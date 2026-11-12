Huế đến Khánh Hòa tiếp tục mưa lớn đến sáng 13-11, cảnh báo lũ lụt ở Đắk Lắk, Gia Lai

Ca nô được xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk) huy động để đưa người dân đến nơi tránh trú - Ảnh: H.C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đêm qua và sáng 12-11, ở khu vực Huế, Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông.

Một số nơi mưa lớn trên 150mm như hồ Nước Rôn (Đà Nẵng) 228mm, Sơn Long (Đắk Lắk) 270mm, Hồ Đá Bàn, lưu vực Hố Dài (Khánh Hòa) 157mm…

Dự báo mới nhất của cơ quan khí tượng cho thấy mưa lớn ở Trung Bộ còn kéo dài tới sáng mai (13-11) thay vì hết hôm nay như dự báo trước đó.

Cụ thể, do tác động của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên từ sáng nay đến sáng mai, ở khu vực Huế, Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa tiếp tục có mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Cần đề phòng mưa lớn trên 100mm trong 3 giờ đồng hồ có thể gây ngập úng đô thị, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.

Dự báo từ chiều 13-11, mưa lớn ở Trung Bộ có khả năng giảm dần.

Ngoài ra, do chịu ảnh hưởng của rãnh gió Tây trên cao nên ngày và đêm 12-11, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Còn khu vực Nam Bộ và phía đông tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Người dân cần đề phòng mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp và lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Lũ sông Kôn (Gia Lai) và sông Ba (Đắk Lắk) đang lên Do mưa lớn, hiện nay, lũ ở hạ lưu sông Kôn (Gia Lai) đang dao động ở mức báo động (BĐ) 1-BĐ2, mực nước trên các sông chính ở Huế, Đà Nẵng đến Khánh Hòa đang dao động ở mức trên và dưới BĐ1. Lũ trên sông Kỳ Lộ (Đắk Lắk) đang xu ng và ở trên mức BĐ2, sông Vệ (Quảng Ngãi) ở dưới mức BĐ2. Lũ trên sông Trà Khúc (QuảngNgãi) đã xuống dưới BĐ1. Dự báo trong ngày và đêm nay (24 giờ tới), lũ ở hạ lưu sông Kôn sẽ lên trên BĐ2, hạ lưu sông Ba (Đắk Lắk) sẽ lên và ở mức BĐ1-BĐ2, trên các sông ở Huế, các sông chính ở Đà Nẵng, ở phía đông Gia Lai dao động ở mức trên dưới BĐ1. Lũ trên sông Kỳ Lộ tiếp tục xu ng và ở mức BĐ1-BĐ2. Lũ trên sông Vệ sẽ xuống dưới mức BĐ1. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở các tỉnh, thành từ Huế đến Khánh Hòa.