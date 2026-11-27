Nhiều siêu thị đang áp dụng giảm giá khá sâu với mặt hàng gạo, đặc biệt nhóm gạo ST - Ảnh: N.TRÍ

Trong khi đó, nguồn cung sầu riêng nghịch vụ hạn chế khiến giá nhiều chủng loại tại miền Tây tiếp tục neo cao, có loại vượt 130.000 đồng/kg.

Siêu thị giảm giá mạnh gạo ST24, ST25, có loại mua 1 tặng 1

Giá nhiều loại gạo, đặc biệt là ST24 và ST25, đang được các hệ thống bán lẻ tại TP.HCM giảm 20-50%, thậm chí có sản phẩm áp dụng chương trình mua 1 tặng 1.

Ghi nhận tại thị trường TP.HCM, nhiều hệ thống siêu thị đang đẩy mạnh khuyến mãi đối với mặt hàng gạo vào dịp cuối năm. Tại LOTTE Mart, gạo Neptune ST25 lúa tôm loại 5kg/bao được bán với giá 244.000 đồng, áp dụng chương trình mua 1 tặng 1.

Trong khi đó, tại Co.opmart, nhiều sản phẩm gạo ST25 được giảm giá 20-40%. Một số sản phẩm gạo nhãn riêng Co.op có mức giảm lên đến 50%. Các hệ thống Bách Hóa Xanh, WinMart, MM Mega Market... cũng triển khai nhiều chương trình ưu đãi, trong đó nhóm gạo ST24 và ST25 có thời điểm giảm 20-40%.

Ở chiều ngược lại, tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa tươi đang có dấu hiệu nhích lên nhưng vẫn chưa đạt mức kỳ vọng của người trồng lúa.

Thông tin từ các doanh nghiệp thu mua ở Đồng bằng Sông Cửu Long, giá lúa tươi ST24 hiện dao động ở mức 7.500 - 8.000/kg; lúa tươi IR 50404 dao động ở mức 6.700 - 7.000 đồng/kg; lúa tươi OM 5451 dao động mốc 7.500 đồng/kg; lúa tươi OM 34 từ 6.800 - 7.000 đồng/kg; lúa tươi Đài Thơm 8 từ 7.500 đồng/kg.

Theo nhiều nông dân, dù gần đây có xu hướng tăng nhưng nhìn chung giá lúa thời gian qua vẫn ở mức thấp so với kỳ vọng, điều này khiến mức lợi nhuận có được không cao. Đặc biệt, giá lúa hiện thấp hơn nhiều so với thời điểm cuối 2023, thời điểm giá trên dưới 10.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu đang có xu hướng giảm nhẹ với IR 504 dao động ở mức 9.300 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 5451 dao động ở mức 11.100 - 11.200 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL dao động ở mức 9.400 - 9.450 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg.

Bánh quy nghệ thuật hút khách mùa Giáng sinh, giá từ 40.000 đồng/set

Bánh quy nghệ thuật hút khách mùa Giáng sinh - Ảnh: THY NHUNG

Thị trường bánh Giáng sinh năm nay xuất hiện thêm nhiều sản phẩm bánh quy đường nghệ thuật (Icing Cookies) với tạo hình bắt mắt, giá từ 40.000 đồng/set. Bên cạnh bánh thành phẩm, các bộ bánh tự trang trí cũng được nhiều gia đình và giới trẻ lựa chọn như một trải nghiệm sáng tạo trong mùa lễ hội.

Ghi nhận tại các tiệm bánh thủ công, các set bánh quy mini tạo hình ông già Noel, người tuyết, cây thông, chú gấu, găng tay, mũ len và kẹo gậy đang thu hút khách hàng. Mỗi set gồm 5 chiếc bánh được phủ đường nhiều màu sắc, đóng gói trong túi buộc nơ, phù hợp làm quà tặng bạn bè, đồng nghiệp hoặc trang trí bàn tiệc.

Sản phẩm có giá khoảng 50.000 đồng/set. Với khách đặt số lượng lớn từ 10-20 set, giá ưu đãi còn khoảng 40.000 đồng/set.

Đáng chú ý, các bộ bánh quy tự trang trí (DIY) cũng được khách hàng quan tâm. Với giá khoảng 110.000 đồng/bộ, sản phẩm gồm 5 cốt bánh quy tạo hình, kích thước 8cm, các túi màu vẽ đường, bi đường trang trí, túi đựng thành phẩm và hướng dẫn thực hiện.

Theo các tiệm bánh, dòng sản phẩm này được nhiều gia đình có trẻ nhỏ và các bạn trẻ lựa chọn bởi ngoài việc thưởng thức bánh còn có thể tự tay trang trí, sáng tạo những chiếc bánh mang dấu ấn cá nhân.

Chị Trần Mỹ Duyên, chủ một tiệm bánh thủ công, cho biết dịp Noel năm nay, khách hàng có xu hướng tìm kiếm những món quà vừa có thể thưởng thức, vừa mang tính cá nhân hóa. Trong đó, các set bánh mini đóng gói sẵn được đặt mua để làm quà tặng số lượng lớn, còn bộ bánh tự trang trí thu hút phụ huynh và các bạn trẻ muốn tổ chức hoạt động trải nghiệm cùng người thân.

Để đáp ứng nhu cầu tăng trong mùa cao điểm, nhiều tiệm bánh chia lịch giao hàng thành nhiều đợt, kéo dài đến hết Giáng sinh.

Sầu riêng ở miền Tây neo ở mức cao

Sầu riêng ở miền Tây đang neo cao - Ảnh: CA LINH

Theo ghi nhận thị trường, sầu riêng tại khu vực miền Tây đang có diễn biến tích cực, đặc biệt đối với các dòng hàng phục vụ mùa nghịch. Sầu riêng Thái tiếp tục tăng giá, thương lái chốt mua hàng xô tại cổng vườn ở mức 95.000-100.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Black Thorn tiếp tục là dòng sầu riêng có giá thu mua cao nhất, dao động 120.000-130.000 đồng/kg. Musang King đầu vụ nghịch duy trì mức 105.000-110.000 đồng/kg.

Đối với sầu riêng Ri6, giá hàng xô tại vườn đạt 55.000-60.000 đồng/kg. Tại Cần Thơ, thương lái thu mua khoảng 55.000-58.000 đồng/kg; tại Vĩnh Long, dao động 55.000-60.000 đồng/kg. Sầu riêng chuồng bò được thu mua khoảng 50.000-53.000 đồng/kg.

Đối với giá tại vựa, mức thu mua có sự chênh lệch tùy chất lượng, quy cách và chủng loại. Tại một số kho ở miền Tây, sầu riêng Thái loại A được báo giá khoảng 116.000-120.000 đồng/kg, loại B từ 92.000-100.000 đồng/kg. Ri6 loại A dao động 70.000-75.000 đồng/kg, loại B khoảng 55.000-60.000 đồng/kg.

Riêng Musang King loại A có nơi thu mua khoảng 123.000-130.000 đồng/kg, loại B từ 103.000-110.000 đồng/kg. Black Thorn loại A (sầu riêng Gai Đen) được báo giá khoảng 135.000 đồng/kg, loại B khoảng 115.000 đồng/kg.