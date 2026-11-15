TP.HCM mưa sớm nhưng không lớn

Một số nhiễu động yếu gây mưa tại trung tâm TP.HCM, một số nơi khác ở Nam Bộ có mưa to hơn - Ảnh: WD

Sáng nay 15-11, thời tiết TP.HCM xuất hiện mưa sớm. Trời buổi sáng nhiều mây, khoảng 6h sáng mưa đổ xuống một số khu vực nhưng không lớn. Cơn mưa rào qua khiến nhiều người đi đường không chuẩn bị áo mưa phải tìm chỗ trú tạm dưới các mái hiên.

Nguyên nhân gây ra mưa sớm do sự tồn tại yếu của nhiễu động gió tác động đến khu vực Nam Bộ.

Cơn mưa sẽ nhanh chóng kết thúc, thời tiết ban ngày mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm sẽ có mưa rào và dông ở diện rải rác, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to. Trong mưa dông đề phòng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ cũng đang dần kết thúc mùa mưa trên toàn khu vực. Đây là giai đoạn giao mùa, khí quyển có sự mất ổn định do sự đan xen hoạt động của nhiều hình thái thời tiết khác nhau nên cần đề phòng các hiện tượng khí tượng thủy văn cực đoan.