lý, thiết kế ấn tượng cùng mức giảm giá sâu là lý do tôi đến TP.HCM vào thời điểm cuối tháng 11 này. Ở Pháp, bạn sẽ khó tìm được những sản phẩm có mức giá như thế này với chất lượng tương tự", Martin chia sẻ với Tuổi Trẻ.

Trở lại TP.HCM nhiều lần, lịch trình kín đặc điểm mua sắm

Việt Nam là điểm đến thứ ba trong hành trình khám phá Đông Nam Á của Martin. Trong chuyến đi lần này, TP.HCM trở thành một trong những điểm dừng chân thú vị nhất đối với chàng trai 21 tuổi.

Martin cho biết anh đặc biệt ấn tượng với các thương hiệu thời trang nội địa có thiết kế độc đáo. Dịp Black Friday, nhiều cửa hàng đồng loạt tung chương trình khuyến mãi, càng khiến anh có thêm lý do dành thời gian khám phá các địa chỉ mua sắm tại thành phố.

Không riêng Martin, nhiều du khách quốc tế cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho thời trang Việt Nam.

Chloe (25 tuổi, Singapore) đang có chuyến trở lại TP.HCM lần thứ hai. Nhưng khác với lần trước, mục đích chuyến đi lần này của chị gần như chỉ xoay quanh việc mua sắm.

Chloe cho biết một số nhãn hàng có giá bán tại Việt Nam thấp hơn Singapore. Nếu tính thêm chính sách hoàn thuế dành cho du khách, việc mua sắm càng trở nên hấp dẫn.

Các cửa hàng thời trang Việt thu hút đông khách nước ngoài đến tham quan, mua sắm trong dịp Black Friday - Ảnh: NHẬT XUÂN

Không đơn thuần ghé qua những cửa hàng bắt gặp trên đường, Chloe đã lên sẵn lịch trình cho từng ngày. Sau ngày đầu tiên nghỉ ngơi, chị dự định dành ngày thứ hai khám phá các trung tâm thương mại lớn như Takashimaya, Vincom,...

Buổi chiều tối, hành trình tiếp tục với phố thời trang Nguyễn Trãi. Sang ngày tiếp theo, chị dự định ghé khoảng ba khu tổ hợp mua sắm với những phong cách và nhãn hàng khác nhau.

Ngày cuối cùng, Chloe dành thời gian đến khu vực Tân Định để tìm mua phụ kiện và quần áo secondhand theo gợi ý trên mạng xã hội.

"Thời trang Việt Nam thật sự có sức ảnh hưởng khá lớn đối với một bộ phận giới trẻ tại Singapore. Những video viral cứ liên tục xuất hiện khiến tôi cũng FOMO (sợ bỏ lỡ xu hướng) nên quyết định quay lại đây chỉ để mua sắm", Chloe chia sẻ.

Chloe cho hay chị đặc biệt mê mẩn các thiết kế có phong cách riêng của thời trang Việt. Dịp Black Friday càng khiến chuyến đi thêm hấp dẫn khi nhiều thương hiệu đồng loạt giảm giá.

"Tôi biết nhiều thương hiệu Việt Nam đã hiện diện ở Thái Lan, Thượng Hải..., thậm chí có mặt trên các sàn thương mại điện tử và có thể giao hàng thẳng đến Singapore. Dù vậy, trải nghiệm mua sắm, săn sale trực tiếp vẫn hấp dẫn hơn", chị nói.

Khách nước ngoài săn sale thời trang nội

Dạo một vòng qua những tuyến phố mua sắm thời trang Việt nổi tiếng như Nguyễn Trãi, Trần Quang Diệu, len lỏi vào các con hẻm trên đường Lê Văn Sỹ (phường Nhiêu Lộc), trong các chung cư cũ như 14 Tôn Thất Đạm, 42 Nguyễn Huệ và 26 Lý Tự Trọng..., không khó để bắt gặp du khách nước ngoài tay xách túi lớn, túi nhỏ sau những giờ săn hàng giảm giá Black Friday.

Một con hẻm trên đường Lê Văn Sỹ (TP.HCM) nhộn nhịp như phố đi bộ buổi tối mùa Black Friday - Ảnh: NHẬT XUÂN

Trao đổi với Tuổi Trẻ, Như Mỹ, nhân viên bán hàng tại cửa hàng Cara Club trên đường Trần Quang Diệu (phường Nhiêu Lộc) cho hay thời gian gần đây cửa hàng đón khá đông khách nước ngoài đến mua sắm, trong đó có nhiều khách Trung Quốc, Thái Lan,...

"Nếu khách Việt thường thích mua sắm vào buổi tối, đông nhất là những ngày cuối tuần, thì khách nước ngoài lại có xu hướng ghé cửa hàng vào ban ngày nhiều hơn. Nhiều thời điểm trong cửa hàng chỉ nghe thấy tiếng nước ngoài", Mỹ chia sẻ.

Các chương trình khuyến mãi dịp Black Friday góp phần thu hút khách quốc tế đến mua sắm tại các thương hiệu Việt - Ảnh: NHẬT XUÂN

Bạn trẻ hào hứng lựa chọn quần áo, phụ kiện tại một cửa hàng thời trang ở TP.HCM - Ảnh: NHẬT XUÂN

Tình trạng tương tự cũng được ghi nhận tại cửa hàng thời trang Goût De Jun trên đường Trần Quang Diệu (phường Nhiêu Lộc). Nhân viên tại đây liên tục thu dọn những bộ quần áo khách vừa thử, sắp xếp lại các mẫu được lấy ra khỏi kệ rồi nhanh chóng quay sang hỗ trợ người mua tiếp theo.

Theo nữ nhân viên của cửa hàng, vào nhiều thời điểm, khách quốc tế chiếm khoảng 60% tổng lượng khách ghé mua sắm, đông hơn khách trong nước. Tỉ lệ này khiến nhân viên cửa hàng cũng bất ngờ do trước đó khách nước ngoài không chiếm tỉ trọng lớn đến vậy.

Trong số khách quốc tế, ngoài người mua đến từ các nước Đông Nam Á, đặc biệt là Trung Quốc xuất hiện khá đông. Những ngày Black Friday, cửa hàng càng nhộn nhịp khi khách tranh thủ ghé từ sáng tới khuya để lựa chọn quần áo, phụ kiện và thử sản phẩm.

Theo nhiều chủ cửa hàng kinh doanh thời trang, khoảng hai năm trở lại đây, sự quan tâm của người tiêu dùng quốc tế đối với local brand Việt ngày càng tăng mạnh. Trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok và Instagram, nhiều video gắn thẻ #VietnamLocalBrand, #VietnamFashionTour hay #VietnamShoppingHaul thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và tìm kiếm.