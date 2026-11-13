Giá cá kèo có lúc lên 450 ngàn/kg, câu nói ‘bèo như cá kèo’ giờ ‘xưa rồi Diễm ơi!’

Món cá kèo kho tộ, ăn với cơm trắng thì sạch nồi - Ảnh: KHẮC TÂM

Ngày 13-11, chị Bích Huệ, chủ một sạp chuyên bán cá đồng ở phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ - cho biết dù đã gọi điện thoại dặn trước các mối, nhưng sáng nay, chị cũng chỉ gom được khoảng 4kg cá kèo tự nhiên.

"Số cá này chủ nhà hàng dặn rồi, tôi không bán lẻ. Giá cá kèo hiện tại 350.000kg/kg, lúc khan hiếm lên đến 450.000 đồng. Trước đây vào con nước đầu tháng âm lịch, cá kèo còn khá nhiều. Giờ thì ngày càng ít đi, trở thành đặc sản mà nhiều người săn tìm, không đủ bán", chị Huệ chia sẻ.

Cá kèo tự nhiên hiện bán tại chợ 350.000 đồng/kg - Ảnh: KHẮC TÂM

Ông Mười Quyết, nhà ở xã Gia Hòa, TP Cần Thơ cho hay trước đây, vùng nước lợ ven biển các tỉnh miền Tây như Sóc Trăng, Trà Vinh, Bạc Liêu, Cà Mau… có nhiều cá kèo tự nhiên. Vào mùa mưa hoặc theo con nước rong, người dân chỉ cần đặt nò, dớn là bắt được số lượng lớn.

"Hồi đó cá kèo nhiều vô số kể, giá rẻ mạt, không ai bán buôn. Đem cho hàng xóm, người ta còn chê, không thèm lấy nên mới có câu "Bèo như cá kèo" là vậy", ông Quyết giải thích.

Cá kèo đem nấu mắm, khỏi chỗ chê - Ảnh: KHẮC TÂM

Theo ông Quyết, cũng vì số lượng quá nhiều, dễ kiếm, giá trị không cao, cá kèo trở thành món ăn bình dân trong mâm cơm đạm bạc của người lao động nghèo.

Cá kèo có thân tròn, kích thước dài khoảng từ 10-15cm, sống theo đàn và rất khỏe. Người miền Tây cho rằng con cá kèo nhỏ xíu, hình dáng lẫn màu sắc đều xấu xí, nhìn không hấp dẫn và sang trọng, nên ngày xưa, chỗ ngồi hạng bét trong rạp hát, giá vé rẻ nhất, người ta hay gọi là "hạng cá kèo, ghế cá kèo".

Ngày nay, do nguồn lợi thủy sản tự nhiên suy giảm trong khi các món ăn từ cá kèo trở thành đặc sản nổi tiếng được ưa chuộng khắp các thành phố lớn, nên giá đã tăng cao và không còn "bèo" như trước nữa.

Cá kèo tự nhiên có thể chế biến rất nhiều món, như: nấu canh chua lá giang, nấu mắm, chiên giòn, kho tiêu, làm khô… Món nào ăn với cơm trắng gạo thơm thì tuyện vời.

Riêng món cá kèo nướng muối ớt để lai rai, ai thử một lần, sẽ nhớ hoài hương vị đặc sản nước lợ miền Tây.

Giá cá kèo nuôi cũng khá cao Những năm gần đây, nhiều vùng ven biển ở miền Tây đã phát triển mô hình nuôi cá kèo quy mô công nghiệp. Tuy nhiên theo một nông dân ở phường Vĩnh Châu, TP Cần Thơ, sau vài vụ nuôi, khi đạt trọng lượng 70-80 con/kg, cá bắt đầu bệnh, nổi ghẻ nên một số người đã không còn mặn mà nữa. Điều này lý giải vì sao thời gian gần đây giá cá kèo nuôi cũng đã tăng trở lại, bán tại chợ khoảng 200.000-250.000 đồng/kg.