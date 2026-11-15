Thời tiết hôm nay 15-11: Bắc Bộ sáng lạnh, Nam Bộ nhiều mây

Hôm nay 15-11, thời tiết cả nước tương đối ổn định - Ảnh: T.L

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hôm nay 15-11, thời tiết Bắc Bộ ngày nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh.

Khu vực Trung Bộ nhiều mây, có lúc mưa rào và dông vài nơi.

Nam Bộ ngày nắng gián đoạn, chiều tối mưa rào rải rác và dông. Trong mưa dông khả năng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ cũng đang dần kết thúc mùa mưa trên toàn khu vực. Đây là giai đoạn giao mùa, khí quyển có sự mất ổn định do sự đan xen hoạt động của nhiều hình thái thời tiết khác nhau nên cần đề phòng các hiện tượng khí tượng thủy văn cực đoan.

Dự báo thời tiết chi tiết hôm nay 15-11:

TP Hà Nội có mây, sáng sớm sương mù, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C, cao nhất 27-29 độ C.

Tây Bắc Bộ có mây, sáng sớm sương mù, ngày nắng. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 14-21 độ C, cao nhất 26-30 độ C.

Đông Bắc Bộ có mây, sáng sớm sương mù, ngày nắng. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-21 độ C, cao nhất 26-29 độ C.

Thanh Hóa đến Huế có mây, sáng sớm sương mù, ngày nắng. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 27-30 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, miền Tây chiều tối có mưa. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

TP.HCM có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 32-34 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay 15-11 - Đồ họa: NGỌC THÀNH