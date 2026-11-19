Đồng bằng sông Cửu Long có nguy cơ xâm nhập mặn, hạn hán ở mức tương tự mùa khô 2015-2016 và 2019-2020 - Ảnh: C. QUỐC

Ngày 19-11, dự báo viên Nguyễn Thị Như Quỳnh, Phó trưởng Phòng Dự báo thủy văn, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thông tin cập nhật về hiện tượng El Nino và cảnh báo về hạn hán, thiếu nước trong mùa khô 2026 - 2027.

Ít mưa, nắng nhiều làm gia tăng nguy cơ hạn hán, thiếu nước trên cả nước

Theo bà Quỳnh, dưới tác động của El Nino, từ tháng 8 đến nửa đầu tháng 11-2026, nền nhiệt cả nước cao hơn trung bình nhiều năm, bão và áp thấp nhiệt đới ít hoạt động, lượng mưa thiếu hụt tại nhiều khu vực khiến dòng chảy thiếu hụt.

Hiện tại, dòng chảy trên các lưu vực sông phổ biến thiếu hụt so với trung bình nhiều năm từ 15-30%, một số lưu vực sông thiếu hụt trên 60%.

Các hồ chứa thủy điện lớn ở khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến thành phố Huế dung tích đạt từ 87-99% so dung tích thiết kế, các hồ từ thành phố Đà Nẵng đến Đắk Lắk, Đồng Nai phổ biến đạt 40-80%, các hồ chứa thủy lợi đạt trung bình từ 63-86% dung tích thiết kế.

Bà Quỳnh cho biết hiện đang bước vào giai đoạn cuối của mùa mưa bão năm 2026, dự báo hiện tượng El Nino còn duy trì cường độ rất mạnh trong thời gian tới và từ tháng 3 đến 5-2027, El Nino có xu hướng suy yếu, điều này sẽ tiếp tục chi phối đáng kể thời tiết trong những tháng tiếp theo.

Cụ thể, nhiệt độ tại các khu vực phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm, trong giai đoạn từ tháng 12-2026 đến 2-2027 phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 1 - 2 độ C. Từ tháng 3 đến 5-2027, nhiệt độ trung bình cao hơn từ 1 - 2 độ C, có nơi cao hơn 2 độ C.

Lượng mưa từ nửa cuối tháng 11-2026 và kéo dài đến tháng 5-2027 trên cả nước phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm 20-40%.

Lượng dòng chảy trên các lưu vực sông ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm từ 20-40%, có sông thiếu hụt lên tới 70%.

Lượng dòng chảy đến các hồ chứa Bắc Bộ thiếu hụt từ 20-40%, Trung Bộ, Nam Bộ từ 30-50%, một số hồ trên 70%.

"Tình trạng ít mưa kết hợp nền nhiệt cao có thể làm tăng nguy cơ khô hạn, thiếu nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất tại các khu vực trên phạm vi cả nước.

Trong đó, một số nơi ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể xuất hiện thiếu nước cục bộ. Đặc biệt, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ (Tây Nguyên) và Đồng bằng sông Cửu Long là những khu vực cần theo dõi nguy cơ thiếu nước ở nhiều nơi.

Riêng Đồng bằng sông Cửu Long cũng cần chú ý cả nguy cơ xâm nhập mặn, hạn hán có thể ở mức tương tự mùa khô 2015-2016 và 2019-2020" - bà Quỳnh cảnh báo.

Dự báo ranh mặn lớn nhất tháng 2-2027 ở Đồng bằng sông Cửu Long - Nguồn: Bộ NN&MT

Người dân cần tiết kiệm và có phương án trữ nước

Trước dự báo trên, bà Quỳnh khuyến cáo người dân cần sử dụng nước tiết kiệm, tránh lãng phí và có phương án dự trữ nước phù hợp.

Theo dõi thường xuyên thông tin dự báo, cảnh báo, hướng dẫn của chính quyền địa phương và cân nhắc kế hoạch sản xuất phù hợp với khả năng cấp nước thực tế.

Đối với sản xuất nông nghiệp, cần chủ động rà soát kế hoạch sản xuất, mùa vụ và nhu cầu tưới. Sử dụng nước tưới hợp lý, ưu tiên các giai đoạn cây trồng cần nước. Không mở rộng hoặc bố trí sản xuất vượt quá khả năng bảo đảm nguồn nước.

Đối với địa phương và đơn vị quản lý công trình, cần theo dõi sát diễn biến mưa, dòng chảy và lượng nước trữ trong hồ. Cập nhật phương án cấp nước, điều tiết hồ chứa và hệ thống liên hồ chứa phù hợp.

Đồng thời xây dựng phương án ứng phó theo từng cấp độ, ưu tiên bảo đảm nước sinh hoạt, đồng thời cân đối nhu cầu nước cho nông nghiệp, phát điện và duy trì dòng chảy tối thiểu trên sông, suối.

Đối với ngành năng lượng, bà Quỳnh khuyến cáo chủ động xây dựng phương án cung ứng điện, nhất là trong thời kỳ cao điểm nắng nóng năm 2027, trên cơ sở cập nhật khả năng nguồn nước và tình hình vận hành các hồ thủy điện.