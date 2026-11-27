Từ 9h sáng, cửa hàng trên đường Trần Quang Diệu đã đông đảo khách hàng chờ thanh toán - Ảnh: THY NHUNG

Không khí mua sắm dịp Black Friday năm nay diễn ra hết sức sôi động ngay từ 9h sáng khi nhiều cửa hàng đồng loạt tung ra các chương trình ưu đãi hấp dẫn.

Black Friday nhộn nhịp từ 9h sáng

Ghi nhận trong sáng 27-11, các cửa hàng bán lẻ, trung tâm thương mại cùng nhiều thương hiệu đồng loạt "đua" khuyến mãi với kỳ vọng sức mua sẽ tăng mạnh trong mùa mua sắm cuối năm.

Mới 9h sáng, cửa hàng LEN trên đường Trần Quang Diệu (phường Nhiêu Lộc, TP.HCM) đã kín chỗ để xe, khách hàng nườm nượp ra vào và xếp hàng chờ tới lượt thanh toán. Nhân viên tại đây phải liên tục hỗ trợ dắt xe ra vào cũng như hướng dẫn khách gửi xe sang các con hẻm lân cận.

Chị Nguyễn Thị Thu (ngụ phường Đức Nhuận) chia sẻ: "Tôi đã quen mua đồ ở shop từ lâu nay, nhưng hôm nay cửa hàng mới áp dụng chương trình giảm giá Black Friday nên tôi tranh thủ đến sớm. Những dịp như thế này, các món đồ có size phù hợp với mình thường hết rất nhanh".

Một cửa hàng trên đường Nguyễn Trọng Tuyển sale đồng giá từ 100.000 đồng bắt đầu ngày hôm nay đến hết 29-11 - Ảnh: THY NHUNG

Tương tự, một cửa hàng đồ hiệu và ký gửi trên đường Nguyễn Trọng Tuyển (phường Đức Nhuận) mở cửa từ 10h sáng cũng thu hút đông đảo bạn trẻ săn đón.

Chị Hà Minh (ngụ phường Tân Định) cho biết chị đã theo dõi cửa hàng để canh dịp Black Friday nhằm mua một chiếc túi hàng hiệu vốn có giá ngày thường khá "chát". "Dù shop đã tung nhiều ưu đãi hời từ tuần trước, nhưng phải đến sáng nay món đồ tôi muốn mua mới thực sự giảm giá, nhiều mặt hàng khác tại đây cũng tương tự như vậy", chị Hà Minh nói thêm.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ tại các cửa hàng bán lẻ và trung tâm thương mại ở TP.HCM, bảng thông báo giảm giá được đặt dày đặc từ lối vào cho đến các khu vực trưng bày. Càng về trưa, không khí săn hàng giảm giá càng trở nên sôi động hơn, trong đó có nhiều điểm bán đã khởi động các chương trình khuyến mãi hút khách từ một tuần trước.

Khách hàng đang xếp hàng để thử đồ - Ảnh: THY NHUNG

Bên cạnh hình thức giảm giá trực tiếp, nhiều thương hiệu còn triển khai chương trình đồng giá theo từng nhóm sản phẩm ở các mức 99.000 đồng, 199.000 đồng hay 399.000 đồng. Một số cửa hàng thời trang thậm chí quảng bá mức ưu đãi lên đến 90%. Không chỉ các thương hiệu phổ thông, những cửa hàng thuộc phân khúc cao cấp hơn như Polo Ralph Lauren, Swarovski, Victoria's Secret... cũng thu hút rất đông khách ghé mua sắm.

Mỹ phẩm, nước hoa cũng được nhiều bạn trẻ săn dịp này - Ảnh: HÀ PHƯƠNG

Tại các cửa hàng kinh doanh trang sức, túi xách, khách tập trung quanh các quầy trưng bày, thử sản phẩm và nghe nhân viên tư vấn. Các gian hàng nước hoa, sản phẩm chăm sóc cơ thể cũng nhộn nhịp không kém khi nhiều khách dành thời gian trải nghiệm mùi hương, tham khảo giá bán trước khi quyết định mua.

Trung tâm thương mại kỳ vọng sức mua tăng

Các Trung tâm Thương mại cũng đồng loạt triển khai chương trình Black Friday - Ảnh: NHẬT XUÂN

Trao đổi với Tuổi Trẻ, bà Lê Thụy Trúc Ngữ, Giám đốc marketing Vạn Hạnh Mall, cho biết Black Friday năm nay đặc biệt hơn các năm khi diễn ra trùng thời điểm Ngày Văn hóa Việt Nam. Bên cạnh đó, Giáng sinh đang đến gần cũng góp phần tạo không khí mua sắm nhộn nhịp.

Theo bà Ngữ, các nhãn hàng tại trung tâm thương mại đồng loạt triển khai chương trình khuyến mãi sớm hơn mọi năm từ 3-7 ngày để thu hút khách. Càng về những ngày cuối, sức mua càng tăng khi các thương hiệu tung ra nhiều chương trình giảm giá lớn và đa dạng hơn.

"Lượt khách dự kiến tăng 10-20% so với mọi năm. Traffic tăng 10-20%, nhu cầu mua sắm có sự tăng trưởng nhất định trong mùa cuối năm nên chúng tôi cũng kỳ vọng ngành bán lẻ vẫn duy trì tốt trong 2026", bà Trúc Ngữ chia sẻ.

Theo bà, sau đợt giảm giá này, thị trường vẫn còn sức hút từ mùa Giáng sinh và Tết với những bộ sưu tập đặc trưng, mang tính thời vụ và mới mẻ. Nhu cầu mua sắm của khách hàng năm nay nhìn chung tiếp tục mở rộng ở nhiều nhóm hàng. Bên cạnh hàng thiết yếu, các ngành thời trang, mỹ phẩm, phụ kiện và nội thất gia đình đều ghi nhận sức mua tốt.

"Sau dịp này, thị trường vẫn còn sức hút vào mùa Giáng sinh và Tết với những bộ sưu tập đặc trưng, mang tính thời vụ và mới mẻ. Đây cũng là dư địa mua sắm mà chúnh tôi kỳ vọng trong những tháng cuối năm", bà Ngữ chia sẻ.

Không chỉ khách trong nước mà nhiều khách nước ngoài cũng đến Việt Nam để săn sale dịp này - Ảnh: NHẬT XUÂN

Trong khi đó, đại diện LOTTE MART cho biết hệ thống kỳ vọng sức mua dịp lễ hội cuối năm tăng khoảng 10% và đạt mức tăng trưởng khoảng 15% trong giai đoạn Tết Nguyên đán 2027 so với cùng kỳ.

Theo đại diện hệ thống, thói quen nấu nướng tại nhà của người tiêu dùng trong dịp Tết đang có xu hướng giảm dần, nhường chỗ cho nhu cầu ăn ngoài hoặc đặt đồ ăn giao tận nơi.

Để chuẩn bị nguồn hàng, LOTTE MART đã làm việc sớm với các nhà cung cấp nhằm dự báo nhu cầu thực tế, cân đối nguồn cung thực phẩm tươi sống trong suốt kỳ nghỉ lễ. Những mặt hàng được ưu tiên gồm thịt heo, trái cây, rau củ quả và hoa tươi.

Thỏa sức mua sắm, trải nghiệm TP.HCM dịp cuối năm Với khoảng 5.200 doanh nghiệp tham gia chương trình khuyến mãi tập trung, cùng 36 sự kiện văn hóa, du lịch, thể thao, mua sắm và 38 hội chợ, triển lãm đồng hành, người dân và du khách có thêm nhiều lựa chọn mua sắm, vui chơi, giải trí dịp cuối năm. Để không bỏ lỡ các ưu đãi và điểm hẹn hấp dẫn, người dân có thể truy cập hai nền tảng số của Vibrant HCMC: songdong.hochiminhcity.gov.vn: Khám phá các ưu đãi mua sắm, tiêu dùng, thương mại điện tử và thanh toán số. hello.hochiminhcity.gov.vn: Tìm kiếm các trải nghiệm du lịch, ẩm thực, giải trí và lên lịch trình khám phá thành phố. Trong bối cảnh TP đặt mục tiêu tăng trưởng khu vực dịch vụ 13,84% và phấn đấu đạt tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026, việc thúc đẩy tiêu dùng nội địa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.