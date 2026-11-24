Thị trường trái cây những ngày cuối năm đa dạng chủng loại - Ảnh: THY NHUNG

Sầu riêng Chuồng Bò đang vào vụ, giá giảm còn 70.000 đồng/kg

Ghi nhận tại chợ Phú Nhuận, phường Đức Nhuận, TP.HCM trong những ngày cuối năm, thị trường trái cây đang trở nên vô cùng nhộn nhịp với nguồn hàng dồi dào và đa dạng chủng loại.

Đáng chú ý, mặt hàng sầu riêng Chuồng Bò đang có giá khá "mềm", chỉ 70.000 đồng/kg. Người bán luôn tay tách vỏ, chuẩn bị những phần cơm sầu riêng thơm phức để kịp phục vụ khách.

Theo tiểu thương này chia sẻ, giá sầu riêng Chuồng Bò lúc cao điểm lên đến 120.000 đồng/kg nhưng hiện nay sầu riêng loại này đã vào vụ và chín nhiều nên được giảm giá khá sâu. Mỗi trái chỉ từ 1-1,5kg.

"Sầu riêng Chuồng Bò có nguồn gốc ở Bến Tre, là vườn của nhà người thân nên chị cũng bán với giá "mềm" hơn một số sạp trái cây khác, thường ngày chị bán giá 80.000 đồng/kg", tiểu thương này chia sẻ.

Bên cạnh đó, các loại trái cây phổ thông khác cũng có mức giá rất bình dân. Xoài cát chu vàng ươm và xoài cát Hòa Lộc xanh mướt đồng loạt giữ mức 45.000 đồng/kg, cam canh có giá 70.000 đồng/kg, trong khi bưởi da xanh chỉ 35.000 đồng/kg.

Các loại khác cũng có giá khá hấp dẫn như đu đủ chín chỉ 30.000 đồng/kg, na (mãng cầu ta) và vú sữa đều dao động quanh mức 30.000 - 45.000 đồng/kg, dưa lưới có giá 70.000 đồng/kg hay hồng Trung Quốc giá chỉ 30.000 đồng/kg.

Quýt đường loại 1 giá 55.000 đồng/kg

Quýt đường giữ giá bán cao quanh năm tại chợ - Ảnh: CA LINH

Theo ghi nhận, tại các vùng trồng quýt đường ở Vĩnh Long, Cần Thơ, giá thu mua tại vườn hiện dao động trong khoảng 20.000 - 25.000 đồng/kg đối với quýt xô hoặc hàng đạt tiêu chuẩn cơ bản.

Theo một số tiểu thương kinh doanh trái cây, giá quýt đường khi đưa ra thị trường có sự chênh lệch tùy theo từng loại hàng. Cụ thể, quýt đường loại 1, trái to đều, vỏ mỏng, hình thức đẹp, có nguồn gốc từ các vùng trồng nổi tiếng hiện được bán với giá khoảng 45.000 - 55.000 đồng/kg.

Đối với quýt đường loại 2, trái có kích cỡ vừa, hình thức và chất lượng ở mức khá, giá bán dao động từ 30.000 - 35.000 đồng/kg.

Tại các siêu thị và cửa hàng chuyên kinh doanh trái cây sạch, quýt đường có chứng nhận VietGAP, GlobalGAP hoặc được tuyển chọn kỹ về chất lượng, mẫu mã được bán với giá cao hơn, khoảng 60.000 - 80.000 đồng/kg.

"Quýt đường là loại trái cây được người tiêu dùng ưa chuộng nhờ có vị ngọt thanh, mọng nước, dễ ăn và phù hợp với nhiều đối tượng. Vì vậy, mặt hàng này luôn duy trì sức mua khá ổn định, giá bán tại các chợ quanh năm ít biến động", chị Lê Thanh Thúy, tiểu thương bán trái cây tại chợ Tân An (phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ), chia sẻ.

Giá heo hơi bất ngờ quay đầu giảm

Giá heo thấp kéo dài khiến người nuôi thua lỗ nặng - Ảnh: N.TRÍ

Sau nhiều ngày tăng giá, sáng 24-11, giá heo hơi bất ngờ quay đầu giảm 1.000 - 3.000 đồng/kg tùy khu vực, đưa giá cả nước về mức 51.000 - 55.000 đồng/kg.

Theo thông tin từ doanh nghiệp chăn nuôi và thương lái, thị trường heo hơi miền Bắc giảm trở lại, nhiều địa phương đồng loạt điều chỉnh giảm 1.000 - 3.000 đồng/kg. Hiện tại, giá heo hơi ở khu vực này về mức còn 51.000 - 53.000 đồng/kg, trong đó Hải Phòng, Lai Châu, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội… được ghi nhận có mức giá cao nhất.

Thị trường heo hơi phía Nam cũng có nhịp điều chỉnh giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg. Sau giảm giá, các thương lái ở khu vực này thu mua heo hơi với giá trong khoảng 50.000 - 55.000 đồng/kg, không còn xuất hiện mức đỉnh 57.000 đồng/kg như vài ngày trước đó. Giá heo hơi tại Đồng Nai và TP.HCM, Tây Ninh được ghi nhận ở mức cao nhất toàn vùng; Cần Thơ, An Giang lùi về 50.000 đồng/kg, thấp nhất.

Tại chợ đầu mối thực phẩm Hóc Môn (TP.HCM), lượng heo nhập về hiện đạt trên dưới 400 tấn/đêm, ổn định so với vài ngày trước đó. Giá heo mảnh (đã mổ, không đầu) bán ra tại chợ đang ở mức bình quân 59.000 - 64.000 đồng/kg tùy loại; heo pha lóc như giò trước và đùi rọ ở mức bình quân 62.000 đồng/kg, cốt lết 66.000 đồng/kg, nạc dăm và ba rọi rút sườn 102.000 đồng/kg, sườn non 132.000 đồng/kg… Mức giá này được thương nhân cho biết giảm nhẹ so với ngày hôm qua.

Với giá thành chăn nuôi phổ biến 56.000 - 59.000 đồng/kg, nhiều người nuôi cho biết tiếp tục thua lỗ kéo dài.