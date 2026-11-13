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Giá cả đầu ngày: khô cá đồng muốn mua phải đặt trước, dưa hấu hút khách giải nhiệt, thịt heo giảm chậm

tác giả
ĐẶNG TUYẾT
và 2 tác giả khác
ĐẶNG TUYẾT
ĐẶNG TUYẾT
CA LINH
CA LINH
NGUYỄN TRÍ
NGUYỄN TRÍ

Thị trường ghi nhận sức mua khô cá đồng tăng vào cuối mùa nước nổi, nhiều loại có giá 250.000-450.000 đồng/kg, khách phải đặt trước mới có hàng.

Giá cả đầu ngày: khô cá đồng hút khách, muốn mua phải đặt trước, dưa hấu hút khách giải nhiệt - Ảnh 1.

Khô cá đồng các loại do hộ dân chuyên đánh bắt cá ở xã Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp chế biến cho khách hàng đặt trước - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Trong khi đó, dưa hấu tại các chợ Cần Thơ có giá 10.000-15.000 đồng/kg, hút khách giữa thời tiết nắng nóng, thịt heo ở chợ lẻ vẫn chưa giảm tương xứng khiến bà nội trợ vẫn phải mua giá cao. 

Khô cá đồng hút khách

Thời điểm này ở miền Tây, bà con làm nghề đánh bắt cá đồng đang ráo riết thu hoạch cuối vụ, lượng cá đồng tăng cao, khô cá đồng các loại hút khách giá dao động từ 250.000 đồng - 400.000 đồng/kg và phải đặt hàng trước.

Theo một hộ gia đình chuyên làm khô cá đồng ở xã Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp hiện nay đang cuối mùa nước nổi, khô cá đồng cũng đa dạng như: Cá sặc, cá lăng, cá chốt, cá chạch, cá lóc... Cá đồng có nhiều vào mùa nước nổi trong khoảng từ 2,5 đến 3 tháng.

Đặc biệt thời điểm này nước rút, lượng cá ra sông nhiều, nguồn nguyên liệu làm khô dồi dào. Tuy nhiên do giá cá nguyên liệu tăng, cho nên một số loại như cá lóc, cá chạch khan hiếm không thể làm khô vì giá thành tăng cao.

"Hiện khô cá sặc mức 150.000 đồng - 200.000 đồng/kg, cá lăng và cá chốt 250.000 đồng/kg, khô cá chạch từ 600.000 đồng/kg, cá lóc 400.000 đồng - 450.000 đồng/kg nhưng không có hàng để bán. Khách muốn mua phải đặt trước, sau đó tôi tìm gom nguồn cá nguyên liệu", bà Nguyễn Thị Vân, hộ chuyên làm khô cá đồng, xã Tam Nông cho biết.

Heo hơi giảm mạnh, người tiêu dùng TP.HCM vẫn mua thịt giá cao

Giá cả đầu ngày: khô cá đồng hút khách, muốn mua phải đặt trước, dưa hấu hút khách giải nhiệt - Ảnh 2.

Giá thịt heo bán tại các chợ lẻ vẫn đang khá cao nếu so với mức giảm giá của heo hơi - Ảnh: N.TRÍ

Ghi nhận ngày 13-11 tại chợ đầu mối Hóc Môn (TP.HCM), giá heo mảnh (đã mổ, không đầu) hiện bình quân ở mức 58.000-63.000 đồng/kg tùy loại. Trong khi đó, heo pha lóc như giò sau 55.000 đồng/kg, đùi rọ và giò trước 60.000 đồng/kg, cốt lết 65.000 đồng/kg, nạc dăm và ba rọi rút sườn 100.000 đồng/kg, sườn non 130.000 đồng/kg. Mức giá này đã giảm khá mạnh so với thời điểm giữa năm 2026.

Trong khi đó, tại nhiều chợ lẻ ở TP.HCM trong sáng 13-11, giá thịt heo bán lẻ phổ biến trong khoảng 100.000 - 190.000 đồng/kg, khá cao nếu so với mức giảm của giá heo hơi và giá heo bán sỉ tại chợ đầu mối.

Cụ thể, ba rọi rút sườn và sườn non loại 1 vẫn ở mức khoảng 180.000-190.000 đồng/kg; ba rọi thường 145.000 đồng/kg; nạc đùi và nạc vai 125.000-135.000 đồng/kg; chân giò 100.000-120.000 đồng/kg…

Theo nhiều người tiêu dùng, giá bán lẻ thịt heo như trên chỉ giảm khoảng 10-20% so với mức giá cao đầu năm, mức giảm như vậy là quá ít nếu so với mức giảm khá sâu của giá heo hơi thời gian qua.

Tại nhiều siêu thị ở TP.HCM, trừ những sản phẩm được áp dụng khuyến mãi vào cuối ngày, giá thịt heo và xương heo nhìn chung cũng đang khá cao nếu so với mức giảm của heo hơi. 

Cụ thể, giá ở các siêu thị đang bán ra dao động trong khoảng từ 130.000-240.000 đồng/kg tùy loại, thậm chí một số nơi bán sườn non với giá 260.000-270.000 đồng/kg.

Trong khi đó, dù giá heo hơi đang có chiều hướng khởi sắc hơn nhưng với giá thành chăn nuôi đang dao động 55.000-59.000 đồng/kg tùy trại, nhiều người chăn nuôi heo cho biết đang trong tình trạng thua lỗ nặng kéo dài. 

Đặc biệt, trong tháng 9 và 10, giá heo nhiều địa phương thường xuyên ở mức thấp, thậm chí có nơi chỉ bán được 38.000-40.000 đồng/kg, điều này khiến mức giá heo bình quân trong nhiều tháng qua xuống khá thấp.

Dưa hấu 10.000 đồng/kg hút khách giữa ngày nắng nóng

Giá cả đầu ngày: khô cá đồng hút khách, muốn mua phải đặt trước, dưa hấu hút khách giải nhiệt - Ảnh 3.

Dưa hấu bán tại chợ ở Cần Thơ - Ảnh: CA LINH

Thời tiết nắng nóng khiến nhu cầu tiêu thụ trái cây giải nhiệt tăng, trong đó dưa hấu được nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Tại các chợ ở TP Cần Thơ, dưa hấu các loại như hắc mỹ nhân, dưa hấu đường, thanh long hiện được bán với giá dao động từ 10.000-15.000 đồng/kg.

Theo các tiểu thương, dưa hấu có giá tương đối bình dân, nhiều nước, vị ngọt, phù hợp với nhu cầu giải khát của người dân trong những ngày thời tiết oi bức. Loại trái cây này thường được mua về ăn tươi hoặc chế biến thành nước ép, sinh tố.

Anh Bùi Văn Nhân, tiểu thương kinh doanh dưa hấu tại chợ An Hòa (phường Cái Khế, TP Cần Thơ), cho biết thời gian gần đây, sức mua dưa hấu có xu hướng tăng nhờ thời tiết nắng nóng.

"Từ 3-4 ngày, tôi lấy khoảng 100kg dưa hấu về bán. Nhu cầu của khách khá tốt, nhưng muốn lấy thêm hàng cũng không dễ vì nguồn cung hiện không còn nhiều. Thương lái cho biết nông dân đã thu hoạch xong vụ dưa hiện tại và đang chuẩn bị xuống giống vụ dưa phục vụ thị trường Tết", anh Nhân nói.

Giá cả đầu ngày: khô cá đồng hút khách, muốn mua phải đặt trước, dưa hấu hút khách giải nhiệt - Ảnh 3.Giá cả đầu ngày: Bưởi da xanh, cá tra đồng loạt tăng giá

Giá bưởi da xanh xuất khẩu hiện đạt 45.000 đồng/kg, trong khi cá tra thương phẩm tăng lên 35.000 - 38.000 đồng/kg, cao hơn cùng kỳ năm ngoái 5.000 - 6.000 đồng/kg, giúp nhà vườn và người nuôi thủy sản cải thiện lợi nhuận.

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ĐẶNG TUYẾT - CA LINH - NGUYỄN TRÍ
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    Chủ đề: khô cá giá nông sản Giá cả đầu ngày

    Dòng sự kiện: Giá nông sản

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