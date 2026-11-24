Để giá hàng hóa, thực phẩm được bình ổn, rất cần sự chung tay và chia sẻ của nhiều bên - Ảnh: NGUYỄN TRÍ

Nhiều doanh nghiệp khẳng định việc xăng dầu giảm giá liên tiếp là động lực rất lớn giúp khối sản xuất tự tin đưa ra giá bán bình ổn, đặc biệt cho dịp Tết. Do đó, khâu vận tải cần phải nhanh chóng giảm giá cước để tạo thêm động lực.

Doanh nghiệp sản xuất cần thêm sự đồng hành

Vừa bước vào cao điểm sản xuất hàng Tết, ông Trần Văn Điền, chủ một cơ sở sản xuất bánh kẹo tại TP.HCM, phấn khởi hơn hẳn khi giá xăng dầu giảm liên tục, bởi điều này giúp cho doanh nghiệp bớt khó khăn giữa lúc giá nguyên vật liệu đầu vào đều tăng. Tuy vậy, ông Điền cho biết giá cước vận tải vẫn chưa được đối tác giảm nên giá thành sản phẩm chưa hạ.

"Tất cả mọi khâu ít nhiều gì cũng đều có sự tác động của giá xăng dầu. Do đó, giá xăng dầu giảm giúp đơn vị tự tin để đề nghị đối tác cung cấp nguyên liệu, vận tải giảm giá, từ đó kỳ vọng giúp giá thành sản xuất sẽ tốt hơn", ông Điền tính toán và cho biết đang khẩn trương đề nghị khối vận tải giảm giá cước.

Cũng đang tăng mạnh nguồn hàng cho Tết, ông Nguyễn Đặng Hiến, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tân Quang Minh (TP.HCM), khẳng định giá xăng dầu là yếu tố chính, quyết định đến giá cước vận tải. Khi giá xăng dầu giảm nên bắt buộc doanh nghiệp vận tải phải giảm giá cước, đồng thời cũng phải xem xét giảm giá nguyên liệu.

"Với sản phẩm chủ đạo là nước giải khát, đơn vị chịu nhiều áp lực khi cầu hết nguyên vật liệu đầu vào đều tăng giá mạnh từ đầu năm đến nay, có loại tăng đến 40-50%. Do đó, giá xăng dầu giảm nhiều là điểm sáng để kỳ vọng giá đầu vào sẽ ổn hơn, từ đó thúc đẩy giá bán sản phẩm bình ổn".

Theo ông Hiến, công ty đã đánh tiếng đến các đơn vị vận tải và cung cấp nguyên liệu về việc xem xét giảm giá xuống mức hợp lý theo giá xăng dầu, nếu giá còn neo cao bất hợp lý, công ty sẽ "nghỉ chơi".

Trao đổi với Tuổi Trẻ, bà Lý Kim Chi, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực thực phẩm TP.HCM, cho biết giá thành sản phẩm, đặc biệt đối với sản xuất chế biến lượng thực thực phẩm thì chi phí logistics chiếm phần không nhỏ.

Cụ thể, nông dân sản xuất ra nguyên liệu, nguyên liệu từ nơi sản xuất về nhà máy, trong chế biến, đưa sản phẩm từ nhà máy đến phân phối... tất cả đều liên quan xăng dầu, logisitcs.

"Nếu xăng dầu giảm giá đến 5 lần từ đầu tháng 11 thì khối logistics phải sớm giảm giá để hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, đây cũng là điều sòng phẳng với đối tác, và sòng phẳng với người dùng. Cơ quan chức năng cũng nên tham gia vào việc điều tiết, bình ổn giá.

Nhiều tháng qua, chúng tôi đã 'bấm bụng' để giữ giá bình ổn, nay nếu yếu tố xăng dầu tác động tích cực sẽ giúp doanh nghiệp tự tin duy trì giá bán tốt cho cả mùa Tết. Tuy vậy, chúng tôi cần có sự đồng hành các bên", bà Chi khẳng định.

Bên cạnh nguyên vật liệu, khâu logistics, vận tải được đánh giá là một trong những mắt xích quan trọng góp phần vào việc bình ổn giá - Ảnh: NGUYỄN TRÍ

Không thể chỉ yêu cầu người bán hàng giảm giá?

Trao đổi với Tuổi Trẻ, TS Trần Quang Thắng , Viện trưởng Viện Kinh tế và Quản lý TP.HCM, nhận định giá xăng dầu giảm là điều kiện thuận lợi, nhưng muốn giá bữa ăn của người dân giảm thì phải giảm được cả chi phí của chuỗi cung ứng thực phẩm, từ người sản xuất, thương lái, vận chuyển, chợ đầu mối đến nhà hàng.

"Nếu chỉ yêu cầu người bán hàng giảm giá mà không xử lý các tầng chi phí trung gian thì hiệu quả sẽ rất hạn chế", ông Thắng nhận định.

Theo ông Thắng, để chi phí giảm và khuyến khích hàng quán giảm giá, có thể có 5 giải pháp.

Thứ nhất là minh bạch giá đầu vào, theo dõi giá xăng dầu, vận tải, điện, gas và nguyên liệu để xác định khoản chi phí nào thực sự đã giảm.

Thứ hai là kết nối nguồn cung, khuyến khích nhà hàng mua trực tiếp từ cơ sở sản xuất thay vì qua nhiều tầng trung gian.

Tiếp đến là giảm chi phí mặt bằng ví dụ như phát triển khu ẩm thực, chợ đầu mối, không gian kinh doanh có giá thuê hợp lý.

Thứ tư là giảm các phí trung gian, đàm phán mức chiết khấu hợp lý với các nền tảng giao hàng.

Cuối cùng là khuyến khích giảm giá, các quán có đầu vào giảm có thể chủ động giảm giá một số món không phổ biến, thay vì giữ toàn bộ phần tiết kiệm làm lợi nhuận tạo ấn tượng tốt và sự tin tưởng khách hàng.

Cho rằng giá cả do cung - cầu quyết định, TS Huỳnh Thanh Điền, giảng viên Trường đại học Nguyễn Tất Thành, khẳng định mặt bằng giá trên thị trường không đơn thuần phụ thuộc vào chi phí đầu vào.

Ở nhóm hàng thiết yếu, hàng quán ăn, khi chi phí đầu vào tăng, người bán thường lấy đó làm lý do để tăng giá bán. Ngược lại, khi chi phí đầu vào giảm xuống, doanh nghiệp không tự nguyện giảm giá vì họ vẫn bán được hàng ở mức giá cũ và duy trì lợi nhuận cao.

Nếu không có tác động từ bên ngoài, giá cả các mặt hàng thiết yếu rất khó tự động điều chỉnh giảm theo chi phí đầu vào.

Ông Điền cho rằng giải pháp can thiệp thị trường và kích cầu tiêu dùng cuối năm để kéo mặt bằng giá xuống một cách bền vững và hài hòa lợi ích là cần thiết.

"Sở Công Thương tổ chức các chương trình bình ổn giá, kích cầu cuối năm. Có thể 'tận dụng' mạng lưới các doanh nghiệp nhà nước phủ rộng ở các ngành hàng thiết yếu điển hình như Saigon Co.op trong lĩnh vực phân phối để tiên phong triển khai chương trình bình ổn giá, gương mẫu kéo giá xuống, từ đó doanh nghiệp nhỏ và tư nhân bên ngoài phải điều chỉnh giảm theo.

Hoặc cơ quan quản lý đứng ra tổ chức các chương trình bình ổn giá, phiên chợ giảm giá cuối năm, đồng thời phát hành phiếu mua hàng, voucher giảm giá... cho người lao động, công nhân để kích thích sức mua", ông Điền nêu giải pháp.

Tăng kết nối để cả cộng đồng doanh nghiệp tham gia bình ổn Theo TS Huỳnh Thanh Điền, thay vì làm việc rời rạc với từng đơn vị, cơ quan chức năng cần kết nối với các hội doanh nghiệp để phổ biến chủ trương và vận động cộng đồng doanh nghiệp tư nhân cùng tham gia bình ổn. Tạo động lực cho doanh nghiệp tham gia bình ổn giá bằng các hình thức ghi nhận thiết thực như ưu đãi chính sách, khen thưởng hoặc tuyên dương để họ thấy rõ lợi ích "vừa được tiếng, vừa được miếng". Bên cạnh đó, các doanh nghiệp vừa bán được số lượng lớn, xoay vòng vốn nhanh dù biên lợi nhuận trên từng sản phẩm thấp hơn.