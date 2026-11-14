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Người bán trên sàn: ‘Vui đến mất ngủ’ vì sắp không phải xuất hóa đơn

tác giả
LÊ THANH
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LÊ THANH
LÊ THANH
ÁNH HỒNG
ÁNH HỒNG

Đó là chia sẻ của bạn đọc sau bài: ‘Chính phủ chỉ đạo: Sàn đã khấu trừ thuế, người bán không phải lập hóa đơn’ đăng trên Tuổi Trẻ ngày 12-11.

Người bán trên sàn: ‘Vui đến mất ngủ’ vì sắp không phải xuất hóa đơn - Ảnh 1.

Người bán trên sàn mong quy định mới về xuất hóa đơn sớm được áp dụng - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Nhiều bạn đọc khác bày tỏ vui mừng, đồng thời đề xuất thêm những thay đổi để đơn giản thủ tục cho người kinh doanh.

Người bán hàng trên sàn phấn khởi 

Bạn đọc tên Th. cho biết đây là tin vui nhất trong ngày. Người bán hàng trên sàn đã mong muốn từ lâu việc được bỏ yêu cầu xuất hóa đơn điện tử đối với từng giao dịch.

"Rất mong chính sách sớm được thông qua và áp dụng, em vui đến mất ngủ", bạn đọc tên Trân cũng bày tỏ sự phấn khởi. 

Trong khi đó, bạn đọc để tên HKD cho rằng nếu người bán không phải lập hóa đơn khi sàn đã khấu trừ thuế theo từng giao dịch thì sẽ giảm được rất nhiều khó khăn.

Bạn đọc Thư Hà đánh giá chỉ đạo của Chính phủ về việc người bán trên sàn không phải xuất hóa đơn khi sàn đã khấu trừ thuế từng giao dịch là đúng đắn. Cùng quan điểm, bạn đọc Phúc mong chính sách sớm được áp dụng bởi việc lập hóa đơn hiện nay quá phức tạp đối với hộ kinh doanh.

Mong chính sách sớm được thông qua

Bạn đọc Sơn cho rằng "muộn còn hơn không". Theo bạn đọc này, khi ban hành chính sách, cơ quan quản lý cần nghiên cứu kỹ để phù hợp với thực tiễn, tránh phải sửa đổi nhiều lần, khiến người kinh doanh liên tục thay đổi cách làm và luôn lo lắng bị xử phạt.

Bạn đọc Anh Tuấn cũng mong chính sách sớm được thông qua vì việc xuất hóa đơn quá phức tạp, tạo thêm áp lực cho hộ, cá nhân kinh doanh. Chưa kể, chỉ cần xuất hóa đơn sai sót cũng có thể bị xử phạt, khiến người kinh doanh không còn tâm trí tập trung cho hoạt động buôn bán.

Đồng tình với ý kiến trên, bạn đọc Bắc cho rằng, nếu tiền thuế đã được khấu trừ ngay khi đơn hàng hoàn tất thì không cần thiết phải yêu cầu người bán tiếp tục xuất hóa đơn, vừa tốn kém vừa tạo thêm gánh nặng cho hộ kinh doanh.

Còn bạn đọc Danh Đông mong chính sách sớm được thông qua để người bán có thêm thời gian chăm sóc gia đình. Theo bạn đọc này, việc phải thực hiện quá nhiều thủ tục hóa đơn đang khiến người kinh doanh trên sàn thêm vất vả.

Đơn hàng trên sàn cũng có thể là hóa đơn chứng từ hợp lệ?

Người bán trên sàn: ‘Vui đến mất ngủ’ vì sắp không phải xuất hóa đơn - Ảnh 2.

Hoạt động mua bán qua sàn thương mại điện tử phát triển mạnh ở Việt Nam - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Bên cạnh sự đồng tình với chủ trương giảm thủ tục, nhiều bạn đọc còn đưa ra những đề xuất cụ thể liên quan đến chứng từ mua bán và chi phí được trừ khi tính thuế.

Bạn đọc Nguyễn Hiếu đề xuất nên phân biệt giao dịch bán lẻ và bán sỉ trên sàn thương mại điện tử. Theo đó, khi bán lẻ cho người tiêu dùng, người bán không phải lập hóa đơn nếu giao dịch đã được sàn ghi nhận và khấu trừ thuế.

Trường hợp bán sỉ cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp để làm chứng từ đầu vào hoặc khi người mua có yêu cầu hóa đơn phục vụ thanh toán thì người bán vẫn cần lập hóa đơn.

Trong khi đó, bạn đọc Le Tran gợi ý nên xem đơn hàng trên Shopee và các sàn thương mại điện tử có giá trị tương tự hóa đơn đầu vào, làm căn cứ ghi nhận chi phí khi tính thuế.

Cùng đề cập đến vấn đề này, bạn đọc Ngân kiến nghị cần bổ sung quy định cho phép doanh nghiệp mua hàng trên sàn thương mại điện tử được tính chi phí hợp lệ khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, kể cả trường hợp không có hóa đơn.

Một vấn đề khác cũng được bạn đọc quan tâm là quy định áp dụng đối với doanh nghiệp kinh doanh trên sàn. Bạn đọc Vân đặt câu hỏi: Nếu hộ kinh doanh không phải xuất hóa đơn thì doanh nghiệp có doanh thu dưới 3 tỉ đồng bán hàng qua sàn có thuộc diện được áp dụng tương tự hay không?

Ở góc độ quản lý thuế, bạn đọc Mai cho rằng ngay cả khi sàn không trực tiếp khấu trừ thuế thì cơ quan quản lý vẫn có thể kiểm soát giao dịch thông qua dữ liệu đơn hàng và thông tin vận chuyển đã được các sàn, đơn vị liên quan ghi nhận.

Người bán trên sàn: ‘Vui đến mất ngủ’ vì sắp không phải xuất hóa đơn - Ảnh 3.Doanh nghiệp bán hàng online 'sợ sai' vì hóa đơn, thuế

Buổi đối thoại giữa gần 300 doanh nghiệp và chính quyền TP.HCM sáng 13-11 trở thành diễn đàn 'hỏi thẳng - đáp thật' đầy sôi nổi. Hàng loạt nỗi niềm từ chuyện 'bom hàng', xuất hóa đơn, thuế... đến cuộc đua giảm giá trên mạng đều được mổ xẻ và tháo gỡ ngay tại chỗ.

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LÊ THANH - ÁNH HỒNG
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    Chủ đề: hóa đơn xuất hóa đơn bán hàng trên sàn thương mại điện tử đơn hàng khấu trừ thuế

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