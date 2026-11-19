Nhiều loại cá được bán tại chợ Phú Thứ (phường Hưng Phú, TP Cần Thơ) - Ảnh: CA LINH

Tại TP.HCM, nguồn cung trái cây nội địa và nhập khẩu khá dồi dào, giúp giá bán phần lớn mặt hàng duy trì ổn định, trong đó vú sữa Lò Rèn Vĩnh Kim được bán với giá 60.000 - 70.000 đồng/kg.

Cá kèo 350.000 đồng/kg, cá đồng tự nhiên tiếp tục neo giá cao

Theo ghi nhận tại nhiều chợ truyền thống, trong khi một số loại cá nuôi giảm 5.000 - 10.000 đồng/kg so với tuần trước, các loại cá đồng đánh bắt tự nhiên vẫn giữ mức giá cao, có loại lên đến 350.000 đồng/kg.

Hiện cá diêu hồng được bán với giá 60.000 đồng/kg, cá lóc nuôi 60.000 đồng/kg và cá tra 55.000 đồng/kg, giảm từ 5.000 - 10.000 đồng/kg so với tuần trước. Trong khi đó, cá hú có giá từ 95.000 - 100.000 đồng/kg; cá lóc đồng từ 150.000 - 170.000 đồng/kg và cá rô phi 65.000 đồng/kg, không thay đổi so với tuần trước.

Đáng chú ý, nhóm cá đồng đánh bắt tự nhiên vẫn có mức giá cao hơn đáng kể so với các loại cá nuôi. Ngoài cá lóc đồng, nhiều loại cá đặc sản như cá chạch đồng từ 250.000 - 300.000 đồng/kg, cá kèo từ 300.000 - 350.000 đồng/kg.

Theo một tiểu thương bán cá tại chợ Phú Thứ (phường Hưng Phú, TP Cần Thơ), cá kèo có giá cao chủ yếu do nguồn cung không nhiều, trong khi nhu cầu tiêu thụ của người dân khá ổn định. Cá kèo bán ngoài chợ hiện nay phần lớn có kích cỡ vừa ăn, được người tiêu dùng ưa chuộng để chế biến các món như cá kèo kho rau răm, nướng muối ớt hoặc nấu lẩu.

"Đặc biệt, cá kèo tự nhiên ngày càng khan hiếm, sản lượng đánh bắt không ổn định nên giá thường cao hơn nhiều so với các loại cá nuôi. Có những thời điểm hàng về ít, tiểu thương phải lấy giá cao nên giá bán ra cũng tăng theo", tiểu thương này chia sẻ.

Cà chua Đà Lạt lên 25.000 đồng/kg, vẫn rẻ hơn tháng 7

Thu hoạch cà chua ở khu vực Đơn Dương - Lâm Đồng - Ảnh: M.V.

Ngày 18-11, Ban quản lý chợ Đà Lạt cho biết cà chua loại 8 - 10 quả/kg lên 25.000 đồng/kg, tăng 25% so với kỳ trước. Đây là kỳ tăng thứ hai liên tiếp của mặt hàng này trong tháng 11, tuy nhiên giá loại nông sản này vẫn thấp hơn thời điểm giữa mùa mưa hồi tháng 7-2026 khoảng 15.000 đồng/kg.

Biểu đồ biến động giá cà chua - Nguồn: Chợ Đà Lạt

Theo bảng giá do ban quản lý chợ tổng hợp từ thương nhân tại chợ, giá cà chua giản mạnh chỉ còn 18.000 đồng/kg trong kỳ tháng 9-2026, sau đó lên 20.000 đồng/kg trong tháng 10 và 25.000 đồng/kg trong kỳ này. Tính từ thời điểm thấp nhất năm 2026, mỗi ký cà chua đã đắt thêm 7.000 đồng.

Tuy nhiên giá hiện nay vẫn thấp hơn thời điểm tháng 7-2026 đến 15.000 đồng/kg. Giữa mùa mưa, cà chua tại chợ lên tới 40.000 đồng/kg - mức cao nhất tính từ tháng 1-2026 đến nay (không tính dịp cận Tết).

Cà chua cũng là mặt hàng biến động mạnh nhất trong bảng giá 5 tháng qua. Sau tháng 7-2026, giá giảm 20.000 đồng/kg chỉ trong một kỳ, về 20.000 đồng/kg của tháng 8-2026, rồi giảm tiếp trong tháng 9-2026.

Vú sữa Lò Rèn giá 70.000 đồng/kg ở chợ TP.HCM

Nhiều loại trái cây đang vào mùa được bày bán tại các chợ của TP.HCM - Ảnh: THY NHUNG

Ghi nhận tại các chợ bán lẻ ở TP.HCM cho thấy nguồn cung trái cây nội địa và nhập khẩu khá dồi dào, giá bán nhìn chung ổn định so với tuần trước. Người tiêu dùng có nhiều lựa chọn, từ các loại trái cây phổ thông đến hàng nhập khẩu.

Trong nhóm trái cây nội địa, vú sữa Lò Rèn Vĩnh Kim được bán với giá 60.000 - 70.000 đồng/kg, tùy kích cỡ. Nhãn Bắc có giá 45.000 đồng/kg, thanh long 50.000 đồng/kg, đu đủ vàng Long An 40.000 đồng/kg và long nhãn 35.000 đồng/kg.

Ở nhóm trái cây có múi, quýt Thái có sự chênh lệch giá theo kích cỡ. Loại trái lớn, hàng tuyển được bán 55.000 đồng/kg, trong khi loại trái nhỏ có giá 25.000 đồng/kg. Hồng giòn giữ mức 30.000 đồng/kg.

Đối với trái cây nhập khẩu, nho Mỹ có giá cao nhất trong nhóm được ghi nhận, ở mức 180.000 đồng/kg; nho ngón tay không hạt 150.000 đồng/kg, hồng Nhật 90.000 đồng/kg, lê Hàn Quốc 80.000 đồng/kg và mận dâu 55.000 đồng/kg.

Theo các tiểu thương, thời tiết thuận lợi và nguồn hàng về chợ đều đặn nên sức mua duy trì ổn định, giá cả hầu hết các mặt hàng không có biến động đột biến so với tuần trước đó.