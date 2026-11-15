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Từ nay đến hết năm có thể 'vắng bóng' bão trên Biển Đông

tác giả
CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

Dự báo mới nhất của cơ quan khí tượng cho thấy El Nino tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh tới tháng 2-2027, còn bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông hoạt động ít hơn trung bình các năm, ít có khả năng đổ bộ vào nước ta.

Dự báo mới nhất về El Nino và bão trên Biển Đông từ nay đến hết năm - Ảnh 1.

Do tác động của El Nino, dự báo nắng nóng trong năm 2027 sẽ xuất hiện sớm - Ảnh: NAM TRẦN

Ngày 15-11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ban hành bản tin dự báo xu thế thời tiết, khí hậu trên cả nước từ tháng 12-2026 tới 5-2027.

El Nino tiếp tục duy trì rất mạnh, nắng nóng xuất hiện sớm

Theo dự báo, từ tháng 12-2026 đến 2-2027, trạng thái El Nino tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh với xác suất cao ở mức 79%, xác suất đạt cường độ trung bình đến mạnh khoảng 21%.

Trong thời kỳ tháng 3 đến 5-2027, hiện tượng El Nino có khả năng tiếp tục duy trì với xác suất khoảng 80%, tuy nhiên cường độ có xu hướng suy yếu rõ rệt.

Trong đó, El Nino yếu đến trung bình chiếm ưu thế với xác suất khoảng 78%, El Nino mạnh chỉ chiếm khoảng 2%, còn xác suất chuyển sang trạng thái ENSO trung tính khoảng 20%.

Do tác động của El Nino rất mạnh, giai đoạn từ tháng 12-2026 đến 5-2027, không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm.

Cụ thể, rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn hơn so với quy luật khí hậu. Số ngày rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Vẫn có khả năng xảy ra các đợt rét đậm, rét hại gây giảm nhiệt độ mạnh nhưng xảy ra ngắn ngày.

Trong thời kỳ cuối mùa đông, số ngày mưa nhỏ, mưa phùn ở miền Bắc có khả năng ít hơn trung bình nhiều năm.

Đối với nắng nóng, từ tháng 2-2027, nắng nóng có khả năng xuất hiện ở Đông Nam Bộ, sớm hơn so với trung bình nhiều năm.

Từ tháng 3-2027, nắng nóng có xu hướng gia tăng ở cao nguyên Trung Bộ (Tây Nguyên) và Nam Bộ. Tại Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nắng nóng cục bộ có khả năng xuất hiện từ tháng 3-2027. Sau đó sang tháng 4 và 5-2027, nắng nóng có xu hướng gia tăng, mở rộng tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ.

Không khí lạnh hoạt động yếu, nắng nóng có khả năng xuất hiện sớm nên dự báo nhiệt độ trung bình trên cả nước trong giai đoạn từ tháng 12-2026 đến 2-2027 phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 1 - 2 độ C. Từ tháng 3 đến 5-2027, nhiệt độ trung bình cao hơn từ 1 - 2 độ C, có nơi cao hơn 2 độ C.

Dự báo mới nhất về El Nino và bão trên Biển Đông từ nay đến hết năm - Ảnh 2.

El Nino có thể khiến hạn mặn ở miền Tây gia tăng trong mùa khô 2026-2027 - Ảnh: THANH HUYỀN

Bão trên Biển Đông ít hơn

El Nino cũng khiến bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông xuất hiện ít hơn trung bình nhiều năm, và ít có khả năng đổ bộ vào đất liền trong giai đoạn từ tháng 12-2026 đến 2-2027 (trong giai đoạn này, trung bình nhiều năm trên Biển Đông chỉ có khoảng 1,4 cơn và đổ bộ vào đất liền khoảng 0,2 cơn).

Trước mắt, trong thời kỳ từ nay đến 10-12, bão và áp thấp nhiệt đới cũng ít có khả năng hoạt động trên Biển Đông và ảnh hưởng đến khu vực đất liền Việt Nam.

Từ tháng 3 đến 5-2027, ít có khả năng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Về mưa lớn, trong tháng 12-2026, Trung Bộ vẫn có khả năng xuất hiện các đợt mưa vừa, mưa to, tập trung tại khu vực từ Hà Tĩnh đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ.

Tuy nhiên, cần lưu ý khả năng thiếu hụt tổng lượng mưa so với trung bình nhiều năm tại nhiều nơi ở Trung Bộ ngay trong mùa mưa. Sang tháng 1-2027, mưa vừa, mưa to có xu hướng giảm.

Còn giai đoạn từ tháng 3 đến 5-2027, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xuất hiện các đợt mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Từ tháng 5, mưa dông gia tăng tại khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ.

"Trong tháng mùa khô từ tháng 12-2026 đến 2027, tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ít có khả năng xảy ra mưa trái mùa.

Từ tháng 3 đến 5-2027, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng xuất hiện tình trạng thiếu hụt lượng mưa, kết hợp với nền nhiệt độ cao và khả năng mùa mưa đến muộn, làm gia tăng nguy cơ khô hạn, thiếu nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh" - cơ quan khí tượng cảnh báo.

Dự báo mới nhất về El Nino và bão trên Biển Đông từ nay đến hết năm - Ảnh 3.El Nino rất mạnh có khiến các hồ thủy điện ở miền Bắc thiếu nước phát điện đầu hè 2027?

Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận định nguồn nước tại 7 hồ chứa thủy điện lớn ở miền Bắc có nguy cơ không đáp ứng nhu cầu phát điện từ tháng 5 hoặc tháng 6-2027, tùy kịch bản do tác động của El Nino. Tình huống xấu, lượng nước thiếu hụt có thể lên tới 4,2 tỉ m³.

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    Chủ đề: dự báo bão el nino biển ĐÔng el nino rất mạnh bão

    Dòng sự kiện: El Nino trở lại

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