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Thời tiết hôm nay 14-11: Bắc Bộ, Trung Bộ giảm mưa; Nam Bộ chiều tối mưa rào

tác giả
LÊ PHAN
LÊ PHAN
LÊ PHAN

Hôm nay 14-11, thời tiết Bắc Bộ giảm mưa, trời hửng nắng, Trung Bộ cũng bớt mưa to, Nam Bộ nhiều mây, chiều tối mưa rào.

Thời tiết hôm nay 14-11: Bắc Bộ, Trung Bộ giảm mưa - Ảnh 1.

Hôm nay 14-11, thời tiết Bắc Bộ giảm mưa - Ảnh: N.H

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hôm nay 14-11, thời tiết Bắc Bộ ngày nắng, đêm và sáng sớm trời rét, từ hôm nay nhiệt độ tăng dần.

Trung Bộ bớt mưa to, chỉ còn mưa rào và dông vài nơi.

Nam Bộ và cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, chiều tối mưa rào rải rác, có nơi có dông. Trong mưa dông khả năng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, vùng biển từ Đắk Lắk đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) mưa rào và dông rải rác; vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan mưa rào và dông mạnh.

Trong mưa dông khả năng cao có lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết chi tiết hôm nay 14-11:

TP Hà Nội nhiều mây, mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C, cao nhất 22-24 độ C.

Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12-18 độ C, cao nhất 22-25 độ C.

Đông Bắc Bộ nhiều mây, mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, cao nhất 22-25 độ C.

Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 24-27 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

TP.HCM có mây, mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 31-33 độ C.

Thời tiết hôm nay 14-11: Bắc Bộ, Trung Bộ giảm mưa - Ảnh 2.

Dự báo thời tiết hôm nay 14-11 - Đồ họa: NGỌC THÀNH

Thời tiết hôm nay 14-11: Bắc Bộ, Trung Bộ giảm mưa - Ảnh 4.Phát hiện những 'ổ mưa' khổng lồ ở vùng nhiệt đới

Các nhà khoa học Úc lần đầu xác định và theo dõi được những hệ thống thời tiết di chuyển chậm, có vai trò quan trọng hơn cả bão nhiệt đới đối với lượng mưa ở nhiều khu vực nhiệt đới.

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    Chủ đề: thời tiết mưa dông thời tiết hôm nay dự báo thời tiết

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