Giá cả đầu ngày: Vú sữa đầu mùa đắt hàng, sầu riêng neo giá cao

Vú sữa tím bán tại chợ Phú Thứ ở Cần Thơ - Ảnh: CA LINH

Trong khi đó, giá sầu riêng miền Tây tiếp tục duy trì ở mức cao khi nhiều nhà vườn bước vào vụ thu hoạch nghịch.

Vú sữa đầu mùa giá cao

Những ngày qua, vú sữa đã được tiểu thương bày bán tại các chợ ở TP Cần Thơ. Tuy nhiên, nguồn hàng chưa nhiều, tiểu thương phải tìm cách thương lượng với thương lái để có trái cây cung ứng cho khách.

Ghi nhận tại một số chợ ở TP Cần Thơ, vú sữa bơ hồng hiện có giá 55.000 - 60.000 đồng/kg, trong khi vú sữa tím được bán khoảng 50.000 đồng/kg. Đây là mức giá khá cao so với thời điểm thu hoạch rộ, do nguồn cung đầu mùa còn hạn chế.

Chị Trần Khánh Linh, tiểu thương bán trái cây tại chợ Phú Thứ, phường Hưng Phú, TP Cần Thơ, cho biết vú sữa mới vào đầu mùa nên giá còn cao, lượng hàng nhập về cũng không nhiều.

Theo chị Linh, để có vú sữa tím bán mỗi ngày, chị phải nhiều lần năn nỉ thương lái mới đồng ý cung cấp cho sạp khoảng 15kg. Nguyên nhân là các thương lái chủ yếu tập trung bán sỉ với số lượng lớn, trong khi nhu cầu lấy hàng của chị không nhiều.

Các tiểu thương cho hay khoảng một tháng tới, khi vú sữa bước vào thời điểm thu hoạch rộ, nguồn cung trên thị trường dồi dào hơn, giá bán được kỳ vọng sẽ hạ nhiệt. Khi đó, người tiêu dùng có thể mua loại trái cây này với mức giá dễ chịu hơn.

Giá sầu riêng miền Tây neo cao, nhà vườn vào vụ nghịch

Sầu riêng bày bán ven quốc lộ 30, xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Giá sầu riêng tại khu vực miền Tây những ngày đầu tháng 11 duy trì mức cao, nhà vườn các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long bước vào thu hoạch vụ nghịch.

Theo thông tin từ nhà vườn hiện nay sầu riêng Ri6 loại A được thu mua khoảng 65.000 - 70.000 đồng/kg, loại B từ 50.000 - 55.000 đồng/kg và loại C khoảng 35.000 đồng/kg. Đối với sầu riêng Thái (Monthong), loại A dao động khoảng 85.000 - 98.000 đồng/kg, loại B khoảng 78.000 đồng/kg.

Riêng tại Đồng Tháp, giá thu mua tại vườn khoảng 60.000 - 65.000 đồng/kg đối với Ri6 và 75.000 - 80.000 đồng/kg đối với Monthong. Như vậy, giá sầu riêng hiện chững lại nhưng vẫn ở mức tương đối tốt so với giai đoạn giá thấp hồi tháng 4 năm nay.

Thời điểm này, một số nhà vườn trong tỉnh Đồng Tháp đang chuẩn bị hoặc bước vào thu hoạch sầu riêng nghịch vụ.

Tuy nhiên, theo nông dân trồng sầu riêng xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp, sản xuất vụ nghịch cũng đối mặt với nhiều khó khăn do thời tiết mưa kéo dài, ảnh hưởng đến quá trình ra hoa, đậu trái. Nhiều nhà vườn tăng cường chăm sóc vườn cây để giảm thiểu tình trạng rụng trái non, ảnh hưởng đến sản lượng.

Tại Đồng Tháp có hơn 22.000ha sầu riêng đang cho trái (trong tổng diện tích hơn 35.500ha), tập trung nhiều ở các xã Long Tiên, Ngũ Hiệp, Thanh Hưng, Hiệp Đức, Tháp Mười... Sầu riêng vụ nghịch dự kiến thu hoạch từ đây đến Tết Nguyên đán 2027.