Chính phủ chỉ đạo sàn đã khấu trừ thuế, người bán không phải lập hóa đơn - Ảnh: QUANG ĐỊNH



Đây là một thay đổi rất lớn giúp đơn giản thủ tục hành chính và tạo thuận lợi cho người kinh doanh trên sàn.

Hộ kinh doanh yên tâm kinh doanh, sẽ không còn lo bị phạt vì hóa đơn

Báo cáo Quốc hội, Chính phủ cho biết đã chỉ đạo Bộ Tài chính phân tích, đơn giản hóa chính sách để giảm chi phí phát hành hóa đơn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử như không bắt buộc lưu trữ hóa đơn đã truyền dữ liệu cho cơ quan thuế.

Trường hợp bán hàng trên sàn thương mại điện tử có chức năng thanh toán, nếu sàn đã khấu trừ thuế theo từng giao dịch thì không bắt buộc phải lập hóa đơn.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Văn Giáp, chủ hộ kinh doanh quần áo (Mỹ Đức - Hà Nội) chuyên bán trên sàn Shopee - cho biết đây là thông tin rất vui cho hộ, cá nhân kinh doanh bán hàng trên sàn thương mại điện tử có chức năng thanh toán.

Theo ông, chi phí mỗi hóa đơn khoảng 300-500 đồng, chưa kể phần mềm. Mỗi ngày hộ kinh doanh của ông bán hơn 100 đơn hàng. Còn vào những "ngày vàng mua sắm" như 11-11, số đơn chốt tăng lên gấp 3 lần nên chi phí hóa đơn là không nhỏ. Tuy nhiên, điều mà hộ kinh doanh lo lắng hơn là nguy cơ bị phạt vì lập hóa đơn chậm hoặc sai sót.

"Nên nếu sàn đã khấu trừ thuế cho từng lần giao dịch, người bán trên sàn không phải lập hóa đơn nữa thì chi phí sẽ giảm đáng kể. Nhờ đó, giá hàng hóa đến tay người tiêu dùng cũng cạnh tranh hơn. Đồng thời, người bán trên sàn yên tâm kinh doanh, không lo bị phạt vì hóa đơn nữa" - ông Giáp chia sẻ.

Tương tự, ông Trần Ngọc Lâm - chủ một hộ kinh doanh bán hàng điện tử trên sàn thương mại (Mỹ Đình - Hà Nội) - cho rằng hướng điều chỉnh này có lợi cho hộ, cá nhân kinh doanh bán hàng nhưng lại bất lợi cho doanh nghiệp.

Theo ông, hiện sàn khấu trừ, nộp thuế thay cho hộ và cá nhân kinh doanh, còn doanh nghiệp phải lập hóa đơn từng giao dịch. Nếu chỉ giảm thủ tục cho hộ, cá nhân, chính sách có thể chưa khuyến khích hộ chuyển lên doanh nghiệp.

Ông Lâm đề xuất chính sách áp dụng cho cả doanh nghiệp.

"Sàn có chức năng thanh toán sẽ khấu trừ thuế từng giao dịch, không phân biệt người bán là doanh nghiệp, hộ hay cá nhân kinh doanh. Khi sàn đã khấu trừ thuế từng giao dịch rồi thì người bán không phải xuất hóa đơn nữa" - ông Lâm kiến nghị.

Theo ông Lâm, cách làm này sẽ giúp giảm đáng kể chi phí hóa đơn. Nhà nước vẫn có thể quản lý chặt chẽ doanh thu và tiền thuế thông qua dữ liệu từ sàn thương mại điện tử.

Khi người bán trên sàn không phải xuất hóa đơn, giá hàng hóa đến tay người tiêu dùng sẽ cạnh tranh hơn - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Chi phí hóa đơn sẽ giảm đáng kể

Dưới góc độ người làm tư vấn thuế, ông Lê Văn Tuấn - Giám đốc Công ty TNHH Kế toán Thuế Keytas - đánh giá việc không bắt buộc xuất hóa đơn với giao dịch trên sàn đã được khấu trừ thuế là đề xuất hợp lý.

Người bán hàng chỉ cần lập hóa đơn cho người mua có nhu cầu lấy hóa đơn. Cách làm này sẽ giúp giảm đáng kể chi phí hóa đơn điện tử, chi phí vận hành và tuân thủ của người nộp thuế.

"Quản lý thuế dựa trên dữ liệu của hóa đơn điện tử, dòng tiền thanh toán. Tuy nhiên, chi phí cho việc vận hành và lưu trữ hệ thống hóa đơn điện tử đòi hỏi nguồn lực của cả Nhà nước và người nộp thuế.

Theo quy định, hóa đơn là chứng từ kế toán do tổ chức, cá nhân bán hàng, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng, cung cấp dịch vụ. Nếu tận dụng nguồn dữ liệu khác, đầy đủ, tin cậy để xác định nghĩa vụ thuế sẽ giảm chi phí cho người nộp thuế", ông Tuấn phân tích.

Hiện sàn thương mại điện tử có chức năng thanh toán nắm thông tin của người bán và người mua, giá trị đơn hàng và thanh toán. Với giao dịch thuộc diện khấu trừ thuế, sàn còn khấu trừ thuế theo từng giao dịch.

Ông Tuấn đề xuất cơ quan thuế cần tận dụng nguồn dữ liệu này để kết nối đến hệ thống dữ liệu hóa đơn điện tử của ngành thuế, thay vì yêu cầu người bán lập thêm hóa đơn để ghi nhận lại giao dịch.

"Bên cạnh dữ liệu do sàn cung cấp, khoản thanh toán vào tài khoản người bán cũng là cơ sở đối chiếu doanh thu. Khi khai thác đồng bộ dữ liệu từ sàn và ngân hàng sẽ giúp giảm thủ tục, chi phí cho người bán, đồng thời hỗ trợ cơ quan thuế kiểm tra, đối chiếu và quản lý doanh thu", ông Tuấn đề xuất.

Không lo sót lọt thuế

Theo Luật sư Trần Xoa, Giám đốc Công ty Luật Minh Đăng Quang, thời gian vừa qua hộ kinh doanh trên sàn vướng mắc rất nhiều về câu chuyện xuất hóa đơn, nhất là khi tỉ lệ trả lại hàng sau khi mua trên sàn thường lên đến 20% làm phát sinh quy trình phức tạp. Chưa kể nhiều trường hợp sàn không cung cấp hết chi tiết khiến việc lập hoá đơn mất nhiều thời gian.

"Sàn đã thực hiện khấu trừ và nộp thuế theo từng giao dịch giúp đảm bảo an toàn cho ngân sách nhà nước, loại bỏ lo ngại trốn thuế. Khi nghĩa vụ nộp thuế đã hoàn thành thì việc lập hoá đơn chỉ thuần túy mang tính thủ tục hành chính.

Do vậy , nếu quy định người bán trên sàn thương mại điện tử có chức năng thanh toán không phải lập hóa đơn , nếu sàn đã khấu trừ thuế từng giao dịch sẽ tạo thuận lợi cho hộ kinh doanh, giúp giảm bớt các thủ tục hành chính", ông Xoa nói.

Theo Bộ Tài chính, trong 10 tháng năm 2026, số thu thuế từ hoạt động thương mại điện tử đạt 241.000 tỉ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước. Hiện có hơn 140.000 doanh nghiệp và hơn 1 triệu hộ, cá nhân kinh doanh trên môi trường mạng.