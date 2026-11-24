Diễn viên Trâm Anh trong thiết kế trang sức green tourmaline của Luala - Ảnh: DNCC

Hành trình từ thời trang đến chế tác trang sức

Năm 2011, Luala xuất hiện tại Hà Nội với vai trò nhà phân phối các thương hiệu thời trang cao cấp quốc tế. Cửa hàng tại số 61 Lý Thái Tổ, gần Nhà hát Lớn Hà Nội, từng giới thiệu những tên tuổi như Canali, Elie Saab và Oscar de la Renta đến khách hàng Việt Nam.

Cũng trong năm ấy, thương hiệu sáng lập và tài trợ chương trình Luala Concert, đưa nhạc giao hưởng và cổ điển ra không gian đường phố Hà Nội. Các buổi diễn mở cửa tự do, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ chuyên nghiệp, góp phần đưa dòng nhạc hàn lâm này đến gần hơn với công chúng.

Nếu trước đây Luala mang những thiết kế quốc tế đến với khách hàng Việt Nam, thì với Luala Jewelry, thương hiệu hướng đến cách làm theo chiều ngược lại: kết hợp đá quý và nguyên vật liệu từ nhiều nơi trên thế giới với nguồn cảm hứng từ văn hóa Việt.

Thay vì sao chép nguyên bản các biểu tượng truyền thống, thương hiệu chắt lọc đường nét, hình khối và nét thẩm mỹ quen thuộc để phát triển những thiết kế trang sức đương đại mang bản sắc riêng.

Một trong những bộ sưu tập tiêu biểu cho định hướng này là Nam Phương, lấy cảm hứng từ vị hoàng hậu cuối cùng của Việt Nam.

Bộ sưu tập Nam Phương: Thiết kế cổ điển kết hợp đá quý

Bộ sưu tập Nam Phương kết hợp những đường nét mềm mại, bố cục cân xứng và chi tiết trang trí cổ điển với cấu trúc đương đại. Các thiết kế vòng cổ, hoa tai, nhẫn và cài áo có thể đồng hành cùng áo dài, trang phục dạ hội hoặc những phong cách hiện đại.

Theo định hướng của thương hiệu, Nam Phương không phải bộ sưu tập giới hạn trong một mùa thời trang hay một sự kiện. Đây là dòng sản phẩm thường trực, được bổ sung những sáng tạo mới qua từng năm nhưng vẫn giữ phong cách thanh lịch cổ điển đặc trưng.

Bộ vòng cổ, nhẫn và khuyên tai từ vàng trắng 18K, ruby và kim cương tự nhiên. - Ảnh: DNCC

Bên cạnh cảm hứng văn hóa, bộ sưu tập Nam Phương còn sử dụng những viên đá quý thiên nhiên có kích thước và màu sắc đặc biệt.

Với Luala, viên đá quý không chỉ là vật liệu giá trị mà còn là điểm khởi đầu cho ý tưởng thiết kế, hướng tới sự hài hòa giữa vẻ đẹp tự nhiên của đá và hình thức nghệ thuật của tác phẩm.

Tiêu biểu là chiếc vòng cổ với viên sapphire vàng Sri Lanka nặng 49,51 carat, không qua xử lý nhiệt. Viên đá chủ được kết hợp cùng kim cương trắng và những viên sapphire vàng nhỏ, tạo nên bố cục cân xứng, gợi nhớ vẻ trang trọng của trang sức cung đình xưa.

Vòng cổ Paraiba từ vàng trắng 18K, kim cương và viên Paraiba tourmaline trọng lượng 69,72 carat - Ảnh: DNCC

Một tác phẩm khác sử dụng viên Paraiba tourmaline trọng lượng 69,72 carat, với sắc xanh lam pha lục nổi bật. Đây là dòng tourmaline chứa đồng, được giới yêu đá quý quan tâm nhờ màu sắc đặc trưng và sự khan hiếm tương đối của những viên có kích thước lớn, chất lượng cao.

Ngoài ra, bộ sưu tập còn có những thiết kế sử dụng ruby, sapphire xanh và ngọc trai, thể hiện các sắc thái khác nhau của phong cách thanh lịch cổ điển.

Chế tác trang sức cho phim Hoàng Hậu Cuối Cùng

Từ nguồn cảm hứng chung về vị hoàng hậu cuối cùng của triều Nguyễn, thương hiệu tham gia thiết kế và chế tác trang sức cho bộ phim điện ảnh Hoàng Hậu Cuối Cùng, dự kiến khởi chiếu ngày 5-3-2027.

Bộ trang sức từ vàng 18K, ruby và kim cương tự nhiên - Ảnh: DNCC

Nam Phương vốn là bộ sưu tập thường trực được thương hiệu phát triển độc lập trước dự án điện ảnh. Khi nhận lời hợp tác, thương hiệu mong muốn đồng hành cùng dự án khai thác lịch sử Việt Nam.

Từ kho lưu trữ thiết kế và các mẫu sẵn có, Luala tiếp tục nghiên cứu kịch bản, nhân vật và trang phục để lựa chọn, điều chỉnh hoặc chế tác thêm những món trang sức phù hợp với bối cảnh điện ảnh. Hoạt động này tiếp nối hành trình gắn kết nghệ thuật và sản xuất sáng tạo của thương hiệu.

Bộ trang sức vàng trắng 18K, kim cương và sapphire tự nhiên - Ảnh: DNCC

Đối với công chúng quan tâm, bộ sưu tập Nam Phương hiện đang được trưng bày tại cửa hàng Luala, số 61 Lý Thái Tổ, Hà Nội. Và từ ngày 27-11 đến hết ngày 2-12-2026, bộ sưu tập sẽ có mặt tại Park Hyatt Saigon, TP.HCM, để giới thiệu tới khách tham quan và những người yêu trang sức cao cấp.