Tại tỉnh Đồng Tháp, hệ thống cống ngăn mặn đã đồng loạt được đưa vào sử dụng, sẵn sàng bảo vệ vùng trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Tại Đồng Tháp, khu vực Ngũ Hiệp, Hiệp Đức được cảnh báo có nguy cơ bị mặn xâm nhập sâu theo sông Tiền. Trong khi đó, tại Vĩnh Long, các vùng trồng cây ăn trái tập trung ở Chợ Lách, Tiên Thủy và khu vực lân cận cũng đứng trước nguy cơ thiếu nguồn nước ngọt.

Vùng chuyên canh sầu riêng bị nước mặn đe dọa

Theo kịch bản nguồn nước trên lưu vực sông Cửu Long mùa cạn 2026-2027 do Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố, xâm nhập mặn được nhận định ở mức rất gay gắt, có khả năng tương đương mùa khô 2019-2020, thậm chí tại một số cửa sông có thời điểm tăng cao đột biến hơn.

Đáng chú ý, trên sông Tiền, xâm nhập mặn lớn nhất có nguy cơ vượt qua các công trình kiểm soát mặn và tiến đến khu vực Ngũ Hiệp, Hiệp Đức.

Đây là những vùng chuyên canh sầu riêng - loại cây ăn trái giá trị cao. Theo kịch bản, giai đoạn tháng 2 và tháng 3-2027, các khu vực này có ít cơ hội lấy được nước ngọt.

Ở phía Vĩnh Long, mặn theo hướng sông Hàm Luông có thể tiến đến các xã Tiên Thủy, Tân Phú, Chợ Lách; theo sông Cổ Chiên có thể lên đến Quới Thiện, Quới An, Nhuận Phú Tân.

Đặc biệt, tỉnh dự báo đỉnh điểm xâm nhập mặn tập trung từ tháng 2 đến tháng 5-2027, tạo áp lực lớn đối với những vùng sản xuất cây ăn trái nhạy cảm với độ mặn.

Tại Chợ Lách, theo thông tin từ chính quyền địa phương, cây sầu riêng và hoa kiểng rất nhạy cảm với muối, chỉ cần độ mặn vượt 0,3‰ đã có thể gây thiệt hại nghiêm trọng, khiến người dân không thể lấy nước tưới.

Sẽ cử cán bộ theo dõi thường xuyên tại các cửa cống lấy nước

Trước nguy cơ trên, hai tỉnh đã chủ động xây dựng phương án ứng phó từ sớm. Tại Đồng Tháp, tỉnh tập trung kiểm soát lịch thời vụ, nạo vét kênh mương, vận hành hệ thống thủy lợi, cống ngăn mặn và chuẩn bị phương án đắp đập tạm trên sông Ba Rài, sông Phú An và khu vực cù lao Hiệp Đức khi cần thiết.

Đối với các vùng trồng cây ăn trái, ngành chức năng chú trọng vận động người dân sử dụng nước tiết kiệm, chủ động tích trữ nước ngọt trong ao, mương vườn.

Tỉnh cũng chuẩn bị phương án nạo vét ao chứa nước thô, vận hành các giếng khoan dự phòng, bố trí bồn chứa và vận chuyển nước từ thượng nguồn bằng sà lan khi nguồn nước tại chỗ cạn kiệt.

Trong khi đó, tại Vĩnh Long, khu vực Bến Tre cũ đang được tập trung triển khai nhiều giải pháp công trình.

Toàn tỉnh hiện quản lý gần 9.800 công trình cống và hơn 10.000 tuyến kênh các loại. Ngành nông nghiệp rà soát hệ thống đê bao, đẩy nhanh tiến độ các công trình cống trọng điểm Vàm Thơm, Vàm Nước Trong nhằm từng bước khép kín hệ thống ngăn mặn.

Một lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long nhận định với Vĩnh Long, El Nino thường liên quan đến nền nhiệt cao hơn trung bình nhiều năm, nắng nóng gia tăng, thiếu hụt lượng mưa theo mùa, hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn.

Theo dự báo, mùa khô 2026 sẽ xảy ra tình trạng thiếu nước, xâm nhập mặn tại nhiều khu vực ở miền Tây. Trong ảnh, một vùng trồng lúa bị cháy khô do thiếu nước ở địa bàn Vĩnh Long - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Trong mùa khô 2015 - 2016, nhiều người dân tại vùng trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long mang nước sông đến trụ sở xã để đo độ mặn trước khi tưới sầu riêng - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

"Đối với những địa phương có diện tích trồng sầu riêng, đơn vị sẽ cử cán bộ thường xuyên kiểm tra, theo dõi tình hình xâm nhập mặn, chủ động giám sát độ mặn tại các cửa lấy nước và thống nhất phương án vận hành các công trình thủy lợi linh hoạt, đáp ứng tối đa nhu cầu dùng nước của địa phương, phục vụ tốt nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của người dân", một lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long nói.