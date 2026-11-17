Dự báo ranh mặn lớn nhất trong tháng 1-2027 - Nguồn: Bộ NN&MT

Ngày 17-11, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp vừa ký quyết định về việc công bố kịch bản nguồn nước trên lưu vực sông Cửu Long mùa khô (mùa cạn) năm 2026 - 2027 (từ tháng 11-2026 đến tháng 5-2027).

Nguồn nước về miền Tây thấp hơn khoảng 20% so với trung bình

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, do tác động của El Nino rất mạnh (dự báo kéo dài đến đầu hè 2027), từ nay đến tháng 5-2027, nhiệt độ trung bình tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long phổ biến cao hơn từ 1-2 độ C so với trung bình nhiều năm.

Nắng nóng có khả năng xuất hiện cục bộ từ tháng 2-2027, sớm hơn so với trung bình các năm. Từ tháng 3 đến tháng 5-2027, nắng nóng có xu hướng mở rộng và tăng cường độ.

Về mưa, dự báo hai tháng đầu năm 2027, khu vực phổ biến ít mưa.

Từ tháng 3 đến tháng 5-2027, tổng lượng mưa dự báo thiếu hụt 15 - 40% so với trung bình các năm.

Đối với nguồn nước từ thượng nguồn, dự báo lượng dòng chảy sông Mekong tại trạm Kratie từ nay đến tháng 5-2027 ở mức thấp hơn so với trung bình các năm từ 26 - 43%, tương đương cùng kỳ năm 2015 - 2016.

Tương tự, dòng chảy từ Biển Hồ (Campuchia) thấp hơn cùng kỳ trung bình thời kỳ và các năm 2023 - 2024, 2025 - 2026 khoảng từ 5 - 23%.

Dự báo, tổng lượng nước về vùng Đồng bằng sông Cửu Long tại các trạm Tân Châu và Châu Đốc khoảng 103 - 133 tỉ m3, thấp hơn khoảng 20% so với trung bình.

Bộ lưu ý lượng nước về vùng Đồng bằng sông Cửu Long có xu hướng sụt giảm nhanh từ tháng 1-2027 đến hết mùa cạn.

Nguy cơ không bảo đảm đủ nước cho sinh hoạt, sản xuất mùa khô

Trong mùa khô năm nay, bộ dự báo mực nước tại các kênh nội đồng có xu thế giảm nhanh từ tháng 12-2026 đến tháng 1-2027, mực nước bình quân tháng dự báo thấp hơn trung bình và thấp hơn so với năm 2025 - 2026.

Cụ thể tại vùng ngọt, dự báo mực nước xuống thấp nhất trong tháng 2 và tháng 3-2027 ở mức thấp hơn trung bình từ 0,3 - 0,6m.

Đối với vùng núi cao, xa nguồn nước thuộc tỉnh An Giang, mực nước trên các kênh rạch, suối nhỏ xuống rất thấp, ảnh hưởng lớn đến nguồn nước sinh hoạt và sản xuất của người dân trong vùng.

Tại vùng ngọt - lợ, dự báo từ tháng 1-2027, mực nước có xu thế giảm nhanh, nguồn nước ngọt bắt đầu bị ảnh hưởng. Mực nước xuống thấp nhất trong tháng 2 đến tháng 4-2027, tại các kênh rạch nội đồng trong các hệ thống thủy lợi khép kín giảm nhanh do đóng cống ngăn mặn.

Tại vùng ngọt hóa U Minh Thượng, mực nước có nguy cơ xuống rất thấp từ -1,5 đến -0,5m do không có nguồn nước ngọt bổ sung.

Tại vùng lợ - mặn, dự báo từ tháng 1 đến tháng 4-2027, mực nước giảm nhanh ở mức thấp hơn trung bình và thấp hơn nhiều so với mùa khô năm 2026.

Đối với các kênh nội đồng ở cuối nguồn các hệ thống thủy lợi khép kín, khả năng bổ sung nước hạn chế như tại các hệ thống thủy lợi Gò Công, Long Phú - Tiếp Nhật, mực nước phổ biến thấp nhất từ -0,5m đến 0,5m.

Trong vùng ngọt hóa U Minh Hạ, mực nước nguy cơ xuống rất thấp từ -1,5m đến -1m, nguồn nước khả năng không đảm bảo cho sản xuất và sinh hoạt.

"Trong mùa khô 2026 - 2027, khả năng xâm nhập mặn tại các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long ở mức rất gay gắt, cùng với nguy cơ nắng nóng diện rộng, ít khả năng có mưa trái mùa.

Do đó khả năng xâm nhập mặn vào sâu và có khả năng tương đương mùa khô năm 2019 - 2020, tại một số cửa sông có thời điểm tăng cao đột biến hơn so với mùa cạn năm 2019 - 2020" - bộ cảnh báo.

Từ các dự báo trên, bộ nhận định nguồn nước trên lưu vực sông Cửu Long trong mùa khô năm 2026 - 2027 ở "trạng thái thiếu nước", có nguy cơ thiếu hụt, không bảo đảm đủ cấp nước cho sinh hoạt, hoạt động sản xuất trong suốt thời gian mùa cạn.

Nhận định chiều sâu xâm nhập mặn lớn nhất tại các cửa sông chính ở miền Tây - Đồ họa: AI, dữ liệu Bộ NN&MT

Khẩn trương xây dựng kế hoạch khai thác, sử dụng nước Bộ đề nghị các bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch khai thác, sử dụng nước trên nguyên tắc tiết kiệm nước, tránh thất thoát, lãng phí, dự phòng nguy cơ xảy ra thiếu nước trong các tháng cao điểm xâm nhập mặn. Xây dựng phương án khai thác, sử dụng nước tương ứng với trạng thái thiếu nước, đặc biệt trong thời kỳ cao điểm mùa cạn từ tháng 2 đến tháng 5-2027. Trong đó cần chủ động tích trữ nước ngọt trong hệ thống kênh, rạch, hồ chứa, ao, đầm và các công trình trữ nước hiện có ngay từ đầu mùa cạn.