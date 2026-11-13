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Thời tiết

Dự báo chiều nay có mưa khoảng nửa diện tích khu vực Nam Bộ, nhiều nơi mưa to

tác giả
LÊ PHAN
LÊ PHAN
LÊ PHAN

Hôm nay, thời tiết Nam Bộ chịu sự chi phối của rãnh áp thấp phía Nam và nhiễu động gió nên trời có mưa to về chiều tối trên khoảng nửa diện tích khu vực.

Rãnh áp thấp gần Nam Bộ, thêm nhiễu động gió, thời tiết có mưa to - Ảnh 1.

Thời tiết Nam Bộ hôm nay có mưa to về chiều - Ảnh: WD

Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ cho biết hiện rãnh áp thấp xích đạo có trục ở khoảng 4-6 độ vĩ Bắc. Nhiễu động gió đông trên cao hoạt động tốt hơn tác động đến thời tiết Nam Bộ. Do đó thời tiết có mưa rào đến mưa to về chiều tối.

Trong hôm nay 13-11, thời tiết mây thay đổi, ngày nắng, có lúc gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông ở diện rải rác (khoảng một nửa diện tích khu vực), có nơi mưa vừa đến mưa to.

Vùng mưa to khả năng tập trung ở phía bắc Đồng Nai, Tây Ninh, phía bắc TP.HCM, vùng nội đồng và dọc biên giới phía tây các tỉnh Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau.

Trong mưa dông đề phòng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Trong những ngày cuối tuần rãnh áp thấp xích đạo có trục ở khoảng 4-6 độ Vĩ Bắc nâng nhẹ trục lên phía bắc. Nhiễu động gió đông trên cao vẫn tồn tại và tác động đến thời tiết Nam Bộ.

Do đó thời tiết mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông ở diện rải rác, có nơi mưa vừa đến mưa to.

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LÊ PHAN
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    Chủ đề: bão nam bộ mưa dông Dự báo thời tiết thời tiết

    Dòng sự kiện: Thời tiết hôm nay

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