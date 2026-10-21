Nông dân Đà Nẵng trồng sầu riêng thành công, có cây thu 27 triệu/mùa

Vườn sầu riêng trĩu trái của anh Nguyễn Đại Châu - Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Đó là anh Nguyễn Đại Châu (43 tuổi, thôn Thăng Phương, xã Trà Tân, TP Đà Nẵng), một trong những nông dân tiên phong trồng sầu riêng tại địa phương.

Từ vài chục cây đến vườn sầu riêng tiền tỉ

Trước đây, gia đình anh Châu chủ yếu trồng keo và hoa màu nhưng hiệu quả kinh tế không cao. Với niềm đam mê làm vườn, từ năm 2013, anh bắt đầu thử nghiệm nhiều loại cây ăn quả như thanh long, cam, chuối, mít… Sau quá trình tìm tòi, anh nhận thấy cây sầu riêng phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu nơi đây nên quyết định đầu tư phát triển.

Ban đầu anh chỉ trồng vài chục cây để thăm dò. Do chưa có kinh nghiệm, việc chăm sóc gặp không ít khó khăn. Anh phải tìm đến những nhà vườn ở các tỉnh phía Nam để học hỏi kỹ thuật, đồng thời tự nghiên cứu, đúc rút qua từng mùa vụ.

Sau hơn 13 năm gắn bó, vườn sầu riêng của anh hiện có hơn 800 cây, trong đó khoảng 40 cây đã cho thu hoạch. Mỗi cây cho thu nhập bình quân khoảng 15 triệu đồng/mùa, có cây đạt 27 triệu đồng/mùa. Riêng năm nay, anh Châu đã bán hơn 2 tấn sầu riêng và vẫn còn hơn 1 tấn trái đang chờ thu hoạch. Dự kiến nguồn thu từ sầu riêng khoảng 300 triệu đồng.

Anh Châu còn trồng măng cụt, cam, quýt, ổi, thanh long và hơn 11.000 cây cau. Việc đa dạng cây trồng giúp gia đình có thêm nguồn thu, hạn chế phụ thuộc vào một loại nông sản.

Nhờ cây sầu riêng cùng các loại cây ăn quả khác, gia đình anh có nguồn thu nhập ổn định, nuôi 4 người con ăn học. Vợ chồng anh vừa xây dựng căn nhà khang trang trị giá hơn 1,5 tỉ đồng.

Chăm loài cây "khó tính" bằng tâm huyết

Bà Nguyễn Lê Anh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Trà Tân, đánh giá cao chất lượng và hiệu quả kinh tế đối với vườn sầu riêng của anh Châu - Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Theo anh Châu, sầu riêng là loại cây khó tính, đòi hỏi người trồng phải nắm vững kỹ thuật và hiểu đặc điểm thời tiết tại địa phương. Mưa nhiều hay nắng gắt kéo dài đều có thể ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng, ra hoa và đậu trái.

Để tạo ra sản phẩm chất lượng, anh lựa chọn hướng canh tác hạn chế tác động đến môi trường, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Trong vườn, anh trồng hơn 1.000 cây chuối, vừa thu hoạch trái bán, vừa tận dụng thân chuối làm phân vi sinh bón cho sầu riêng.

Theo kinh nghiệm của anh Châu, sầu riêng thường chín sau khoảng 120 ngày. Khi trái được khoảng 100 ngày, anh dùng dây buộc để hạn chế trái rơi xuống đất khi chín, tránh dập hỏng, ảnh hưởng chất lượng. Với những cây lớn, anh còn gia cố bằng dây kẽm ở nhiều phía nhằm hạn chế gãy đổ khi mưa bão.

Từ kinh nghiệm thực tế, anh cho rằng người dân miền Trung khi trồng sầu riêng nên chú trọng tạo tán thấp, cắt tỉa cành và không trồng quá dày. Khoảng cách giữa các cây nên từ 8 - 10m để bảo đảm không gian sinh trưởng, thuận lợi cho việc chăm sóc.

Nhờ vườn sầu riêng và các loại cây ăn trái, vợ chồng anh Châu nuôi 4 con ăn học, xây nhà tiền tỉ - Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Bà Nguyễn Lê Anh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Trà Tân, cho biết mô hình trồng sầu riêng của anh Châu mang lại hiệu quả kinh tế cao, cho thấy tiềm năng phát triển cây ăn quả tại địa phương. Hội Nông dân xã định hướng phát triển du lịch gắn với các vườn cây ăn quả, qua đó gia tăng giá trị sản xuất và tạo thêm thu nhập cho người dân. Đây cũng là hướng đi nhằm từng bước chuyển đổi diện tích trồng keo sang những loại cây có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện thực tế và định hướng của TP Đà Nẵng.