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Nuôi trữ 2 tấn cá đồng, hai tháng thu được 25 tấn cá thương phẩm

tác giả
ĐẶNG TUYẾT
ĐẶNG TUYẾT
ĐẶNG TUYẾT

Những ngày qua, nước trên đồng tại Đồng Tháp rút nhanh, nông dân vào mùa thu hoạch cá đồng ra sông. Đáng chú ý, mô hình nuôi trữ cá đồng mùa nước nổi sau hơn 2 tháng thu hoạch sản lượng gấp hàng chục lần.

Nuôi trữ 2 cá đồng hơn 2 tháng thu hoạch 25 tấn - Ảnh 1.

Nông dân xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp thu hoạch cá đồng nuôi trữ sau hơn 2 tháng - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Nhộn nhịp mua bán cá đồng ra sông

Ngày 5-11, Tuổi Trẻ ghi nhận tại cánh đồng thuộc ô bao Hợp tác xã Quyết Tiến, xã Phú Thọ, tỉnh Đồng Tháp, nông dân đang tất bật quây lưới ngoài miệng cống để thu hoạch cá từ đồng ra sông.

Theo người dân, tuần qua mực nước trên đồng rút nhanh gần từ 0,5 -1m mỗi ngày, tại các miệng cống thu được từ 200 đến 300kg cá đồng/ngày. Cá bắt lên đến đâu, thương lái thu mua hết đến đó.

Ông Nông Xuân Tín - tiểu thương thu mua cá đồng xã Phú Thọ - cho biết hiện nay giá cá ủ mắm thu mua 6.000 đồng/kg, cá to hơn giá 9.000 đồng - 10.000 đồng/kg.

"Cá đồng ủ nước mắm ngon vì cá sạch, không bị vùi trong bùn đất, cá tươi bắt lên ủ nước mắm được cơ sở thu mua giá tốt", ông Tín nói.

Bà Trương Thị Út - thành viên Hợp tác xã Quyết Tiến, xã Phú Thọ, tỉnh Đồng Tháp - cũng thông tin, lượng cá thu hoạch đa dạng như cá chạch, cá mè vinh, cá heo..., chị đem bán lẻ ngoài chợ.

"Cá nhỏ gia đình dùng ủ nước mắm, cá trung bình sẽ làm mắm, còn cá to hơn và cá đặc sản đem ra chợ bán. Cá năm nay được giá, nhưng sản lượng thu hoạch giảm so với cùng kỳ năm trước", bà Út nói.

Nuôi trữ 2 cá đồng hơn 2 tháng thu hoạch 25 tấn - Ảnh 2.

Nông dân thu hoạch cá xong, thương lái thu mua ngay tại đồng - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Còn ông Nguyễn Minh Tuấn - giám đốc Hợp tác xã Quyết Tiến - chia sẻ, do nước rút sớm nên thời gian trữ cá năm nay ngắn hơn, sản lượng cũng giảm so với năm trước.

"Hiện nông dân hợp tác xã đang đóng cống một số diện tích chờ thu hoạch dứt điểm cá đồng trong khoảng 1 tuần nữa thì kết thúc. Giá cá đồng năm nay ổn định, giúp nông dân có thêm nguồn thu nhập khá, trước khi bước vào vụ xuống giống lúa đông xuân", ông Tuấn nói.

Nuôi trữ 2 cá đồng hơn 2 tháng thu hoạch 25 tấn - Ảnh 3.

Cá đồng đổ dớn đựng bằng xuồng ba lá tại xã Phú Thọ, tỉnh Đồng Tháp - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Nuôi trữ 2 tấn cá sau hơn hai tháng thu hàng chục tấn

Tận dụng điều kiện mùa nước nổi, mô hình hướng đến nuôi trữ, bảo vệ và khai thác hợp lý nguồn lợi thủy sản, tạo thêm thu nhập cho người dân. Trước tình hình nước rút sớm, người dân chủ động thu hoạch nhiều đợt để giảm mật độ, tạo thêm không gian sinh trưởng cho lượng cá còn lại.

Mô hình trữ cá đồng tại xã Tràm Chim diện tích 70ha ở ấp Tân Hưng thả hơn 1,5 tấn cá mè hoa và cá chép, qua 2 đợt thu hoạch sớm đạt sản lượng khoảng 9 tấn, doanh thu khoảng 92 triệu đồng, cơ bản thu hồi chi phí đầu tư cá giống.

Nuôi trữ 2 cá đồng hơn 2 tháng thu hoạch 25 tấn - Ảnh 4.

Cá thu hoạch tại mô hình xã Phú Cường, sau hơn 2 tháng thả nuôi trên đồng - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Ông Lê Minh Thọ - Chủ tịch Hội nông dân xã Phú Cường - cho biết nông dân đang phối hợp thu hoạch cá trong mô hình trữ cá mùa lũ được triển khai từ tháng 8 đến nay tại ô bao 42, ấp Bình Hoà, do hộ Nguyễn Văn Khanh đại diện tham gia.

"Mô hình thả khoảng 2 tấn giống cá đồng, sau hơn 2 tháng thu hoạch ước đạt từ 20 - 25 tấn, chủ yếu cá mè hoa và cá chép. Cá thu hoạch được công ty thu mua giá 15.000 đồng - 17.000 đồng/kg, trừ hết chi phí ban đầu, lợi nhuận đạt 50%. Dự kiến đến hết ngày 8-11, sẽ thu hoạch dứt điểm", ông Thọ nói.

Nuôi trữ 2 cá đồng hơn 2 tháng thu hoạch 25 tấn - Ảnh 5.

Nông dân xã Tràm Chim thu hoạch cá đồng - Ảnh: XUÂN TIÊN

Mô hình nuôi trữ cá đồng tại xã Phú Cường và Tràm Chim có tổng diện tích 150ha, thuộc dự án "Giải pháp thuận thiên thích ứng với biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long (CRxN), giai đoạn 2 (2026 - 2029) do WWF Việt Nam tài trợ.

Nuôi trữ 2 cá đồng hơn 2 tháng thu hoạch 25 tấn - Ảnh 6.

Sau hơn 2 tháng trên đồng, cá mè hoa phát triển tốt dài khoảng 37cm, nặng gần 1kg - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Nuôi trữ 2 cá đồng hơn 2 tháng thu hoạch 25 tấn - Ảnh 7.

Cá nuôi trữ trên đồng tại mô hình xã Tràm Chim - Ảnh: XUÂN TIÊN

Nuôi trữ 2 tấn cá đồng hơn 2 tháng thu hoạch 25 tấn - Ảnh 8.Giá cả đầu ngày: Cá đồng mập ú bán giá cao, xoài cát trở lại mốc 80.000 đồng/kg, heo hơi bật tăng

Sau thời gian giữ giá ổn định từ 55.000 - 60.000 đồng/kg, xoài cát Hòa Lộc tăng trở lại. Giá cá đồng cũng tăng cao vào cuối mùa nước nổi khi cá đạt kích cỡ lớn, béo mập.

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    Chủ đề: tỉnh Đồng Tháp nuôi cá cá đồng xã Tràm Chim xã Phú Cường

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